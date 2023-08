Diaz et Szoboszlai jouent avec 8/10 alors que Liverpool bat Bournemouth

Liverpool a remporté sa première victoire de la saison de Premier League en battant l’AFC Bournemouth 3-1 à Anfield samedi après-midi. L’équipe locale a pris le pire départ possible après qu’une erreur de Trent Alexander-Arnold ait permis aux Cherries de capitaliser, Antoine Semenyo passant le ballon devant Alisson pour ouvrir le score.

Virgil van Dijk a failli égaliser quelques instants plus tard, sa tête s’écrasant contre les boiseries, tandis que les Reds ont continué à prendre de l’élan dans la poursuite pour rétablir la parité. Bournemouth a réussi à tenir jusqu’à la 27e minute lorsque Luis Díaz a réagi le premier à une réduction déviée de Diogo Jota, terminant de manière acrobatique devant Neto.

La défense négligente de Joe Rothwell de Bournemouth l’a ensuite conduit à concéder un penalty, et alors que Neto a pu arrêter la frappe initiale de Mohamed Salah, l’international égyptien a réagi rapidement pour ranger le rebond.

Un carton rouge pour Alexis Mac Allister en seconde période a donné de l’espoir aux visiteurs, mais ils se sont rapidement retrouvés menés 3-1 après que Neto n’ait pas pu retenir une frappe à longue portée de Dominik Szoboszlai, permettant à Jota de puiser dans un filet vide. .

Kieffer Moore a eu la meilleure chance dans le reste du match avec un effort qu’il aurait dû mettre sur la cible, avant qu’Alisson ne soit appelé à l’action pour sauver de Justin Kluivert. Liverpool a ensuite choisi de voir le reste du match, avec Kostas Tsimikas présenté pour Salah.

Points positifs

Un affichage brillant de l’attaque de Liverpool a montré de nouveaux signes d’amélioration, avec les performances de Szoboszlai et Díaz impressionnantes. Le jeu de liaison entre Salah et Diaz a également été un facteur remarquable.

Négatifs

Liverpool a mal commencé le match avec trop d’erreurs inutiles qui ont concédé la possession du ballon et auraient pu être punis par une opposition plus forte. Les Reds devraient également être privés de Mac Allister pendant trois matchs après qu’il ait eu la malchance d’être expulsé juste avant l’heure de jeu.

Note du responsable (1-10 ; 10 = meilleur)

Jürgen Klopp, 7 ans — Il est allé avec son équipe la plus forte possible dans un match où une victoire était attendue, et a fait confiance à sa tactique qui a finalement vu les Reds prendre le contrôle du match après avoir perdu 1-0. Il a également bien réagi lorsque son équipe a perdu Mac Allister en seconde période, présentant rapidement le débutant Wataru Endo.

Luis Diaz célèbre après avoir ramené Liverpool à niveau. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Notes des joueurs

GK Alisson 7 – Il n’y avait pas grand-chose qu’Alisson aurait pu faire à propos du premier but après une erreur de sa défense, mais une erreur de sa part quelques instants plus tard l’a vu chanceux de ne pas être puni pour avoir perdu le ballon en dehors de sa zone. A fait un excellent arrêt pour maintenir le score à 3-1 pour empêcher Justin Kluivert, et a répété son héroïsme avec un bel arrêt dans le temps additionnel.

DF Andy Robertson 7 – L’international écossais a fait preuve d’une solide prise de décision lorsqu’il a été appelé et a semblé calme lorsqu’il a joué un rôle plus central. Agressif avec son suivi pour s’assurer que Liverpool n’était pas exploité derrière, et a fait passer le ballon efficacement vers l’avant.

DF Virgile van Dijk 8 – Un danger omniprésent sur coups de pied arrêtés, Van Dijk a presque égalisé avec sa tête qui a rebondi sur la barre. Dominant dans les airs dans une bataille physique avec Dominic Solanke. Une excellente anticipation le voyait souvent premier au ballon devant les attaquants de Bournemouth.

DF Ibrahima Konaté 6 – Près de marquer avec une tête d’un corner mais n’a pas pu le faire cadré. Pas sollicité trop souvent au cours des 90 minutes, mais aurait pu faire mieux dans le temps additionnel lorsqu’une erreur a forcé Alisson à effectuer un arrêt crucial.

DF Trent Alexandre-Arnold 6 – Lent à démarrer après deux erreurs dans les cinq premières minutes, dont une menant au premier match de Bournemouth, mais cela a semblé réveiller le vice-capitaine de Liverpool, dont la livraison était toujours menaçante. Il a également pris des positions prometteuses pour contribuer à l’attaque.

MF Alexis Mac Allister 6 – A gardé les choses en marche au milieu du terrain et a aidé le jeu de transition avec les premières passes. Malchanceux d’être renvoyé avec un défi jugé dangereux, mais qui n’avait pas l’air aussi mauvais sur les rediffusions.

MF Dominik Szoboszlai 8 – Incisif dans sa prise de décision et intrépide face aux défenseurs. A aidé à assurer un but vital pour Liverpool après être tombé à 10 hommes, avec sa frappe déviée sur le chemin de Jota par le gardien de but. Malchanceux de ne pas avoir obtenu de passe décisive après avoir dépassé deux défenseurs sur le flanc droit avant de couper le ballon à travers la surface.

MF Cody Gakpo 6 – Gakpo a choisi les bons moments pour frapper les défenseurs qui ont souvent compensé la défense de Bournemouth, mais il aurait pu être meilleur avec son tir du jour. Remplacé par Endo en seconde période.

attaquant Luis Diaz 8 – Une star hors pair ce jour-là alors que Díaz cherchait à défier les joueurs directement lorsqu’ils étaient sur le ballon, et c’est sa finition impressionnante qui a égalisé le score.

FW Diogo Jota 7 – A travaillé dur et est entré dans des zones prometteuses, où il a eu la malchance de ne pas se voir infliger de penalty après que son maillot ait été tiré. Impliqué dans l’égalisation après que sa passe ait été déviée dans la trajectoire de Diaz.

FW Mohamed Salah 7 – Une menace constante avec des courses derrière et bien liée à la fois avec Szoboszlai et Alexander-Arnold. A instantanément rattrapé son penalty manqué en frappant le rebond devant le gardien de but.

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

Wataru Endo (Gakpo, 63″) 6 – Un début pour l’international japonais, qui a gardé les choses simples avec son décès, et a cherché à boucher les trous dans le tiers défensif de Liverpool alors qu’ils jouaient le match avec 10 hommes.

Joe Gomez (Alexander-Arnold, 75″) N/R – Introduit pour Alexander-Arnold qui semblait être aux prises avec une blessure.

Harvey Elliot (Jota, 76 « ) N / R – A travaillé dur lors de son introduction, à un moment donné en appuyant sur le ballon d’un côté du terrain à l’autre. Une menace sur les contre-attaques avec Liverpool cassant rapidement.

Darwin Núñez (Diaz, 86″) N/R – On pour Díaz, qui a pris un léger coup avant de sortir.

Kostas Tsimikas (Salah, 86″) N/R – Un autre mouvement défensif de Liverpool pour aider à voir le reste du match avec un coussin de deux buts.