« D’Ibiza aux Norfolk Broads » : ma balade à vélo de 2 700 milles dans la vie de Bowie sur Mars ?

Je jeudi marque le 50e anniversaire de Life on Mars de David Bowie ? est sorti en single. Une corne d’abondance d’images surréalistes, un feuilleton musical avec lequel flotter, il apparaît encore régulièrement dans les listes des plus grandes chansons de Bowie de tous les temps – et en fait dans les listes des plus grandes chansons de n’importe qui.

Essayer de déconstruire ce conte mettant en vedette des souris, Mickey Mouse et une fille aux cheveux de souris, est à peu près aussi simple que de se rendre sur Mars elle-même. Je devrais le savoir en parcourant l’une des paroles de la chanson – « d’Ibiza aux Norfolk Broads » – en pédalant 2 700 miles à la recherche d’une compréhension plus profonde. D’autres écrivains ont suivi les traces littéraires pour entrer dans l’esprit des auteurs, alors pourquoi pas des paroles de musique ?

En fait, mon voyage n’a pas commencé à Ibiza mais à l’endroit où la chanson l’a fait : le quartier de Bromley. Après avoir soufflé et soufflé 13 miles à travers Londres, j’ai traversé Croydon Road Recreation Ground jusqu’à un kiosque à musique édouardien rouillé. Il avait connu des jours meilleurs, mais il avait également connu la grandeur, car c’est là que Bowie s’est assis et a écrit Life on Mars ? en 1971. Il a tissé un fil cosmique à partir de la désillusion de cette petite souris et de son évasion à travers le grand écran, dans des images surréalistes de vaches, de clowns et d’hommes des cavernes. Sa frustration et sa volonté d’échapper à l’ennui des banlieues étaient sûrement les siennes.

Alors âgé de 24 ans, Bowie gagnait en confiance en tant qu’écrivain. Commentant la construction de la chanson, il a dit plus tard : « Cette chanson était si facile. Être jeune était facile. Une très belle journée dans le parc, assis sur les marches du kiosque à musique. « Marins bap-bap-bap-bap-baaa-bap »… L’extase de la classe moyenne. Il a pris un riff qu’il ne pouvait pas secouer dans son appartement à Haddon Hall, Beckenham. «J’ai commencé à travailler au piano et j’ai terminé l’ensemble des paroles et de la mélodie en fin d’après-midi. Bon. »

Ce qu’il n’a pas mentionné, c’est que la chanson est née d’une sorte de ménage à trois musical avec Frank Sinatra et le chanteur Claude François, qui a écrit une chanson en 1967 intitulée Comme d’Habitude. Bowie était dans Denmark Street à Londres, réécrivant des chansons européennes pour tous ceux qui voulaient les prendre. Lorsque Comme d’Habitude atterrit sur ses genoux, il en fit une chanson intitulée Même un imbécile apprend à aimer. L’éditeur a pensé que c’était affreux et la chanson est passée à Paul Anka, qui est revenu avec Mon chemin. Bowie, la fierté battue mais pas éclatée, a arraché la progression d’accords et l’a réarrangée avec une torsion rock ascendante.

‘Suburban mat’… le kiosque à musique de Beckenham où le voyage de James – et la chanson – a commencé. Photographie : James Briggs

Après avoir pris l’avion pour Ibiza, parcouru 900 milles autour de l’île à vélo, puis traversé la campagne espagnole et française, je me tenais maintenant – l’acide lactique s’accumulant dans mes cuisses – devant l’ancienne maison de François à Dannemois, à 30 milles au sud de Paris. Lors de la tournée officielle, d’autres drames sont apparus. François était mort jeune après avoir tenté de réparer une petite ampoule alors qu’il était assis dans sa baignoire. Après avoir expliqué ma mission au guide, ses yeux se sont illuminés : La vie sur Mars ? était sa chanson de mariage. Elle a adoré la simplicité de ses notes d’ouverture, un accord de piano qui l’a transportée dans son « endroit heureux », et juste à l’extérieur de la salle de bain de « Clo-Clo », nous avons interprété un duo tremblant.

La note supérieure si bémol de Bowie n’est qu’un demi-ton en dessous du célèbre point culminant de Nessun Dorma

Même dans notre version impromptue, les paroles nous ont plongés dans le subconscient de Bowie – et la musique vous transporte encore plus profondément. Après la session d’enregistrement de la chanson, Rick Wakeman – le pianiste qui embellissait les accords que Bowie lui avait joué sur une « 12 cordes cabossée » – a dit à ses amis qu’il venait de jouer sur « la meilleure chanson sur laquelle il ait jamais eu le privilège de travailler ». Le batteur Woody Woodmansey a déclaré que les joueurs de cordes de la BBC notoirement difficiles à satisfaire attendaient des instructions, alors le guitariste Mick Ronson, après avoir écrit son tout premier arrangement de cordes et extrêmement nerveux, a roulé une cigarette et expliqué comment il devait être joué. Après l’avoir relu, les instrumentistes de la BBC ont été tellement impressionnés qu’ils l’ont joué une deuxième fois pour le maîtriser. Le producteur Ken Scott a reconnu qu’il était également destiné à la grandeur, l’appelant « le grand » et le réservant pour les sessions culminantes de Hunky Dory, l’album sur lequel la chanson est apparue en 1971.

L’odyssée de l’espace… James atteint la dernière étape de son voyage. Photographie : James Briggs

La voix de Bowie couronne le tout, sa note supérieure si bémol seulement un demi-ton en dessous du célèbre point culminant « vincero » de Nessun Dorma. Léa Kardosmusicologue et auteur de Blackstar Theory : The Last Works of David Bowie, dit la chanson a toujours été « la preuve positive des côtelettes d’écriture sophistiquées de Bowie », avec une « performance vocale centrale qui est tendre, gymnastique et camp. Il n’y a pas un détail déplacé, même jusqu’à la sonnerie du téléphone qui interrompt la fin, vous ramenant à la réalité banale.

Bowie avait un maquilleur qu’il appelait « mon Picasso », un Français du nom de Pierre La Roche qui a peint le choc de fard à paupières bleu de Bowie dans Life on Mars ? vidéo et a ensuite créé l’éclair sur la couverture d’Aladdin Sane. Avant Dannemois, j’avais repéré un village haut dans les montagnes ardéchoises appelé Saint Pierre-la-Roche – les mystères de la vie sur Mars ? être démêlé d’en haut ? Après avoir sifflé 13 km en montée, la réponse a été « évidemment non, tu es un idiot », alors j’ai regardé la vidéo à la place, réalisée par le photographe Mick Rock.

Les vidéoclips peuvent mal vieillir. Rock évite cela avec un simple arrière-plan décoloré sur lequel Bowie se produit dans le fard à paupières de LaRoche et un costume Freddie Burretti à la taille pincée, le tout enflammé par ses cheveux auburn: un look résolument étrange. «Lorsque Bowie s’est déclaré bisexuel en 1972, la dépénalisation de l’homosexualité en Angleterre et au Pays de Galles n’avait que cinq ans, et la seule représentation LGBTQ + que vous pouviez trouver dans la culture populaire se présentait sous la forme de caricatures aux poignets mous dans des émissions comiques comme Are You Being. Servi ? », déclare Nicholas Pegg, auteur de The Complete David Bowie. « David a défoncé cette porte et a éclairé de nombreuses vies. »

La chanson est aussi puissante que jamais. Quand l’organiste de la cathédrale St Albans Nicholas Freestone l’a joué le jour de la mort de Bowie en 2016, il est devenu viral. Rick Wakeman livré une interprétation émotionnelle sur Radio 2 qui avait des gens qui s’arrêtaient sur le bord de la route pour pleurer. Et aux Brit Awards de cette année-là, Lorde, que Bowie adorait, a mis en scène une version puissante cela ressemblait à un relais passé à la génération suivante.

La frustration et la volonté de la fille aux cheveux mous d’échapper à l’ennui de la banlieue étaient sûrement aussi les siennes

J’ai pédalé de Dannemois au studio d’enregistrement Honky Château près de Paris où Bowie a enregistré Low. J’ai marché avec le fantôme de Chopin et de Bowie jouant au ping-pong avec Iggy Pop. le piano Steinbach original que Bowie jouait sur l’album demeure. Puis ce fut à l’est de Moscou, où Bowie débarqua en 1973 – l’année de la sortie de la chanson en 7″ – pour voir sa musique interdite par la Liste approximative des groupes musicaux étrangers et des artistes dont les répertoires contiennent des compositions idéologiquement nuisibles. Ici, une énigme : Vladimir Lénine aurait-il pu être l’inspiration derrière une autre des paroles de la chanson, « Lennon est à nouveau en vente » ?

Lénine en vente ? … James atteint la Place Rouge. Photographie : James Briggs

« Un bunkum sur Internet », a répondu une jeune serveuse moscovite du café David B de la ville. Tout cela faisait partie du plaisir. Bowie a dit un jour à son amie artiste Dana Gillespie : « N’expliquez jamais vos chansons, laissez-les en suspens. » Pegg est tout à fait d’accord : « L’ambiguïté, le mystère, est la clé. Il nous invite activement à apporter nos propres interprétations à la table. Chacun de nous a une vision légèrement différente de Life On Mars ? »

J’ai continué à chercher, en prenant le même Trans-Europe Express Bowie. Puis, à Berlin, où il a joué Heroes outside the Reichstag en 1987. La légende veut que la musique ait atteint les deux côtés du mur, et inspiré des grondements de dissidence qui ont conduit à sa chute. Puis j’ai fait du vélo, la chair de poule, jusqu’à Düsseldorf pour kosmische et Kraftwerk, qui ont influencé ses incursions électroniques, avant Amsterdam, et la musique de Jacques Brel qui a inspiré Life on Mars ? Bowie a souvent repris la chanson Amsterdam de Brel lors de concerts – une histoire de marins chantant, buvant et dansant avec des travailleuses du sexe. L’image de la ville est maintenant en voie de guérison, mais ses drames miteux restent dans les paroles de Bowie : « Marins, combats dans la salle de danse ».

Sous la lueur d’une lumière halogène, j’ai sprinté vers un autre port et j’ai pris le ferry depuis Hook of Holland jusqu’à ce que Rule Britannia, comme le chantait Bowie, ne soit plus hors limites. Toujours perdu dans la chanson, et maintenant sous la pluie anglaise, il était logique d’aborder ses mystères de manière scientifique. J’ai visité l’observatoire bouillonnant de Norfolk pour voir si je pouvais apercevoir Mars et répondre moi-même à la question du titre. Une couverture infâme de nuages ​​nimbus a gardé le secret de la chanson intact. J’ai concédé ma défaite, traînant mes jambes sur un dernier pont vers Wroxham et les Norfolk Broads. Là, j’ai trouvé « les souris dans leurs millions de hordes », chantaient Bowie. Les touristes s’affairent, s’effondrent et gambadent, nourrissant les canards et eux-mêmes ; pintes, paquets de chips et Pomeranians. Extase bourgeoise.

Alors que j’entrais dans le bureau d’information touristique, une femme derrière le comptoir remarqua ma tenue de cycliste. « D’où venez-vous ? » elle a demandé. « Ibiza », ai-je répondu avec lassitude. Elle a joint les points. « Vous plaisantez? J’adore David Bowie. Je l’ai vu une fois à la Wembley Arena et quand il s’agissait de cette partie de la chanson, mes amis et moi avons tous crié : « … d’Ibiza aux Norfolk Broads ! » Tout le monde aime David Bowie, n’est-ce pas ?

Je pense que oui, et 50 ans plus tard, son chef-d’œuvre le plus aimé peut toujours vous tirer dans n’importe quelle direction. C’est une question ouverte à réinterpréter joyeusement et à rejouer encore et encore. Quel trajet.