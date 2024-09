Dick et Angel Strawbridge, d’Escape to the Chateau, sont « inquiets » pour leur fils Arthur alors que la famille part en tournée

Dick Strawbridge et Angel Adoree sont devenus des noms connus avec leur série Escape to the Chateau après avoir emballé leur vie au Royaume-Uni et emménagé dans un château en France, documentant leur parcours de transformation du bâtiment historique en maison et en entreprise.

Leurs deux enfants, Arthur et Dorothy, ont apprécié le voyage avec eux et, même si la série est désormais terminée, le mode de vie d’exploration de la famille continue. Adoree, 46 ans, a expliqué pourquoi elle se sentait légèrement « anxieuse » lorsqu’elle a parlé de son fils.

Le couple est en pleine promotion de sa tournée au Royaume-Uni, Forever Home, qui comprendra 33 spectacles à partir du mois prochain. Arthur et Dorothy rejoindront à nouveau leurs parents lors de la tournée, Adoree admettant qu’elle ressentait une certaine « anxiété » face à la situation. Elle a expliqué : « Si vous voulez faire une tournée, vous devez le faire correctement. Le meilleur, c’est que c’est comme une sortie en famille », a-t-elle déclaré à Devon Live. Strawbridge, 65 ans, a poursuivi : « Arthur a commencé l’école secondaire et son directeur a dit : « Oui, super, Arthur peut venir avec nous pendant toute la tournée ». Les écoles primaires ont toujours été très favorables à son fils, y compris la directrice. »

Adoree a répondu : « Oui, ils adorent ça. Ils l’encouragent dans une certaine mesure parce qu’il y a tellement de connaissances que les enfants acquièrent – histoire, géographie, simplement socialement. « Mais nous étions un peu anxieux, surtout moi », a ajouté Strawbridge : « L’idée qu’Arthur ne soit pas avec nous pendant toute la tournée est assez difficile. » Le duo a déjà été critiqué par le passé concernant son mode de vie et l’impact que cela a sur ses enfants. Strawbridge s’est rendu sur son compte Instagram partagé Escape to the Chateau en mars pour publier une série de clichés de sa famille profitant des vues de New York. Il a légendé la publication : « New York bébé !!! » et a montré les quatre souriant devant certains des monuments célèbres, mais un commentaire négatif a reçu beaucoup d’attention.

Angel Adoree et Dick Strawbridge ont exprimé leur inquiétude au sujet de leur fils Arthur Instagram

Le commentaire en question provenait d’un fan inquiet qui a partagé son désarroi en voyant les deux jeunes hors de l’école en commentant : « Pourquoi les enfants ne sont-ils pas à l’école ? » Mais alors que Strawbridge n’a pas répondu, des légions de fans d’Escape to the Chateau n’ont pas tardé à prendre la défense des anciennes stars de Channel 4. « Ils sont en tournée avec leurs parents à condition qu’ils reviennent avec plein de photos de leur voyage, ça ne dérange pas l’école », a répondu l’un d’eux avant qu’un deuxième ne dise : « Beaucoup d’enfants sont en vacances de printemps cette semaine. » Un troisième s’est indigné : « Blagh !!! Arrêtez !!! Ces merveilleux enfants reçoivent une meilleure éducation que la moitié des enfants qui dorment assis à leur bureau. »