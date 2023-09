DiCamillo célèbre un nouveau conte de fées – et un anniversaire pour « Despereaux » – Twin Cities

La lune monta plus haut.

Bientôt, elle brilla directement dans la petite chambre du capitaine, projetant une tache de lumière sur le sol usé.

« Ooooh, » dit la jeune fille. « C’est si beau. »

«Décrivez-le», dit le garçon. Le coffre était ouvert et il était face vers le haut, mais il était dans un tel angle qu’il ne pouvait rien voir d’autre que le plafond fissuré.

«C’est comme un visage aimant», dit la jeune fille. «Et il me regarde droit dans les yeux. J’ai l’impression qu’il me cherchait, pour nous tous. — Extrait de « Les marionnettes de Spelhorst »

Ce sera une double célébration samedi lorsque l’auteure à succès primée Kate DiCamillo présentera son nouveau conte de fées original, « Les Marionnettes de Spelhorst », et l’édition de luxe du 20e anniversaire de « Le Conte de Despereaux ». Les deux sont publiés par Candlewick Press.

DiCamillo, qui vit à Minneapolis, est l’un des auteurs les plus appréciés du monde. Les enfants adorent la rencontrer et parler de ses livres car elle les écoute et les prend au sérieux. En outre, ses histoires sont captivantes, avec des personnages attachants comme les cinq amis de « Les Marionnettes de Spelhorst », qui a déjà remporté des critiques étoilées dans Publishers Weekly (« … DiCamillo utilise une prose épurée et une conversation pleine d’esprit pour étoffer également les désirs des marionnettes. comme explorer le pouvoir des histoires pour promouvoir la communauté et offrir un chemin vers l’épanouissement. « ); Liste de livres (« La narration de DiCamillo est aussi simple que toujours… »); et The Horn Book (« Cette ambiance est parfaitement capturée dans des dessins au crayon rendus numériquement qui ajoutent de la spécificité (un décor de style Régence dans la fiction Norendy), de la dignité, du drame et de la beauté pure.) »

Au début de l’histoire, cinq marionnettes reposent au fond d’une vieille malle de marin. Il s’agit d’un roi, d’un loup, d’une fille, d’un garçon avec un arc et un carquois de flèches et d’un hibou, chacun avec une personnalité clairement définie.

Le loup, qui rêve de courir, continue de parler de ses dents très pointues jusqu’à ce que le garçon lui dise d’arrêter. Le hibou, qui est fier de ses vraies plumes, est enclin à des déclarations sages telles que « Nous contenons chacun des multitudes ». La fille est la première à voir la lumière de la lune et le fabricant de marionnettes a dit au garçon qu’il ferait quelque chose de courageux. Le roi sait qu’il est roi parce qu’il porte une couronne. Ils conviennent qu’ils doivent rester ensemble parce qu’ils sont dans une histoire. Après avoir été vendus à un éboueur puis achetés par un oncle aimant, les amis se retrouvent sur la cheminée d’une chambre bleue où vivent deux petites filles. À travers divers mésaventures et aventures, y compris le hibou qui se retrouve dans un seau de nettoyage et le garçon dans les griffes d’un faucon, les cinq sont brièvement séparés mais réunis.

Chacune des marionnettes a un rêve, mais comment des objets inanimés peuvent-ils raconter leur histoire ? A travers une pièce écrite par la jeune et talentueuse Emma, ​​sous les applaudissements des adultes. Et être avec les marionnettes dynamise tellement la servante, Jane Twiddum, qu’elle part chercher fortune en tant que chanteuse.

« Les Marionnettes de Spelhorst » présente des illustrations en noir et blanc pleine page de Julie Morstad. Il s’agit du premier des Norendy Tales de DiCamillo, un trio projeté de nouvelles liées par le lieu et l’ambiance, chacune illustrée par un artiste accompli différent.

DiCamillo, qui a rassemblé plus de 400 refus avant la vente de son premier album, « À cause de Winn-Dixie », a remporté le prix Newbery de l’American Library Association pour « Flora & Ulysses », « The Tale of Despereaux » et « The Miraculous Journey ». of Edward Tulane » a servi de base à une production du Minnesota Opera. Ses autres romans populaires incluent « The Tiger Rising » et « The Beatryce Prophecy ». Elle écrit également une série pour les plus petits sur Mercy Watson, une adorable cochonne. Le plus récent, « Mercy Watson a disparu ! » sera publié le 5 décembre, juste à temps pour le remplissage des bas de Noël.

En 2014, DiCamillo a été nommé pour un mandat de deux ans en tant qu’ambassadeur national de la Bibliothèque du Congrès pour la littérature jeunesse.

Une souris, un rat et une princesse

« Le Conte de Despereaux » parle d’une souris qui aime la musique, les histoires et la princesse Pea. Il s’agit aussi d’un rat qui vit dans l’obscurité du château. Au cours des deux décennies qui ont suivi sa publication, « Despereaux » a atteint une popularité mondiale avec plus de 6 millions d’exemplaires imprimés dans le monde en 30 langues. Il a été adapté en long métrage en 2008.

Pour l’édition spéciale du 20e anniversaire, DiCamillo a écrit une nouvelle nouvelle, « La Tapisserie de Norendy », inspirée du monde de « Despereax » avec une nouvelle illustration en noir et blanc de Timothy Basil Ering.

Lorsque « Despereaux » a été publié en 2003, DiCamilo a admis dans une interview avec Pioneer Press qu’écrire le livre lui faisait peur parce qu’il était si différent de « À cause de Winn-Dixie » et « The Tiger Rising », tous deux se déroulant en Floride. Elle a écrit « Winn-Dixie », à propos d’une fille et de son chien de sauvetage, pendant un hiver glacial au Minnesota, alors qu’elle avait envie de retrouver sa maison en Floride et son chien.

Extrait des archives : lisez l’interview de Pioneer Press avec DiCamillo à propos de la publication du « Conte de Despereaux »

« Ce nouveau territoire (de narration) était mauvais pour moi, parce que quand vous avez quelque chose qui rend les gens heureux, vous pensez que vous devriez continuer à le faire », a-t-elle déclaré. «Mes deux premiers livres étaient des romans sudistes purs et durs, des histoires émouvantes avec relativement peu d’intrigue. Je ne pensais pas pouvoir passer du réalisme du Sud à une souris/princesse/château riche en intrigues. Je n’arrêtais pas de penser que ce n’est pas le genre d’histoire que je devrais raconter : je ne suis pas un écrivain de fantasy. Mais les histoires vous choisissent.

DiCamillo parlera davantage de la façon dont les histoires la choisissent le samedi 30 septembre à 16 heures au centre éducatif de l’Université de St. Thomas O’Shaughnessy, 2115 Summit Ave., St. Paul, présenté par Red Balloon Bookshop. Gratuit, mais inscription obligatoire. Accédez à la liste des événements sur redballoonbookshop.com.