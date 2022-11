Dice a fait du jeu de rôle improvisé un théâtre formidable dans « The Twenty-Sided Tavern » – Shaw Local

Les jeux de rôle – ou les RPG tels que Donjons & Dragons – existent depuis près de 50 ans, mais le seul jeu de rôle que j’ai fait a été sur scène dans des pièces scénarisées et des comédies musicales. Quand j’ai entendu dire que “The Twenty-Sided Tavern”, un nouveau spectacle au Broadway Playhouse de Chicago, implique une quête, un monde fantastique, une interaction avec le public (par le biais de smartphones et autres) et beaucoup d’humour, j’ai été intrigué, mais aussi un peu peur que mon manque d’expérience en RPG puisse entraver mon plaisir.

Je n’avais pas besoin de m’inquiéter.

Bien qu’il y ait des aspects de ce spectacle qui m’ont laissé perplexe – en particulier le score et les lancers de dés de nos trois “héros” dans l’aventure qui se déroule devant nous – j’ai finalement accepté que même si les membres du public les plus sensibles au RPG portaient des costumes (comme les elfes et princesses) pourraient tirer le meilleur parti du spectacle, pratiquement tout le monde s’amusait beaucoup. Y compris moi. Parce que “The Twenty-Sided Tavern” est une folie d’improvisation vraiment innovante, interactive. Laissez-moi essayer d’expliquer.

Le public détermine le destin dans “The Twenty-Sided Tavern”, un jeu de rôle qui propose une improvisation créative et divertissante. (Photo fournie par Amy Boyle)

En entrant dans le hall du théâtre, vous remarquerez des panneaux pour scanner un code QR qui vous donne accès à toutes les activités sur smartphone tout au long du spectacle, alors assurez-vous d’avoir chargé votre téléphone à l’avance, car vous l’utiliserez beaucoup. En entrant dans le théâtre, assurez-vous d’obtenir votre propre copie du Playbill, car il comprend – en plus du contenu standard et de ce code QR à nouveau – un autocollant identifiant les compétences de votre “héros” sur scène. Dans mon cas, mon autocollant vert disait: «Certains d’entre nous sont meilleurs pour se faufiler et séduire», qui étaient les points forts du Rogue (Madelyn Murphy). Le combattant (Carlina Parker) et le mage (Jack Corcoran) étaient les autres héros prêts à rejoindre le voleur dans la quête.

Le public choisit l’un des trois personnages pour chaque héros – Murphy, Parker et Corcoran – qui revêtira des pièces de costume et utilisera des dialogues et des actions largement improvisés pour devenir des personnages uniques. Ainsi, ce soir-là, le public a voté pour que Parker soit un barbare du roller derby, pour que Corcoran soit un thérapeute sans licence (“Soyez le changeling que vous voulez voir dans le monde… Je dois encore vous facturer toute l’heure. ”) et pour Murphy d’être un “chat chat cambrioleur” (je n’ai pas bégayé dans cette phrase; elle a développé avec enthousiasme un personnage de criminel semi-félin).

En plus des trois héros, les deux membres restants de la distribution sont la conceptrice de jeux / co-créatrice Sarah Davis Reynolds, la «gardienne de la taverne», et David Andrew Greener Laws, l’écrivain et co-créateur de la série, qui est le «maître de jeu». .” Ce dernier, qui préfère s’appeler DAGL (premières lettres des quatre noms), raconte l’histoire de “Le Temple du Chaudron de Cristal”, et prend les différentes personnalités de personnages que nos héros rencontrent (tels que barman, bandit, prêtre ). Les choix spécifiques faits par le Combattant, le Mage et le Voleur – comme par exemple laquelle des trois portes entrer à un moment donné – sont déterminés par le public (avec leurs téléphones) ou par les lancers de dés à 20 faces, tous deux petits (caméras vidéo montrant le rouleau) et énorme. Il existe également diverses activités ludiques dans lesquelles des énigmes, des défis physiques et un «volontaire courageux et assoiffé» jouent un rôle.

Flanqué de membres du public, le casting principal comprend Jack Corcoran (deuxième de gauche à droite), DAGL et Madelyn Murphy. (Photo fournie par Amy Boyle)

Trois grands écrans au-dessus de la scène montrent les différents lieux visités par nos héros, les points qu’ils ont gagnés et les résultats des activités d’interaction avec le public. En fin de compte, le but de la quête est de parvenir à la paix dans le pays au lieu de 99 ans de chaos. C’est ironique à cause de la nature chaotique – et hilarante – d’une grande partie de l’activité sur scène et dans le public.

Contrairement à la plupart des expériences théâtrales, les participants sont encouragés à utiliser leur téléphone pour prendre autant de photos qu’ils le souhaitent. Les producteurs veulent clairement faire passer le mot à propos de ce spectacle d’aventure/improvisation/multimédia unique, qui ne ressemble vraiment à rien d’autre dans la région de Chicago.

Il convient de noter que si Reynolds et DAGL sont dans la série tout au long de la série, différents acteurs devraient jouer les héros à partir du 8 décembre. Les vedettes de la distribution actuelle sont DAGL et Murphy. En utilisant des perruques, différents accents et autres, DAGL a créé des personnages mémorables et induisant le rire, avec des compétences de narration / narration qui se sont efficacement séparées des jeux / activités coordonnés par Reynolds pour revenir à l’histoire de la quête. Murphy est un improvisateur et acteur très talentueux de Chicago. ses bouffonneries de chat – même au point de lécher le côté du visage d’un autre membre de la distribution – ont constamment fait tomber la maison et nous l’ont fait aimer. Pour profiter à la fois de DAGL et de Murphy, assistez à l’émission avant le 4 décembre.

En résumé, à une époque où la réalité du 21e siècle peut vous abattre, découvrez un monde fantastique plein de plaisir et de frivolité. “The Twenty-Sided Tavern” est bon pour ce que vous “ales”.

• Paul Lockwood est un chanteur, acteur de théâtre local (y compris la nouvelle adaptation de “A Christmas Carol” à l’Opéra de Woodstock), Grace Lutheran Church (Woodstock) et membre de Toastmasters, critique de théâtre, podcasteur, chroniqueur, rédacteur de propositions commerciales et passé président de TownSquare Players. Il vit à Woodstock depuis plus de 21 ans.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “La taverne à vingt faces”

OÙ: Broadway Playhouse, 175 E. Chestnut St., Chicago

LORSQUE: Jusqu’au 15 janvier

INFORMATIONS: 800-775-2000, Ticketmaster au tinyurl.com/5n7ct7kk, www.thetwentysidetavern.com