Dick Cheney a été vilipendé par les démocrates. Il soutient désormais Harris. Est-ce que cela aura une incidence ?

WASHINGTON — WASHINGTON (AP) — Dick Cheney est un républicain de carrière toujours vilipendé par les démocrates pour sa défense agressive de la guerre en Irak en tant que vice-président. Mais ses loyautés partisanes ont été mises de côté de manière extraordinaire la semaine dernière lorsqu’il a a soutenu la démocrate Kamala Harris pour la Maison Blanche.

Le service d’Alberto Gonzales dans l’administration de George W. Bush a été perturbé par des débats sur les écoutes intrusives du gouvernement et une purge brutale des procureurs américains, que les démocrates considéraient avec une profonde suspicion. Pourtant, l’ancien procureur général a également opté pour Harris sur républicain Donald Trump.

Ces soutiens ont cristallisé l’évolution remarquable de l’aile dirigeante du Parti républicain, qui a dirigé Washington pendant les années Bush et a été mise à l’écart lorsque Trump a pris le contrôle du parti. Ces personnalités, autrefois vilipendées par les démocrates, sont tellement alarmées par la perspective du retour au pouvoir de l’ancien président qu’elles sont prêtes à s’opposer au candidat de leur propre parti à la Maison Blanche.

Ce faisant, ils offrent à Harris une occasion cruciale d’élargir sa base de soutien.

« Il est plus facile pour des républicains de premier plan comme Cheney et Gonzales de dire : « Je soutiens Kamala Harris » parce que, de fait, leur ancienne maison a été saccagée et détruite », a déclaré Will Marshall, fondateur du Progressive Policy Institute, un groupe de réflexion de centre-gauche. « Les liens partisans, qui sont toujours forts dans les deux partis, sont atténués par le fait que Trump a rendu le Parti républicain actuel absolument indésirable pour les républicains de premier plan qui ont servi dans les administrations précédentes. »

Bush lui-même ne suivra pas le mouvement. Un porte-parole a déclaré que l’ancien président n’avait pas l’intention de faire des recommandations ou de dire publiquement pour quel candidat il voterait.

Harris a bénéficié du soutien de républicains avec lesquels elle partage peu de points communs et dont le soutien est probablement davantage lié à l’opposition à Trump qu’à l’adhésion à ses positions politiques. Elle mentionne fréquemment que plus de 200 républicains l’ont soutenue, et sa campagne a déclaré dans un courriel mettant en avant le soutien de Gonzales qu’elle accueillait dans son giron « tous les Américains – quel que soit leur parti – qui valorisent la démocratie et l’État de droit ».

L’ancien lieutenant-gouverneur de Géorgie Geoff Duncan, un républicain qui a soutenu Harris et s’est exprimé lors de la convention démocrate du mois dernier, a déclaré que l’effet des « républicains en règle et ayant fait leurs preuves » qui soutiennent Harris pourrait persuader d’autres républicains qui n’aiment pas Trump de voter contre lui plutôt que de rester à l’écart des élections.

« Je ne sais pas si nous parviendrons à convaincre quelqu’un de voter pour Trump plutôt que pour Harris », a déclaré Duncan. « Je pense que nous passerons du stade où nous resterons assis chez nous, sans voter pour personne, à celui où nous voterons pour Kamala Harris. »

Pourtant, on ne sait pas vraiment quelle est l’influence réelle des républicains, longtemps critiqués par les démocrates, en particulier compte tenu des sentiments persistants et de la personnalité polarisante de Cheney au cours des décennies à Washington.

Alors que la campagne de Harris se réjouit de ce soutien, le comédien Jon Stewart s’est moqué du soutien de Cheney dans le « Daily Show », s’adressant à l’ancien vice-président avec un juron et criant : « Vous avez été à deux doigts de détruire le monde entier. Nous étions à deux doigts de détruire le monde entier. »

« Au nom de Dieu, qui va faire pencher la balance ? », a demandé Stewart. « J’aime bien la politique des démocrates sur les crédits d’impôt pour enfants, mais bombardent-ils suffisamment de pays du Moyen-Orient ? »

Il aurait été depuis longtemps inconcevable pour Cheney de voter démocrate. Il a servi trois présidents républicains, occupant des postes allant de chef de cabinet de la Maison Blanche à secrétaire à la Défense et vice-président.

Cheney a été dénoncé par les démocrates sur de nombreux fronts, notamment pour sa promotion acharnée de l’entreprise de sous-traitance de la défense qu’il a autrefois contribué à diriger, Halliburtonainsi que son implication dans un scandale concernant la fuite de l’identité de L’agent de la CIA Valerie Plamedont le mari-ambassadeur a contesté les renseignements américains utilisés pour justifier l’invasion de l’Irak.

Après que Cheney a accidentellement tiré sur un ami lors d’une partie de chasse en 2006, même Peggy Noonan, ancienne rédactrice de discours du président Ronald Reagan et vétéran de la campagne de réélection de Bush, a suggéré qu’il pourrait devoir se retirer.

« À un certain moment, un aimant à haine peut attirer tellement de haine que vous ne voulez plus le tenir dans votre main, vous avez envie de le laisser tomber », écrivait-elle alors dans le Wall Street Journal.

Et pourtant, Cheney a résisté pendant les deux mandats de Bush.

Le fait que Cheney « soit désormais considéré comme un républicain traditionnel est un triste commentaire sur ce parti et une raison de plus pour garder Trump et les républicains loin du pouvoir en 2024 », a déclaré Adam Green, cofondateur du Progressive Change Campaign Committee.

En 2005, Cheney a qualifié d’« opportunistes » les détracteurs de la guerre en Irak et a déclaré que l’accusation selon laquelle l’administration Bush aurait délibérément trompé le public sur la présence d’armes de destruction massive était « l’une des accusations les plus malhonnêtes et les plus répréhensibles jamais émises » à Washington. Il a ensuite déclaré que l’approche des démocrates face à la guerre « validerait l’approche d’Al-Qaïda », ce qui lui a valu une réprimande de la présidente de la Chambre des représentants de l’époque, Nancy Pelosi, démocrate de Californie.

La division idéologique au sein du Parti républicain était évidente depuis longtemps. Trump a centré sa campagne de 2016 sur le rejet de la base républicaine de la vieille garde, notamment en insistant, à tort, sur le fait que qu’il avait toujours été opposé à la guerre.

Cheney était un critique éminent de la politique étrangère de Trump, réprimandant le président de l’époque lors d’une retraite à huis clos en 2019 pour les plaintes du public concernant le rôle de l’OTAN et l’annonce surprise du retrait des troupes de Syrie.

La rupture a été à nouveau visible après la 6 janvier 2021, émeute au Capitole. Cheney a visité le bâtiment à l’occasion du premier anniversaire de l’attaqueassis avec sa fille, la représentante de l’époque Liz Cheney, R-Wyo., au premier rang du côté républicain de la Chambre des représentants, en tant que deux seuls membres du parti lors d’une session pro forma.

Liz Cheney, qui a coprésidé l’enquête de la Chambre dans le siège avant de perdre son siège aux primaires républicaines de 2022, a annoncé son soutien à Harris la semaine dernièresuivie de la déclaration de son père selon laquelle Trump « ne pourra plus jamais être investi du pouvoir ».

Crystal McLaughlin, une travailleuse de 53 ans travaillant dans le domaine de la conformité des soins de santé à Greensboro, en Caroline du Nord, a déclaré qu’elle était « très, très nerveuse » lorsque Cheney était vice-présidente, mais qu’elle apprécie le soutien des Cheney et espère que d’autres républicains suivront son exemple.

« Je ne lui fais pas confiance, mais vous savez, merci pour votre soutien », a déclaré McLaughlin, ajoutant : « Et j’espère pour votre soutien financier. »

Gonzales, l’ancien procureur général, a déclaré n’avoir parlé qu’une seule fois avec Trump. Mais Gonzales est apparu dans un article d’opinion de Politico jeudi comme le dernier détracteur républicain de premier plan de Trump. Gonzales a cité l’attaque du Capitole, les affaires criminelles de Trump et d’autres facteurs pour le qualifier d’inapte à exercer ses fonctions et de méprisant de l’État de droit.

« Alors que les États-Unis s’approchent d’une élection cruciale, je ne peux pas rester assis sans rien faire pendant que Donald Trump – peut-être la menace la plus sérieuse pour l’État de droit depuis une génération – envisage un retour à la Maison Blanche », a-t-il écrit.

C’est remarquable étant donné que Gonzales a fait face à la condamnation des démocrates et de certains législateurs républicains, avant de démissionner au milieu d’un scandale concernant le licenciement brutal d’un groupe de procureurs américains.

Certains des procureurs licenciés ont déclaré qu’ils se sentaient obligés d’enquêter sur les démocrates avant les élections. Gonzales a soutenu que ces licenciements étaient motivés par ce qu’il a qualifié de piètres résultats des procureurs.

En tant que conseiller de la Maison Blanche en 2004, Gonzales a fait pression pour que soit réautorisé un programme secret d’espionnage intérieur, malgré les protestations du ministère de la Justice. Bien que la surveillance gouvernementale rigoureuse ait été défendue par les dirigeants républicains après les attentats du 11 septembre 2001, ce soutien a considérablement diminué au sein du parti alors que les législateurs s’inspirent du scepticisme de Trump à l’égard du FBI.

« La plupart des républicains devront, à un moment ou à un autre, accepter leur sort et admettre que Donald Trump n’était pas le bon candidat pour notre parti », a déclaré Duncan, ancien lieutenant-gouverneur de Géorgie. « Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne le fassent. »

Makiya Seminera, journaliste à l’Associated Press à Greensboro, en Caroline du Nord, a contribué à ce rapport.