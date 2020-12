Dick Allen, le joueur étoile de la Major League qui a surmonté les abus racistes des fans et de ses coéquipiers pour devenir l’un des frappeurs les plus redoutés du baseball, est décédé lundi à 78 ans.

La recrue de l’année de la Ligue nationale de 1964 et le joueur par excellence de la Ligue américaine de 1972 sont décédés à son domicile de Wampum, en Pennsylvanie. Sa mort a été annoncée lundi par son compte Twitter officiel, bien qu’aucune cause n’ait été révélée. Les Phillies de Philadelphie, l’un des cinq clubs MLB d’Allen, ont confirmé la nouvelle dans un communiqué.

« Avec la tristesse dans nos cœurs, nous devons partager que Dick est décédé cet après-midi à son domicile à Wampum », a lu un tweet du compte Twitter de Dick Allen.

Selon les Phillies, Allen a été précédé dans la mort par sa fille, Terri, et laisse dans le deuil sa femme, Willa.

«Les Phillies ont le cœur brisé par le décès aujourd’hui de notre cher ami et collègue, Dick Allen», lit-on dans un communiqué de l’équipe.

On se souviendra de Dick comme non seulement comme l’un des joueurs les plus grands et les plus populaires de l’histoire de notre franchise, mais aussi comme un guerrier courageux qui a dû surmonter beaucoup trop d’obstacles pour atteindre le niveau qu’il a atteint.

« Le statut emblématique de Dick résonnera pour des générations de fans de baseball à venir comme l’un des plus grands de tous les temps à jouer à America’s Pastime. »

Le joueur de premier but est l’une des nombreuses anciennes stars de la Major League à décéder en 2020, après les légendaires coéquipiers des St.Louis Cardinals Bob Gibson et Lou Brock, l’as des New York Mets Tom Seaver, les coéquipiers des New York Yankees Whitey Ford et Don Larsen, ainsi que Joe Morgan, joueur de deuxième but des Cincinnati Reds.

Bien que l’on se souvienne principalement de son séjour à Philadelphie, Allen a connu sa meilleure saison à Chicago, où il a remporté le prix AL MVP tout en frappant .308 avec 37 circuits pour les White Sox. Le sept fois All-Star a terminé sa carrière avec 351 circuits et 1119 points produits en 15 saisons avec les Phillies, les White Sox, les Cardinals de St. Louis, les Oakland Athletics et les Dodgers de Los Angeles.

« Dick Allen a joué avec le feu dans les yeux », a déclaré le lanceur de secours du Hall of Fame Rich ‘Goose’ Gossage à USA Today Sports. «C’est l’homme de baseball le plus intelligent que je connaisse de ma vie.

« Il est impossible de dire les chiffres que ce gars aurait pu afficher s’il ne s’inquiétait que des statistiques. »

Sa place dans l’histoire du baseball reste une source de débat.

La candidature d’Allen au Temple de la renommée est devenue une cause célèbre parmi les fans et les journalistes, qui voient son refus continu comme l’un des nombreux affrontements qu’il a subis.

Par exemple, alors qu’il jouait à Philadelphie – où il entendait fréquemment des railleries raciales de la part de la foule – Allen a commencé à porter un casque de frappeur parce que des fans en colère lui jetaient des piles à la tête.

Et ce n’était pas seulement les spectateurs.

Le cogneur des Phillies Frank Thomas et Allen se sont battus au poing au cours de la saison 1965, selon plusieurs coéquipiers, qui ont affirmé que Thomas l’avait frappé avec une batte.

Thomas a été échangé après l’incident, mais a été autorisé à raconter sa version de l’histoire, tandis qu’Allen et a été interdit par les Phillies de parler de l’histoire et a été considéré comme un fauteur de troubles par les fans étaient contrariés de voir un joueur blanc perdre sa place sur le équipe.

Bien qu’Allen ait déclaré qu’ils étaient devenus amis des années plus tard, ses coéquipiers et journalistes ont affirmé qu’il avait enduré les commentaires racistes de Thomas.

Bill Conlin, écrivain décédé du Philadelphia Daily News, les frictions entre les deux joueurs ont commencé des semaines plus tôt, lorsque Thomas a demandé à Allen alors qu’ils quittaient leur hôtel: «Hé, mon garçon, peux-tu porter mes bagages dans le hall?

Toute animosité entre Allen et Philadelphie a semblé se dissiper en septembre lorsque son n ° 15 a été retiré par les Phillies.

En fait, l’associé directeur des Phillies, John Middleton, a rompu avec la politique « non écrite » de longue date de l’équipe de ne retirer que le nombre de joueurs qui sont dans le Temple de la renommée pour honorer Allen.

«Je remercie la ville de Philadelphie. Même si c’était difficile, je me suis fait des amis en cours de route », a déclaré Allen lors d’une cérémonie émouvante par un après-midi chaud et ensoleillé.

Mike Schmidt, un joueur de troisième but du Temple de la renommée qui a aidé Allen à sortir de sa retraite pour revenir à Philadelphie pour un deuxième passage avec l’équipe en 1975, faisait partie des anciens joueurs qui ont assisté à la cérémonie.

Ils portaient des masques et se sont assis à plusieurs mètres l’un de l’autre pendant la pandémie de coronavirus qui a raccourci la saison des ligues majeures à 60 matchs. Les Phillies prévoyaient d’honorer à nouveau Allen en 2021 avec des fans présents.

Schmidt a qualifié Allen de «mentor incroyable» qui a été à tort qualifié de «mauvais coéquipier» et de «fauteur de troubles».

« Dick était un homme noir sensible qui refusait d’être traité comme un citoyen de seconde zone », a déclaré Schmidt dans un discours. « Il a joué devant des supporters locaux qui étaient des produits de cette époque raciste (avec) des coéquipiers racistes et des règles différentes pour les Blancs et les Noirs. Les fans lui ont jeté des trucs et donc Dick a porté un casque de frappeur pendant tout le match. Ils ont crié des insultes raciales dégradantes. Ils ont jeté des ordures dans sa cour avant chez lui. En général, il était tourmenté et cela venait de toutes les directions. Et Dick s’est rebellé.

Schmidt a souligné qu’Allen n’avait pas une mauvaise réputation de jouer pour les Cardinals, les Dodgers et les White Sox. Il a également fait campagne pour l’intronisation d’Allen au Temple de la renommée.

‘Mes amis, ces [negative] les étiquettes ont gardé Dick Allen hors du Hall of Fame », a déclaré Schmidt. « Imaginez ce que Dick aurait pu accomplir en tant que joueur à une autre époque, dans une autre équipe, laissé seul pour perfectionner ses compétences, être confiant, venir au stade de baseball tous les jours et jouer au baseball. »

Allen était le joueur préféré de Middleton lorsqu’il était enfant. Il a qualifié les abus qu’Allen a reçus d ‘«horribles» et a souligné que ses réalisations sont encore plus importantes compte tenu du racisme qu’il a enduré.

Allen a frappé .292 avec 351 circuits, 1119 points produits et .912 OPS en 15 saisons. Il a joué au premier but, au troisième but et au champ gauche.

Après sept saisons à Philadelphie, où il s’est fait connaître en martelant des balles sur le panneau Coca-Cola et hors du stade Connie Mack lors de l’entraînement au bâton, Allen a joué une saison avec les Cardinals et les Dodgers.

En 1972, il rejoint les White Sox de Chicago et fut le MVP de l’AL. Il a terminé sa carrière de 15 ans à Oakland en 1977.

Allen a eu le cinquième plus grand nombre de circuits (319) sur une période de 11 ans (1964-74) derrière quatre Hall of Famers: Hank Aaron (391), Harmon Killebrew (336), Willie Stargell (335) et Willie McCovey (327) ). Son .940 OPS pendant cette période était le deuxième derrière le .941 d’Aaron.

Allen n’a pas été élu au Temple de la renommée par la Baseball Writers Association of America et il a perdu une voix lors du vote du Comité Golden Era en 2014. Le Comité Golden Days et le Comité Early Days n’ont pas voté cette année à cause du COVID-19 et se réunira à la place pendant l’hiver 2021.

«Il est maintenant réuni avec sa fille bien-aimée, Terri. Les Phillies présentent leurs condoléances à la veuve de Dick, Willa, à sa famille, à ses amis et à tous ses fans d’un océan à l’autre », ont déclaré les Phillies dans le communiqué de l’équipe.