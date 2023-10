Dick Butkus, le secondeur du Temple de la renommée des Bears connu pour sa ténacité, décède à 80 ans – Twin Cities

Peut-être qu’aucun joueur au cours des 104 ans d’histoire des Bears de Chicago n’a mieux incarné l’identité dure et déterminée de l’équipe que Dick Butkus.

Issu de la classe ouvrière South Side de Chicago et de l’Université de l’Illinois, Butkus est devenu un féroce secondeur du Temple de la renommée du football professionnel avant de se lancer dans une carrière de divertissement modeste mais durable à Hollywood.

« Après le football, il était difficile pour moi de trouver ce que je préférais en second lieu », a déclaré un jour Butkus à la Tribune. « Le football a toujours été mon premier amour. Cela ne voulait certainement pas dire que je ne pouvais pas trouver autre chose. Et la preuve du pudding est là où j’en suis arrivé aujourd’hui.

« Je suppose que j’aurais pu faire partie de ces gars qui ne se préparaient pas à abandonner. Mais des choses se sont produites et grâce à un travail acharné, j’ai découvert qu’il y avait autre chose que le football.

Butkus, 80 ans, est décédé « paisiblement dans son sommeil pendant la nuit » à son domicile de Malibu, en Californie, a annoncé jeudi la famille Butkus.

En 2019, la Tribune a classé Butkus n°2 dans une liste des 100 plus grands ours.

« Dick était l’ours ultime et l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL. Il était le fils de Chicago », a déclaré le président des Bears, George McCaskey, dans un communiqué. « Il respirait ce qu’est notre grande ville et, ce n’est pas un hasard, ce que George Halas recherchait chez un joueur : la ténacité, l’intelligence, l’instinct, la passion et le leadership. Il refusait d’accepter autre chose que le meilleur de lui-même ou de ses coéquipiers. Lorsque nous avons inauguré la statue de George Halas au siège de notre équipe, nous avons demandé à Dick de prendre la parole lors de la cérémonie car nous savions qu’il parlait au nom de Papa Bear.

« Dick avait un comportement bourru et peut-être que cela empêchait certaines personnes de l’approcher, mais il avait en fait un toucher doux. Son héritage philanthropique comprenait une mission consistant à éliminer les drogues améliorant la performance du sport et à promouvoir la santé cardiaque. Ses contributions au jeu qu’il aimait vivront pour toujours et nous sommes reconnaissants qu’il ait pu être présent à notre match d’ouverture à domicile cette année pour être célébré une dernière fois par ses nombreux fans.

Le maire de Chicago, Brandon Johnson, a déclaré dans un communiqué que Butkus « incarnait la force et la ténacité de sa ville natale à chaque snap qu’il jouait sur le terrain ».

« Il était un véritable monstre de Midway, mais aussi un acteur, un commentateur et un homme d’État pour tout ce qui représentait notre bien-aimé bleu et orange », a déclaré Johnson. « C’était un joueur géant et un homme, et nous nous souviendrons toujours de son immense amour et de son dévouement envers la ville de Chicago. »

Né Richard Marvin Butkus le 9 décembre 1942, il était le plus jeune de neuf enfants d’immigrés lituaniens. Son père, Don, était électricien. Sa mère, Emma, ​​travaillait dans une blanchisserie. Butkus a grandi dans le quartier de Roseland et a joué au football au lycée pour l’entraîneur Bernie O’Brien au Chicago Vocational.

Dans l’Illinois, Butkus a joué au centre et secondeur de 1962 à 1964 et a été unanimement All-American en 1963 et 1964. En 1963, Butkus a remporté le Chicago Tribune Silver Football en tant que joueur le plus précieux du Big Ten, et en 1964, il a été nommé joueur de l’année de l’American Football Coaches Association. Butkus a terminé sixième au scrutin pour le Trophée Heisman en 1963 et troisième en 1964, et il a terminé sa carrière universitaire avec 374 plaqués.

Le directeur sportif de l’Illinois, Josh Whitman, a déclaré dans un communiqué que « le plus grand Illini vivant nous a quittés ».

« Dick Butkus était un géant au pays des géants », a déclaré Whitman. « Dans un jeu construit sur la dureté et la ténacité, il était seul. L’une des figures les plus imposantes à avoir jamais porté un casque, en dehors du terrain, Dick était effacé, humble et généreux. Icône culturelle, Dick laisse un héritage sur l’Americana qui ne sera jamais oublié.

Les Bears ont repêché Butkus au premier tour du repêchage de 1965 avec le choix n ° 3 – une place avant de remporter un autre futur membre du Temple de la renommée, le demi offensif Gale Sayers, ce qui en fait l’un des repêchages les plus productifs d’une équipe dans l’histoire de la NFL.

Les Broncos de Denver de la toute jeune Ligue américaine de football ont également repêché Butkus au premier tour en 1965.

Le statut de Butkus comme l’un des plus grands de tous les temps est remarquable étant donné qu’il n’a jamais participé aux séries éliminatoires et n’a connu que deux saisons gagnantes au cours de ses neuf années de carrière.

Il était tout simplement bon – et féroce.

Les moments forts de Butkus sont choquants par leur violence, exploitant une partie de lui-même que même les footballeurs les plus endurcis ont du mal à atteindre. Il n’avait tout simplement aucun respect pour ses adversaires.

L’ailier défensif des Rams Deacon Jones, membre du Temple de la renommée et l’un des joueurs défensifs les plus redoutés de tous les temps, a déclaré un jour : « Je l’ai traité de maniaque. Un maniaque de la pierre. C’était un animal bien conditionné, et chaque fois qu’il vous frappait, il essayait de vous mettre au cimetière, pas à l’hôpital.

Mais Butkus était plus qu’un simple secondeur percutant. Il était également habile dans la couverture des passes, accumulant 22 interceptions.

Butkus a commencé les 119 matchs auxquels il a joué. Il a été nommé cinq fois dans la première équipe All-Pro et une fois dans la deuxième équipe et a été élu au Pro Bowl après ses huit premières saisons. Il est le leader de tous les temps des Bears avec 27 échappés récupérés.

« Presque universellement, Dick Butkus, un héros de Chicago, était considéré comme la personne qui a défini le poste de secondeur intermédiaire », a déclaré le président du Pro Football Hall of Fame, Jim Porter, dans un communiqué. « Il a établi un niveau de production et d’intensité que peu d’entre eux ont égalé. USA Today l’a un jour qualifié de « étalon-or par lequel les autres secondeurs intermédiaires sont mesurés ».

Butkus a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel en 1979 et au Temple de la renommée du football universitaire en 1978. La NFL l’a nommé dans ses équipes de toutes les décennies pour les années 1960 et 1970 ainsi que pour ses équipes de tous les temps du 75e et 100e anniversaire. .

En 1994, les Bears ont retiré les numéros de maillot de Butkus (51) et Sayers (40) lors d’une cérémonie houleuse à la mi-temps à Soldier Field.

Butkus, dont la carrière de joueur a été écourtée en raison de multiples blessures au genou, a laissé les Bears avec des sentiments amers.

Il a intenté une action en justice en 1974, affirmant que les Bears l’avaient sciemment encouragé à continuer de jouer alors qu’il aurait dû subir une opération aux genoux. Le litige a provoqué des frictions entre Butkus et Halas.

Les parties sont finalement parvenues à un règlement financier à l’amiable et la relation entre Butkus et les Bears s’est améliorée au fil des ans.

Profitant de son image de dur à cuire, Butkus a connu une deuxième carrière en tant que diffuseur sportif, acteur et pitchman recherché pour des produits allant de l’antigel à la bière. Que le scénario fasse appel à la comédie ou au drame, Butkus avait généralement recours à son propre rôle, souvent avec son extérieur bourru masquant un côté plus doux.

Il est apparu dans « The Longest Yard » en 1974 et dans une douzaine d’autres longs métrages au cours des 15 années suivantes, ainsi que dans la série d’action « Blue Thunder » et les sitcoms « My Two Dads » et « Hang Time ». Il est revenu chez les Bears en tant qu’analyste radio en 1985 et a rejoint l’émission d’avant-match « The NFL Today » de CBS en 1988.

« Dick Butkus était un compétiteur féroce et passionné qui a contribué à définir le poste de secondeur comme l’un des plus grands de tous les temps de la NFL », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. « L’intuition, la robustesse et les qualités athlétiques de Dick ont ​​fait de lui le secondeur modèle dont le nom sera à jamais lié au poste et aux Bears de Chicago.

« Nous nous souvenons également de Dick comme d’un défenseur de longue date des anciens joueurs et des joueurs à tous les niveaux du jeu. »

La Fondation Butkus a été créée pour se concentrer sur ses efforts caritatifs. Son initiative la plus passionnée a été la campagne « I Play Clean », qui vise à sensibiliser les jeunes athlètes aux dangers de l’utilisation de stéroïdes.

Le prix Butkus a été créé en 1985 pour récompenser chaque année les meilleurs secondeurs du secondaire, de l’université et de la NFL. Le prix utilise également le service à la communauté dans le cadre de ses critères.

Butkus laisse dans le deuil sa femme, Helen, et ses enfants Ricky, Matt et Nikki.

Fred Mitchell est un ancien écrivain sportif du Chicago Tribune. Will Larkin, également ancien du Tribune, et Associated Press ont contribué.

