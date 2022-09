D’ici 2045, les pays qui comptent 70 % de croissance de la nourriture dans le monde font face à un risque de chaleur “extrême” : selon une étude

Des températures de flétrissement des cultures qui mettent également en danger la santé des travailleurs agricoles pourraient menacer des pans entiers de la production alimentaire mondiale d’ici 2045 à mesure que le monde se réchauffe, a averti jeudi une analyse de l’industrie.

Le changement climatique alimente déjà les vagues de chaleur et d’autres événements météorologiques extrêmes à travers le monde, avec des vagues de chaleur de l’Inde à l’Europe cette année qui devraient affecter les rendements des cultures.

Les pics de température sont de plus en plus préoccupants pour la santé, en particulier pour ceux qui travaillent à l’extérieur dans des conditions étouffantes, ce qui est particulièrement dangereux lorsque les niveaux d’humidité sont élevés.

La dernière évaluation de la société de risque Verisk Maplecroft réunit ces deux menaces pour calculer que le stress thermique pose déjà un “risque extrême” pour l’agriculture dans 20 pays, dont le géant agricole indien.

Mais les prochaines décennies devraient étendre la menace à 64 pays d’ici 2045 – représentant 71% de la production alimentaire mondiale actuelle – y compris les principales économies que sont la Chine, l’Inde, le Brésil et les États-Unis.

“Avec la hausse des températures mondiales et l’augmentation du stress thermique mondial, nous allons voir les cultures des pays plus tempérés commencer également à en être affectées”, a déclaré Will Nichols, responsable du climat et de la résilience chez Verisk Maplecroft.

Le riz est particulièrement menacé, selon l’évaluation, d’autres cultures comme le cacao et même les tomates étant également considérées comme préoccupantes.

Risque croissant

Le nouvel ensemble de données sur le stress thermique de Maplecroft, utilisant les données de température mondiale du Met Office britannique, alimente ses évaluations plus larges des risques des pays du monde entier.

Il est basé sur un scénario d’émissions du pire des cas conduisant à un réchauffement d’environ 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels dès 2045.

Cependant, les auteurs soulignent que dans les projections jusqu’au milieu du siècle, même les scénarios qui supposent des niveaux plus élevés d’action de réduction du carbone pourraient encore entraîner des températures proches de 2C.

L’Inde – responsable de 12% de la production alimentaire mondiale en 2020 et fortement dépendante de la productivité du travail en extérieur – est déjà considérée comme à risque extrême, le seul grand pays agricole de cette catégorie aux températures actuelles.

“Il y a une réelle inquiétude que les habitants des zones rurales, qui sont évidemment très dépendantes de l’agriculture, soient beaucoup plus vulnérables à ce genre d’épisodes de chaleur à l’avenir”, a déclaré Nichols à l’AFP.

Cela pourrait avoir un impact sur la productivité et, par conséquent, sur les exportations – et avoir des effets potentiellement «en cascade» sur des questions telles que la cote de crédit du pays et même la stabilité politique, a-t-il déclaré.

D’ici 2045, la liste s’allonge beaucoup plus

Neuf des dix pays les plus touchés en 2045 se trouvent en Afrique, le deuxième producteur mondial de cacao, le Ghana, ainsi que le Togo et la République centrafricaine, recevant le pire score de risque possible.

Les 20 principaux pays à risque dans les décennies à venir comprennent les principaux exportateurs de riz d’Asie du Sud-Est, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam, ont déclaré les auteurs, notant que les riziculteurs du centre du Vietnam ont déjà commencé à travailler la nuit pour éviter les températures élevées.

L’évaluation souligne que les grandes économies comme les États-Unis et la Chine pourraient également voir un risque extrême pour l’agriculture en 2045, bien que dans ces grands pays, les impacts varient selon les régions.

Pendant ce temps, l’Europe représente sept des 10 pays qui devraient connaître la plus forte augmentation du risque d’ici 2045.

“Je pense que ce que cela renforce, c’est que, même si beaucoup d’entre nous sont en quelque sorte assis dans des pays occidentaux, où nous pourrions penser que nous sommes un peu plus isolés de certaines de ces menaces, en fait nous ne le sommes pas nécessairement”, a déclaré Nichols. a dit.

“A la fois en termes de type de risques physiques auxquels nous sommes confrontés, mais aussi en termes de type d’effets d’entraînement sur la chaîne d’approvisionnement.”

