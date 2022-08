Dick Cheney déchire Trump «lâche» dans une publicité électorale pour sa fille Liz

Bill Clark | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

L’ancien vice-président Dick Cheney a qualifié l’ex-président Donald Trump de “lâche” et de principale menace pour les États-Unis dans une nouvelle publicité de campagne pour sa fille, la représentante Liz Cheney, quelques jours avant son élection primaire républicaine dans le Wyoming.

“Dans les 246 ans d’histoire de notre nation, il n’y a jamais eu un individu qui ait représenté une plus grande menace pour notre république que Donald Trump”, a déclaré l’aîné Cheney dans une publicité directe à la caméra, qui a été partagée en ligne jeudi après-midi.

“Il a essayé de voler les dernières élections en utilisant le mensonge et la violence pour se maintenir au pouvoir après que les électeurs l’aient rejeté”, a déclaré Cheney, 81 ans, qui a été pendant huit ans vice-président de l’administration George W. Bush.

“C’est un lâche. Un vrai homme ne mentirait pas à ses partisans”, a déclaré Cheney. “Il a perdu son élection et il a perdu gros. Je le sais, il le sait, et au fond de moi, je pense que la plupart des républicains le savent.”

Le spot de 60 secondes, intitulé “Il le sait”, sera diffusé dans le Wyoming et en ligne à partir de vendredi, a annoncé la campagne Cheney. L’annonce est venue moins de deux semaines avant la primaire républicaine du Wyoming, où le titulaire Cheney semble être en difficulté.

Cheney est le plus grand critique républicain de Trump au Congrès et l’un des principaux membres du comité restreint de la Chambre qui enquête sur lui au sujet de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Pour son refus de laisser tomber l’ancien président, elle a été largement ostracisée par son parti et condamnée par la base fidèle d’électeurs républicains de Trump.

Les sondages de la primaire du Wyoming du 16 août montrent que Cheney est à la traîne de son principal adversaire républicain, Harriet Hageman, soutenue par Trump, par de larges marges. Hageman a fait écho aux fausses affirmations de Trump selon lesquelles sa défaite face au président Joe Biden lors des élections de 2020 a été “truquée” par une fraude généralisée.

Pourtant, Cheney, contrairement à certains autres républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump pour avoir incité à l’émeute du 6 janvier, a maintenu ses attaques vocales contre Trump à propos du “gros mensonge”.

Sa persistance a peut-être nui à sa position auprès de certains électeurs républicains, mais cela n’a pas entravé ses efforts de collecte de fonds : elle a de loin dépassé ses concurrents tout en assurant aux principaux donateurs et partisans qu’elle continuera à tenir Trump responsable. Dick Cheney a également été impliqué dans ces pourparlers, a rapporté CNBC précédemment.

“Lynne et moi sommes si fiers de Liz pour avoir défendu la vérité, fait ce qui est juste, honoré son serment à la Constitution alors que tant de membres de notre parti ont trop peur pour le faire”, a déclaré Dick Cheney dans l’annonce.

“Liz n’a peur de rien. Elle ne recule jamais devant un combat. Il n’y a rien de plus important qu’elle fasse jamais que de diriger l’effort pour s’assurer que Donald Trump ne soit plus jamais près du bureau ovale. Et elle réussira”, a-t-il déclaré.

“Je suis Dick Cheney. J’ai fièrement voté pour ma fille. J’espère que vous aussi.”