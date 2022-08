Dick Cheney traite Trump de “lâche” dans une publicité pour sa fille Liz

L’ancien vice-président Dick Cheney a excorié Donald Trump dans une nouvelle vidéo de campagne pour sa fille, la représentante Liz Cheney, qualifiant l’ancien président de “lâche” et affirmant qu’il n’y a jamais eu personne qui soit une “plus grande menace pour notre république”.

La vidéo a été publiée jeudi par la campagne de réélection du représentant Cheney, deux semaines avant une élection primaire républicaine dans le Wyoming que la députée à trois mandats se prépare à perdre. Faisant écho aux critiques que sa fille a faites de Trump, Dick Cheney l’a dénoncé comme un danger pour le pays à travers ses mensonges incessants sur la légitimité des élections de 2020.

“Dans les 246 ans d’histoire de notre nation, il n’y a jamais eu un individu qui représente une plus grande menace pour notre république que Donald Trump”, a déclaré Cheney. “Il a essayé de voler la dernière élection en utilisant le mensonge et la violence pour se maintenir au pouvoir après que les électeurs l’aient rejeté.

“C’est un lâche”, a déclaré Dick Cheney. « Un vrai homme ne mentirait pas à ses partisans. Il a perdu son élection, et il a perdu gros. Je le sais, il le sait, et au fond de moi, je pense que la plupart des républicains le savent.

Un porte-parole de Trump n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail demandant des commentaires sur la vidéo.

Trump a fait de la défaite de Liz Cheney un objectif prioritaire depuis qu’elle a rejoint neuf autres républicains de la Chambre pour voter pour le destituer pour avoir incité à l’insurrection le 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. Elle l’a encore exaspéré en devenant vice-présidente du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute.

Trump a soutenu l’avocate Harriet Hageman dans la primaire de Cheney. Alors que la membre du Congrès a concentré son énergie sur le rôle de Trump dans les violences du 6 janvier, Hageman a pris d’assaut l’État, courtisant de petites foules rurales dans le moule traditionnel de la politique du Wyoming, une approche plus proche de celle que Cheney elle-même utilisait pour dominer un champ primaire républicain bondé pour remporter le seul siège de la Chambre de l’État en 2016.

Dick Cheney, qui a été vice-président du président George W. Bush pendant huit ans, n’a pas caché son dédain pour Trump et les membres de son propre parti qui, en particulier à la suite de l’émeute du Capitole, se sont détournés des efforts visant à éliminer Trump. du bureau.

En janvier, Dick Cheney et sa fille étaient les deux seuls républicains à assister à une session pro forma de la Chambre à l’occasion de l’anniversaire de l’émeute au Capitole, assis ensemble au premier rang du côté républicain de la chambre.

“Eh bien, ce n’est pas un leadership qui ressemble à l’un des gens que j’ai connus quand j’étais ici pendant 10 ans”, a déclaré Dick Cheney après ce rassemblement, notant l’absence d’autres républicains dans la chambre dont il était membre dans les années 1980.

Liz Cheney a fait face à d’autres retombées de son vote pour destituer Trump et rejoindre le comité de la Chambre du 6 janvier. Plusieurs mois après le vote de destitution, le House GOP l’a renvoyée du poste de direction n ° 3 pour son rejet persistant des revendications électorales de Trump. Les responsables électoraux fédéraux et étatiques et le procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que les élections de 2020 aient été entachées.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu par le déménagement, Dick Cheney a répondu: “Ma fille peut prendre soin d’elle-même.”

Dans la nouvelle vidéo, l’ancien vice-président félicite sa fille pour “avoir défendu la vérité, fait ce qui est juste, honoré son serment à la constitution, alors que tant de membres de notre parti ont trop peur de le faire”.

“Il n’y a rien de plus important qu’elle fasse jamais que de diriger l’effort pour s’assurer que Donald Trump ne soit plus jamais près du bureau ovale, et elle réussira”, a déclaré Cheney. “J’ai fièrement voté pour ma fille. J’espère que vous aussi.

Meg Kinnard peut être jointe au http://twitter.com/MegKinnardAP

Meg Kinnard, l’Associated Press