Dick Butkus est fait pour jouer au football. À Chicago. – Villes jumelles

Il était Chicago.

Les amateurs de sport professionnel qui vivent dans cette ville depuis assez longtemps ont sans doute vu deux athlètes qui allient férocité, talent donné par Dieu et compétitivité surnaturelle dans des carrières inoubliables.

L’un d’eux était Michael Jordan, qui a remporté six championnats avec les Chicago Bulls. L’autre était Dick Butkus, qui n’a remporté aucun championnat avec les Bears de Chicago.

Pur Chicago depuis le début, Butkus a grandi à Roseland, a fréquenté le Chicago Vocational High School dans le South Side, a été All-American à l’Université de l’Illinois et s’est ensuite forgé une carrière singulière en tant que meilleur joueur défensif de la NFL de son époque et peut-être de tout le temps. Dans une équipe qui a perdu plus qu’elle n’a gagné.

Une époque ultérieure aurait pu définir ses rôles à la télévision et au cinéma après qu’une blessure ait interrompu sa carrière de footballeur à 31 ans comme « aller à Hollywood », mais les habitants de Chicago savaient qu’il était le leur, peu importe où il posait la tête.

Il est décédé jeudi dans son sommeil, à son domicile de Malibu, en Californie, a indiqué sa famille.

Butkus était une véritable rareté dans le sport professionnel. Comme Gale Sayers, qui a joué avec lui dans certaines de ces équipes de Bears médiocres à pauvres, il était considéré comme un joueur indéniable de tous les temps. Ses succès discordants et qui font grimacer sont toujours visionnés sur rendez-vous sur YouTube et sont rejoués avec amour par NFL Films.

Les fans de Chicago – voire de tout le pays – continuent de porter les maillots Butkus lors des matchs. L’honneur annuel du football décerné au meilleur secondeur du pays au niveau secondaire, universitaire et professionnel est le prix Butkus.

Les grands joueurs des mauvaises équipes ne sont plus que de lointains souvenirs. Ils apparaissent sur des listes statistiques, un fourrage à des anecdotes pour les geeks des statistiques des générations futures.

Butkus a joué un style de football si distinctif, faisant bouillir l’un des jeux les plus exigeants physiquement imaginables jusqu’à son essence brutale d’une manière que personne ne l’avait fait jusque-là et ne l’a jamais fait depuis, que son héritage ne s’est jamais atténué, quelles que soient les performances de son équipe. La plupart des superstars ont besoin de championnats pour atteindre l’immortalité ; ce n’est pas le cas de Dick Butkus. Il a remporté le prix du meilleur joueur défensif de la ligue au cours d’une saison avec une seule victoire !

Donc Chicago. Donc deuxième ville. Nous le considérions – à juste titre – comme l’un des nôtres.

Une puce sur l’épaule. Travailler une autre journée dans des conditions difficiles. Endurer un temps maussade.

Mais c’était également son attitude, la façon dont il se comportait. L’incontournable accent de Chicago qu’il a gardé jusqu’à son dernier jour, même s’il n’avait pas vécu ici depuis des décennies. Le sens de l’humour ironique. L’honnêteté brutale.

Et, surtout, Butkus semblait être une âme douce et bourrue en dehors du terrain de football. Il est lamentable que certains pratiquants de ce sport violent aient du mal à limiter cette agressivité au terrain. Aucune histoire de ce genre n’a jamais émergé à propos de Butkus. Il a été marié à sa chérie du lycée pendant six décennies.

De nombreux habitants de Chicago aiment se considérer dans la même veine. Des extérieurs difficiles, bien sûr, mais lorsque vous apprenez à nous connaître, nous constituons la grande ville la plus conviviale du pays. Même les softies.

Mais tout revenait à ce qu’il pouvait faire le dimanche. À son apogée des années 60, il y avait de fortes chances que les Bears échouent (un quart-arrière, s’il vous plaît ! Pour l’amour de…). Mais Chicago était fier de savoir que les joueurs adverses craignaient – ​​littéralement craignaient – ​​de jouer contre Butkus.

« Je veux juste leur faire savoir qu’ils ont été touchés, et quand ils se lèvent, ils n’ont pas besoin de regarder pour voir qui les a frappés », a déclaré Butkus à NFL Films.

Quoi que nous fassions dans la vie, nous aimerions tous être considérés de la même manière : personne d’autre (remplissez le vide) n’aimerait ça.

Nous avons les moments forts à couper le souffle sur film. Certains d’entre nous passeront ce dimanche à les revisiter. Mais Butkus nous a laissé quelque chose de plus important : un héritage auquel nous sommes tous attachés.

Le succès, tel que défini par votre entourage, n’est pas aussi important que de tout laisser sur le terrain. Faire ce que vous faites du mieux que vous pouvez et (si vous avez la chance de trouver ce pour quoi vous êtes singulièrement bon) d’une manière que peu d’autres peuvent faire.

Butkus déclare : « Certaines personnes ont été créées pour devenir médecins, d’autres pour devenir avocats. J’ai été fait pour jouer au football.

