Dick et Dom reviennent avec un nouveau spectacle pour les adultes qui se souviennent d’eux il y a 20 ans

DICK et Dom sont sur le point de revenir avec un nouveau spectacle pour les adultes qui se souviennent d’eux il y a 20 ans.

Le duo dynamique est surtout connu pour avoir présenté son émission télévisée CBBC bien-aimée Dick & Dom à Da Bungalow de 2002 à 2006.

Dick et Dom pourraient être de retour sur nos écrans très bientôt avec une nouvelle émission

Dick et Dom ont diverti les jeunes pendant quatre ans avec leur jeu télévisé hilarant du samedi qui comprenait des jeux tels que Creamy Muck Muck, Forfeit Auction et leur plus emblématique – Bogies.

Le couple – qui porte les vrais noms de Richard McCourt, 44 ans, et Dominic Wood, 43 ans – a été vu pour la dernière fois à la télévision il y a 14 ans présentant Are You Smarter Than A 10 Year Old de Sky One ?

Depuis lors, ils se sont occupés d’un certain nombre de choses, notamment du travail théâtral, d’autres apparitions à la télévision et des vedettes dans leurs propres podcasts.

Maintenant, les fans des deux peuvent se réjouir car il est possible qu’ils soient de retour avec une nouvelle émission basée sur leur podcast Cash From Chaos, selon Le miroir.

Dick et Dom dans Da Bungalow diffusé de 2002 à 2006

Richard a expliqué : « Nous sommes passés à cette génération du millénaire – les enfants qui ont grandi avec nous.

« Cash From Chaos est essentiellement un jeu télévisé, donc le public essaie de gagner ce que nous avons été payés.

« Ils jouent contre nous pour essayer de gagner notre argent. Cela s’est très bien passé. Nous allons commencer à courir dans les pilotes pour cela, alors croisons les doigts.

Le podcast a commencé en 2019 et voit un public de studio en direct essayer de mettre la main sur un prix en espèces en participant à des jeux et à des défis.

Leur nouvelle émission sera basée sur leur podcast Cash From Chaos





Bien qu’il soit peu probable que le jeu emblématique Bogies – où le couple est allé dans des lieux publics et a essayé de voir qui pouvait crier le mot le plus fort – ne soit probablement pas dans la série, son héritage perdure certainement.

Richard a également révélé que les parents d’enfants qui ont grandi en regardant leur émission adorent crier des bogies au couple lorsqu’ils sont en déplacement.

Il a ajouté : « Les enfants jouent encore aux Bogies de nos jours et les gens nous le crient tout le temps. Je pense que nous sommes sur la troisième génération d’enfants qui grandissent.

“Les enfants qui ont grandi avec Dick et Dom à Da Bungalow ont entre 25 et 35 ans, ils ont donc eu des enfants et enseignent à leurs enfants des Bogies.”