Dick Durbin joue la carte du jour J en discutant… Dem plan pour mettre fin à FILIBUSTER ?! – Le bon scoop

Il y a plus d’hyperboles au Sénat qu’il n’y a de GRAINS DE SABLE DANS L’UNIVERS CONNU OU INCONNU. Mais parfois, cela va au-delà de l’exagération ridicule et devient « manifestement offensant ». Quelque chose qui s’est produit en particulier dans le cas d’un certain Dick Durbin, dramaturge et passionné d’estime de soi.

Ici, Durbin discute du plan démocrate stupide pour éradiquer l’obstruction systématique et atteindre le pouvoir ultime (pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’ils ne soient pas la majorité) et plutôt que de se rendre compte de sa myopie, il fait monter le débat d’une centaine de crans par rapport à son niveau déjà absurde. niveau de rhétorique et invoque la plus grande génération et ses sacrifices lors de l’une des actions militaires les plus importantes de l’histoire : le jour J.

Vraiment, Queue? Tyrannie? Courir directement dans le feu ennemi? PRÉSERVER LA DÉMOCRATIE ?

Il vaut mieux, les gars, ne pas invoquer Hitler ou les troupes ou mourir au combat ou, vous savez, n’importe quel MOMENT MAXIMUM lorsque vous parlez de quelque chose comme les procédures du Sénat. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir « refroidir » la « rhétorique » et être « bipartisan » lorsque vous attribuez aux gens les rôles de nazi et de libérateur dans votre petit jeu de passion inspiré du risque. D’accord?

Arrêtez de prendre les choses aux gens de niveau N! Je suppose que ce que je dis c’est, ne sois pas un Queue.