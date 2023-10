Les Twins pourraient avoir une toute nouvelle maison de télévision la saison prochaine avec l’expiration de leur contrat Bally Sports North.

Ils auront certainement une nouvelle voix play-by-play TV.

Dick Bremer, la voix des Twins au cours des 40 dernières saisons, quittera la cabine de diffusion et rejoindra le front office de l’équipe en tant qu’assistant spécial, ont annoncé les Twins mardi.

Il prend sa retraite en tant que diffuseur de télévision le plus ancien d’une seule équipe de la Ligue majeure de baseball.

Le nouveau rôle de Bremer consistera notamment à représenter l’équipe lors des événements de la communauté et des fans des Twins.

Son départ du stand intervient dans un moment d’incertitude générale. Les Twins évaluent leurs options de diffusion pour la saison prochaine alors que Diamond Sports, la société mère de Bally Sports North, est en faillite. Leur contrat de 12 ans avec Bally Sports North, qui leur a versé près de 55 millions de dollars en 2023, a expiré à la fin de cette saison.

Dans un communiqué de presse, Bremer a déclaré : « Au cours de ces 40 années, j’ai diffusé 4 972 matchs des Twins. Au cours de la dernière année, j’ai pensé que ce serait vraiment cool d’atteindre 5 000. Ensuite, je me suis dit à quel point ce serait égoïste. Une émission ne devrait JAMAIS porter sur l’annonceur. Elle devrait TOUJOURS porter sur le jeu et ceux qui y jouent.

“J’espère que lors de ma dernière saison, j’ai prouvé que j’avais toujours ma balle rapide, un objectif que je m’étais fixé lorsque j’ai débuté avec les Twins en 1983.”

Dans le communiqué, le président-directeur général de Twins, Dave St. Peter, a déclaré : « Ce pour quoi je suis le plus reconnaissant… c’est qui est Dick en tant que personne : perspicace, plein d’esprit et un véritable professionnel qui a excellé à apporter l’œil et la passion d’un fan au cabine de diffusion.

Bremer, 67 ans, est né à St. Paul et a grandi à Dumont, Minnesota. Il a commencé sa carrière de diffuseur Twins avec Spectrum Sports de 1983 à 1985, et son parcours reflète les nombreuses itérations des émissions Twins.

Après un an d’absence, il a rejoint l’équipe en 1987 et est resté à l’appel alors que les droits télévisés des Twins passaient par Twinsvision, Midwest Sports Channel, Victory Sports, Fox Sports North et Bally.

“Honnêtement, j’avais l’impression que je n’aurais plus jamais la chance de jouer au baseball des Twins”, a déclaré Bremer dans un profil du Star Tribune de 2013 en parlant de 1986, la dernière année où il n’a pas appelé les matchs des Twins. “J’ai fait tout ce que je pouvais pour payer les factures, en espérant pouvoir m’impliquer à nouveau dans ces affaires. Je sais que cela semble ringard, mais je crois que j’étais censé faire ça.”

Bremer a déjà été intronisé au Minnesota Broadcasting Hall of Fame et il est facile de rejoindre un jour également le Twins Hall of Fame.

