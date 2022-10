Dick et Angel Strawbridge sont-ils payés pour Escape To The Chateau ?

Un budget LIMITÉ et un immense terrain n’ont pas empêché le couple Dick et Angel Strawbridge d’essayer de rénover un château français délabré du XIXe siècle.

Mais qu’en retirent-ils ?

Dick et Angel sont-ils payés pour présenter Escape To The Chateau ?

Un chiffre exact n’a pas encore été révélé, mais l’émission attire près de trois millions de téléspectateurs à chaque épisode, ce qui en fait l’une des séries les plus populaires de Channel 4.

Son audience est supérieure de 50 % à celle que Channel 4 obtient normalement dans le même créneau d’émission.

Le couple présente également l’émission dérivée de jour Escape To The Chateau DIY – ils doivent donc gagner beaucoup d’argent.

Les mariages peuvent coûter entre 19 000 £ et 38 000 £ pour réserver le château pour votre mariage – selon le forfait que vous choisissez.

Le château a le potentiel d’accueillir 25 mariages par an, ce qui équivaudrait à 1 million de livres sterling de revenus provenant des mariages seuls.

Et leur émission télévisée – qui sera à nouveau diffusée le dimanche 30 octobre 2022 à 20 heures – n’a fait qu’augmenter leurs ventes – le couple dit qu’il a suscité « un énorme pic » d’intérêt et qu’il est désormais complet jusqu’en 2022.

Ils n’accueillent pas que des mariages.

Angel et Dick vendent des nuits de glamping pour 350 £ dans des “dômes géodésiques” sur le terrain du château.





Ils proposent également des «journées de décadence» de 230 £ où les clients ont l’occasion de rencontrer Dick et Angel, ainsi que de se régaler du déjeuner et du thé de l’après-midi au château.

Ça ne s’arrête pas là – le couple en fait charge invités 75 £ pour une «journée de travail dans le jardin», avec le site Web disant: «Oui, pour être franchement honnête, nous vous facturons pour venir travailler!

“Et en retour, vous devez aider à rendre l’endroit magnifique!”

Le château est situé dans la région des Pays de la Loire en France.

Le trajet est à trois heures de Paris pour un quart de travail dans les jardins.

Le site Web a ajouté d’autres directives et a déclaré: “Il y a un certain degré de travail manuel attendu – bien que certains travaux soient plus doux que d’autres – quel que soit le temps que nous ferons à l’extérieur du travail, alors habillez-vous de manière appropriée.”

Combien ont-ils payé le Château de la Motte-Husson ?

Les Strawbridge ont payé 280 000 £ lorsqu’ils ont acheté la propriété en ruine en 2015.

L’immense château compte 45 chambres, 78 fenêtres, 12 acres et un fossé.

Mais quand ils l’ont acheté, le château n’avait ni électricité, ni chauffage, ni eau courante – mais ils l’ont transformé en six ans.

Il vaut maintenant environ 2 millions de livres sterling.

La maison de 45 pièces et cinq étages, Château-de-la-Motte Husson, a depuis été transformée en une maison magnifique et maintenant en une entreprise florissante.

Pouvez-vous acheter des produits Escape To The Chateau ?

Dick et Angel vendent de tout, des livres personnalisés à la papeterie, en passant par les articles ménagers, la nourriture et les boissons.

Le couple dirige une équipe distincte «Chateau Products» basée à Swindon, dans le Wiltshire, pour s’occuper de toutes les demandes de marchandises.

Angel Strawbridge gère également sa propre collection de tissus d’ameublement et de papiers peints inspirés du château.

Quelle est la valeur nette du couple ?

Bien que la valeur nette spécifique du couple reste inconnue, la valeur nette individuelle de Dick est estimée à environ 3 millions de dollars, ce qui équivaut à plus de 2 millions de livres sterling.

Cependant, dans une interview avec The Telegraph, Dick insiste sur le fait qu’ils sont un couple “normal”.

Dick a déclaré : « Nous sommes très normaux et c’est le secret ; les gens peuvent se voir en nous.

“Les téléspectateurs peuvent voir notre relation se refléter dans leur propre vie. Nous ne sommes certainement pas un couple de célébrités dans notre monde.

“Ma mère me couperait l’oreille si j’agissais comme un putain d’idiot.”