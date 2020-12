NEW YORK: Dick Kaegel, qui a couvert les Cardinals de Saint-Louis et les Royals de Kansas City et édité The Sporting News au cours d’une carrière de plus de 53 ans, a remporté le Hall of Fames JG Taylor Spink Award pour ses contributions honorables à l’écriture de baseball . Il sera honoré lors du week-end d’intronisation du 23 au 26 juillet à Cooperstown, New York.

Kaegel recevra le prix Spink avec le regretté Nick Cafardo du Boston Globe lors d’une double cérémonie le 24 juillet. Cafardo était le gagnant du Spink 2020 et les intronisations 2020 ont été reportées en raison de la coronavirus pandémie.

Derek Jeter et Larry Walker seront intronisés le 25 juillet, avec tous les joueurs sélectionnés cette année par la Baseball Writers Association of America, qui sera annoncée le 26 janvier.

Kaegel a reçu 183 des 374 bulletins de vote annoncés lors de l’élection annuelle de mardi par des écrivains qui étaient membres du BBWAA pendant 10 années consécutives ou plus.

Marty Noble de Newsday à New York et The Record au New Jersey ont reçu 115 votes. Le fondateur de Baseball America, Allan Simpson, en a obtenu 73.

Kaegel, 81 ans, a écrit pour le Granite City Press-Record dans l’Illinois en 1964 et a passé 12 ans à faire des reportages pour les Cardinals pour le St. Louis Post-Dispatch et plus de deux décennies pour les Royals pour The Kansas City Star. Il a édité The Sporting News de 1979 à 1985 et a passé plus de deux décennies à vaincre les Royals pour MLB.com. Il a couvert les 162 matchs en 2011, quatre ans après une transplantation hépatique.

