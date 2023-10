Dick Butkus, membre du Temple de la renommée de la NFL et ancien secondeur des Bears, décède à 80 ans

L’ancien Chicago Bear et membre du Temple de la renommée du football professionnel, Dick Butkus, considéré comme l’un des meilleurs secondeurs à avoir jamais joué à ce jeu, est décédé, a annoncé l’équipe jeudi. Il avait 80 ans.

Sa famille a confirmé que Butkus était mort paisiblement dans son sommeil pendant la nuit à Malibu, en Californie, ont indiqué les Bears dans un communiqué.

« La famille Butkus se réunit avec Helen, l’épouse de Dick. Ils apprécient vos prières et votre soutien », ont déclaré les Bears dans un communiqué.

Butkus, diplômé de l’Université de l’Illinois, où il a aidé son équipe à remporter une victoire au Rose Bowl, a été un choix de première ronde des Bears de Chicago lors du repêchage de la NFL en 1965.

Dick Butkus applaudit avant le match NFC Wild Card Playoff contre les Eagles de Philadelphie au Soldier Field de Chicago, le 6 janvier 2019. Fichier Dylan Buell / Getty Images

Originaire de Chicago, Butkus a joué pour les Bears pendant neuf saisons, de 1965 à 1973.

« J’ai senti que mon objectif et mon rêve étaient en vue lorsque je suis entré dans le football professionnel. Finalement, après huit ans de préparation, mon opportunité était devant moi », a déclaré Butkus dans son discours de consécration au Temple de la renommée du football professionnel.

Avec les Bears, Butkus a réussi 25 échappés récupérés et 22 interceptions.

« Je pense que Dick a insufflé la crainte de Dieu à beaucoup de gens », a déclaré un jour l’entraîneur des Bears, Mike Ditka, selon un article de NFL.com qui célébrait les « 100 plus grands personnages » du football.

Ses surnoms incluaient : l’Enforcer, l’Animal, le Maestro of Mayhem et le Robot of Destruction, selon NFL.com.

Butkus a fréquenté l’Université de l’Illinois et a été capitaine de l’équipe de football d’Illini lorsqu’elle a remporté le Rose Bowl de 1964, joué à la fin de la saison 1963.

Dick Butkus des Bears de Chicago, portant le numéro 51, contre les Packers de Green Bay à Green Bay, Wisconsin. dans les années 1960. Dossier Focus sur le sport / Getty Images

Butkus a été choisi par les Bears au premier tour du repêchage de la NFL en 1965.

Il a qualifié son intronisation au Hall de « le summum de mon rêve » et a déclaré qu’il avait un nouvel objectif : « simplement être un meilleur mari, un meilleur père et une meilleure personne ».

Butkus a été nommé joueur défensif de l’année dans la NFL à deux reprises et a été nommé six fois dans la première équipe All-NFL. Il a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel en 1979.

Butkus a pris sa retraite en 1973 après avoir subi une blessure au genou droit qui n’a pas complètement répondu à l’opération chirurgicale de 1970, selon le Temple de la renommée.

« Dick avait un comportement bourru, et peut-être que cela empêchait certaines personnes de l’approcher, mais il avait en fait un toucher doux », a déclaré le président des Bears, George H. McCaskey.

Parmi ses héritages philanthropiques, il y avait « une mission consistant à éliminer les drogues améliorant la performance du sport et à promouvoir la santé cardiaque », a déclaré McCaskey.

Les Bears ont qualifié Butkus de « légende qui incarnait ce que signifie être un Bear de Chicago », et ont déclaré que les pensées de l’équipe allaient à sa famille et à ses amis.

Butkus est également apparu à la télévision et sur grand écran. Il a joué un entraîneur adverse dans le film d’Oliver Stone « Any Given Sunday » de 1999 et lui-même dans une apparition dans « Gremlins 2: The New Batch », sorti en 1990. Il a joué Earl Dent dans la série télévisée MacGyver.

L’ancien porteur de ballon de la NFL, Jarrett Payton, qui comme Butkus est originaire de l’Illinois, a qualifié Butkus de plus qu’un joueur de football.

« Dick Butkus n’était pas seulement l’un des plus grands joueurs de football à avoir jamais joué, c’était un homme remarquable. Il était toujours là pour moi quand j’avais besoin de lui », a déclaré Payton, qui a joué avec les Titans du Tennessee. a écrit sur la plateforme de médias sociaux X.

La NFL a également exprimé ses condoléances et a qualifié Butkus de légendaire membre du Temple de la renommée. « Nos pensées vont à sa famille et à l’organisation des Bears », la ligue a dit.

Butkus laisse dans le deuil sa femme, Helen, et ses trois enfants.