Dick Butkus, redoutable secondeur du Temple de la renommée des Chicago Bears, est décédé à 80 ans

Une photo de Dick Butkus ricanant derrière son masque remplissait la couverture de l’aperçu de la NFL de Sports Illustrated en 1970, surmontée du titre « L’homme le plus redouté du jeu ». Les opposants qui se sont retrouvés du côté des affaires grâce à ses coups percutants pourraient témoigner que ce n’était pas une exagération.

Butkus, un secondeur intermédiaire des Bears de Chicago dont la vitesse et la férocité établissent les normes pour ce poste à l’ère moderne, est décédé, a annoncé l’équipe jeudi. Il avait 80 ans.

Selon un communiqué publié par l’équipe, la famille de Butkus a confirmé qu’il était mort dans son sommeil pendant la nuit à son domicile de Malibu, en Californie.

Butkus a été cinq fois membre de la première équipe All-Pro et a participé au Pro Bowl au cours de huit de ses neuf saisons avant qu’une blessure au genou ne l’oblige à prendre sa retraite à 31 ans. Il était le monstre par excellence de Midway et a été élu au Pro Football Hall of Fame en 1979, sa première année d’éligibilité. Il est toujours considéré comme l’un des plus grands joueurs défensifs de l’histoire de la ligue.

Dick Butkus était une légende qui incarnait ce que signifie être un ours de Chicago. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. pic.twitter.com/8UEVuuZLwi —@ChicagoBears

« Dick Butkus était un compétiteur féroce et passionné qui a contribué à définir le poste de secondeur comme l’un des plus grands de tous les temps de la NFL. L’intuition, la ténacité et l’athlétisme de Dick ont ​​fait de lui le secondeur modèle dont le nom sera à jamais lié à ce poste et aux Bears de Chicago. « , a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. « Nous nous souvenons également de Dick comme d’un défenseur de longue date des anciens joueurs et des joueurs de tous les niveaux du jeu. »

S’appuyant sur son image de gars le plus dur de la salle, Butkus a connu une longue deuxième carrière en tant que diffuseur sportif, acteur dans des films et des séries télévisées et pitchman recherché pour des produits allant de l’antigel à la bière. Que le scénario fasse appel à la comédie ou au drame, Butkus avait généralement recours à son propre rôle, souvent avec son extérieur bourru masquant un côté plus doux.

« Je ne sortirais jamais délibérément pour blesser qui que ce soit », a répondu Butkus ironiquement lorsqu’on l’a interrogé sur sa réputation sur le terrain. « À moins que ce soit, tu sais, important… comme un match de championnat ou quelque chose comme ça. »

« Le fils de Chicago »

Butkus était le rare athlète professionnel à avoir joué toute sa carrière près de chez lui. Il était un secondeur vedette, arrière et botteur au Chicago Vocational High qui a ensuite joué à l’Université de l’Illinois. Né le 9 décembre 1942, il est le plus jeune d’une famille de huit enfants. Il a grandi dans le quartier sud de la ville en tant que fan des Cardinals de Chicago, les rivaux des Bears à Crosstown.

Mais après avoir été repêché au premier tour en 1965 par les Bears et les Denver Broncos (à l’époque, membre de la défunte Ligue américaine de football), Butkus a choisi de rester à Chicago et de jouer pour le fondateur et entraîneur de la NFL, George Halas. Les Bears ont également ajouté le futur porteur de ballon du Temple de la renommée, Gale Sayers, à la liste cette année-là avec un autre choix de première ronde.

« Il était le fils de Chicago », a déclaré le président des Bears, George McCaskey, petit-fils de Halas, dans un communiqué. « Il respirait ce qu’est notre grande ville et, ce n’est pas un hasard, ce que George Halas recherchait chez un joueur : la ténacité, l’intelligence, l’instinct, la passion et le leadership. Il a refusé d’accepter rien de moins que le meilleur de lui-même ou de ses coéquipiers. «

« Je veux leur faire savoir qu’ils ont été touchés… pour dire : ‘Ce doit être Butkus qui m’a eu.' » Repose en paix à un grand homme et l’un des plus joueurs féroces à jamais mettre un casque. pic.twitter.com/YeahO0FfL0 —@NFLFilms

Butkus a hérité du poste de secondeur intermédiaire de Bill George, un membre du Temple de la renommée reconnu pour avoir popularisé le poste dans la NFL. En 1954, George a abandonné sa position à trois points au milieu de la ligne défensive et a commencé chaque jeu à plusieurs pas de distance, un point d’observation qui lui a permis de regarder les jeux se dérouler puis de courir vers le ballon.

Butkus, cependant, a apporté à ce travail une vitesse, une agilité et une attitude de terre brûlée que ses prédécesseurs avaient seulement imaginées. Il a intercepté cinq passes, récupéré six échappés et a été officieusement crédité d’en avoir forcé six autres au cours de son année recrue, pour couronner le tout avec la première des huit apparitions consécutives au Pro Bowl. Mais sa réputation de perturbateur s’étendait bien au-delà de sa capacité à emporter le football.

« Il aimait écraser les gens »

Butkus frappait les coureurs haut, les enveloppait et les poussait au sol comme une poupée de chiffon. Le magazine Playboy l’a un jour décrit comme « le joueur le plus méchant, le plus en colère, le plus dur et le plus sale » de la NFL et un « animal, sauvage, sous-humain ». Des descriptions comme celle-là n’ont jamais plu à Butkus. Mais il était également difficile de les contester.

Plusieurs adversaires ont affirmé que Butkus les avait frappés au visage ou mordus lors d’un carambolage, et il a reconnu que pendant les échauffements, « je fabriquais des choses pour me rendre fou ». Lorsque les Lions de Détroit ont dévoilé une formation en I contre les Bears dans l’ancien stade des Tigers, Butkus a éliminé tous les membres du « I » – le centre, le quart-arrière, l’arrière et le demi-arrière – du match.

Et il ne s’est pas toujours arrêté là. À plusieurs reprises, Butkus s’est écrasé sur les porteurs du ballon bien au-delà des lignes de touche. Plus d’une fois, il les a poursuivis sur les pistes de course entourant le terrain et même dans les tribunes.

« Frapper les gens n’était pas suffisant », a déclaré son coéquipier Ed O’Bradovich. « Il aimait écraser les gens. »

Butkus se concentre sur le porteur de ballon des Cardinals de St. Louis Willis Crenshaw lors d’un match le 13 septembre 1969. (L’Associated Press/Fichier)

Malgré ces efforts, les Bears ont perdu beaucoup plus de matchs au cours de son mandat qu’ils n’en ont gagné, avec une fiche de 48-74-4. Aux prises avec des problèmes de tendons qui ont commencé au lycée, Butkus a subi une grave blessure au genou droit au cours de la saison 1970 et a subi une intervention chirurgicale préventive avant la suivante. Il a envisagé une deuxième opération après avoir été écarté neuf matchs au cours de la saison 1973.

Lorsqu’un chirurgien lui a demandé « comment un homme dans votre forme peut jouer au football, ou pourquoi vous voudriez même le faire », Butkus a annoncé sa retraite en mai 1974.

Peu de temps après, Butkus a poursuivi les Bears pour 1,6 million de dollars américains, affirmant qu’il avait reçu des soins médicaux inadéquats et qu’il lui devait les quatre années de salaire restant sur son contrat. Le procès a été réglé pour 600 000 $, mais Butkus et Halas n’ont pas parlé pendant cinq ans.

Butkus, comme Sayers, n’a jamais atteint les séries éliminatoires. Les Bears ont remporté le championnat de 1963 et au moment où ils ont de nouveau participé aux séries éliminatoires en 1977, Butkus et Sayers avaient disparu depuis longtemps.

Les Bears sont revenus au sommet lors de la saison 1985 avec leur seul championnat du Super Bowl. Mais depuis, ils n’ont repris le match pour le titre qu’une seule fois. Butkus ne comprenait pas pourquoi.

« Il n’y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas ou ne devrions pas être dans la course tout le temps », a-t-il déclaré lors de la célébration du 100e anniversaire des Bears en juin 2019. « Je sais que vous avez ces choix de repêchage ou autre lorsque vous avez terminé. d’abord tout le temps. Comment pouvez-vous expliquer que la Nouvelle-Angleterre soit là-haut toutes ces années.

Butkus regarde depuis le banc de touche lors d’un match au Soldier Field à Chicago le 25 septembre 2022. (Nam Y. Huh/Associated Press/Fichier)

Après avoir quitté le football, Butkus est devenu instantanément une célébrité. Il est apparu dans « The Longest Yard » en 1974 et dans une douzaine de longs métrages au cours des 15 années suivantes, ainsi que dans les sitcoms « My Two Dads » et « Hang Time ». Il est également revenu chez les Bears en tant qu’analyste radio en 1985 et a remplacé Jimmy « The Greek » Snyder dans l’émission d’avant-match « The NFL Today » de CBS en 1988.

Par l’intermédiaire de la Fondation Butkus, il a contribué à la création d’un programme dans un hôpital du sud de la Californie pour encourager les dépistages précoces des maladies cardiaques. Il a promu une campagne visant à encourager les athlètes du secondaire à s’entraîner, à bien manger et à éviter les drogues améliorant la performance.

La fondation supervise le prix Butkus, créé en 1985 pour honorer le meilleur secondeur du football universitaire. Il a été élargi en 2008 pour inclure les joueurs professionnels et les joueurs du secondaire.

« Dick avait un comportement bourru, et peut-être que cela empêchait certaines personnes de l’approcher, mais il avait en fait un toucher doux », a déclaré McCaskey.

Le Temple de la renommée du football professionnel a mis ses drapeaux en berne en l’honneur de Butkus.

« Jouant à une époque où le secondeur intermédiaire devenait l’un des postes glamour du jeu – et plusieurs contemporains de Dick finiraient également au Temple de la renommée du football professionnel – son nom était le plus souvent cité en premier comme l’incarnation de ce qu’il fallait pour exceller dans ce domaine. le plus haut niveau », a déclaré le président du Temple de la renommée, Jim Porter, dans un communiqué.

Butkus laisse dans le deuil sa femme, Helen, et ses enfants Ricky, Matt et Nikki. Le neveu Luke Butkus a été entraîneur à l’université et dans la NFL, y compris avec les Bears.