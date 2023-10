Diaporama : Nouveaux produits du Dr Praeger’s, Herdez et plus

KANSAS CITY — De nouvelles solutions de repas pratiques font leurs débuts dans les épiceries du pays.

Le Dr Praeger’s a ajouté deux hamburgers à base de plantes avec une texture croustillante, disponibles dans les saveurs de chou-fleur croquant et de patate douce croquante du sud-ouest. Les hamburgers sont formulés avec six légumes et une courte liste d’ingrédients végétaliens et sans gluten. Le Dr Praeger’s a créé des alternatives croustillantes en réponse aux plaintes des consommateurs concernant la texture dans la catégorie des produits à base de plantes.

Une ligne d’entrée du chef Andrew Zimmern, lauréat du prix James Beard, fait ses débuts pour la première fois. Sa ligne surgelée, By Andrew Zimmern, comprend quatre entrées : macaroni au fromage au porc effiloché, pain de viande avec purée de pommes de terre, dîner de dinde avec purée de pommes de terre et haricots verts et boulettes de viande et nouilles suédoises.

« Ces plats surgelés sont le résultat d’années d’exploration, de passion et de dévouement à l’art de la cuisine », a déclaré Andrew Zimmern. « Que vous appréciiez les notes réconfortantes du macaroni au fromage au porc effiloché ou que vous savouriez les riches saveurs des boulettes de viande suédoises, chaque plat raconte une histoire de saveurs authentiques et familiales. Avec les plats surgelés « By Andrew Zimmern », il est possible de savourer des plats réconfortants de qualité chef avec toute la qualité et sans stress.

Newman’s Own lance une nouvelle gamme de sauces pour pâtes reformulées. Les sauces comprennent des saveurs comme la marinara, la tomate et le basilic, le sockarooni, l’ail rôti et la tomate rôtie au feu et plus encore.

« Newman’s Own reste attaché à la vision de Paul Newman consistant à « tout donner », tout en veillant à ce que nos produits soient non seulement bons, mais aussi savoureux », a déclaré Nicole Malcolm-Manyara, directrice du marketing de Newman’s Own, Inc. « Nous sommes ravis de dévoiler des recettes améliorées de sauce pour pâtes dans le cadre du rafraîchissement continu de notre marque et nous espérons que les saveurs audacieuses satisferont à la fois les nouveaux et les fidèles consommateurs à la recherche d’une sauce délicieuse, rapide, facile et de haute qualité pour leur prochain repas.

La marque Herdez de Hormel Foods Corp. a ajouté un nouveau plat de bœuf râpé au barbacoa en sauce, qui contient 11 grammes de protéines par portion. Le plat de barbacoa en sauce marque la première entrée dans l’offre de plats réfrigérés de Herdez depuis le lancement de la gamme de produits en avril.

« Les fans sont ravis des plats mexicains réfrigérés de marque Herdez depuis que nous avons lancé la gamme au début de cette année. Nous sommes donc heureux de proposer une nouvelle variété pour satisfaire leurs envies de saveurs et leur permettre de mettre de la nourriture sur la table rapidement et facilement », a déclaré Giselle Olson, chef de marque chez Herdez. « Nous cherchons toujours à offrir aux gens des moyens de savourer les saveurs audacieuses et authentiques dont ils rêvent, et notre nouveau plat de barbacoa emmène vos papilles en voyage au Mexique tout en offrant aux cuisiniers à la maison une option copieuse mais facile à préparer qui fonctionne pour tout repas rapide ou occasion, des tacos du petit-déjeuner aux bols protéinés.