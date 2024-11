Dick Strawbridge partage son « inquiétude » concernant le comportement de sa fille Dorothy, 10 ans, comme il l’admet : « J’ai toujours blâmé Angel ! »

Dick Strawbridge a franchement parlé de tendances de personnalité familières entre ses deux filles – malgré leur différence d’âge de 28 ans.

La star d’Escape to the Chateau est actuellement en tournée au Royaume-Uni avec sa femme Angel Adoree, 46 ans, et leurs deux enfants Arthur, 11 ans, et Dorothy, 10 ans, mais lors de la partie écossaise de leur tournée, ils ont pu retrouver sa fille aînée. Charlotte, 38 ans.

Strawbridge est le père de Charlotte et de son frère aîné James, 40 ans, grâce à son premier mariage avec l’auteur Brigit Strawbridge Howard. L’ancienne star de Scrapheap Challenge a décrit les retrouvailles avec sa fille aînée comme « charmantes » après son arrivée en Écosse avec Adoree et les jeunes, mais peu de temps après, il s’est « inquiété » du fait que Dorothy ait un comportement similaire à celui de sa demi-sœur aînée. Il a tout expliqué lors de l’épisode bonus de cette semaine du podcast Dick & Angel’s Chat…Eau des Strawbridges. Faisant référence aux retrouvailles de la famille avec Charlotte, Strawbridge a expliqué : « Elle vivait à Édimbourg. Elle a déménagé maintenant, elle vit près de Stirling comme vous le savez maintenant, alors elle est venue nous voir ! Elle est venue nous rejoindre pour la journée.

Dick Strawbridge partage sa fille Dorothy et son fils Arthur avec sa femme Angel Adoree INSTAGRAM

« Ma fille m’a fait un gros câlin, puis nous avons passé la journée ensemble. Les trois quarts de ma progéniture étaient avec nous et vous savez quoi ? C’était une très belle journée. » Cependant, il y a quelque chose qui est resté dans l’esprit de Strawbridge lorsqu’il a révélé : « Je suis vraiment inquiet que Dorothy et Charlotte aient autant de traits communs. » Faisant preuve de prudence et ne voulant pas offenser sa belle-fille, Adoree a répondu : « Je ne sais pas si je dois dire quelque chose ou garder le silence. » « Je dois vous dire qu’ils aiment tous les deux être aux commandes », a expliqué Strawbridge, ce à quoi Adoree a fièrement accepté : « Ouais. »

Réalisant qu’il visait son angoisse à propos du comportement de sa plus jeune fille envers sa femme, il a poursuivi : « Je t’ai toujours reproché au fait que Dorothy aime diriger ! » Soulagée que son mari ait reconnu que lui et sa fille aînée pouvaient être responsables de la personnalité « autoritaire » de Dorothy, Adoree a déclaré : « Je suis heureuse que vous disiez une partie de cela…

« En fait, le matin, j’étais un peu malade. J’étais malade il y a longtemps. En fait, nous l’étions tous des semaines avant de partir en tournée et j’essayais de me débarrasser de cette toux. « Et à l’hôtel où nous avons séjourné pour la première fois, j’ai eu l’occasion d’aller au hammam. J’ai pensé que ce serait vraiment utile pour moi de faire ça. Tu avais environ une heure pendant que tu partais et j’ai eu un vapeur puis est venu vous rencontrer. « Et je suis vraiment contente que vous ayez eu ce moment parce que j’ai l’impression que vous avez eu une révélation », a déclaré Adoree en riant tandis que Strawbridge réfléchissait aux tendances comportementales de ses filles. Mettant ses inquiétudes de côté, il rayonnait : « C’est intéressant à dire ! Mes filles, vous savez, j’aime le fait qu’elles soient fortes, puissantes et bonnes. C’est bien de les voir autonomes. »