Diaporama : Innover dans le domaine des boissons sans buzz

KANSAS CITY — L’industrie des boissons non alcoolisées constitue une vaste catégorie dans laquelle les entrepreneurs du secteur alimentaire peuvent innover et expérimenter.

Malgré les innovations dans la catégorie des alternatives avec ou sans alcool, la participation au Dry January de cette année a chuté de quatre points de pourcentage, passant de 19 % en 2022 à 15 %, selon une enquête de la société d’études de marché Morning Consult. Cependant, il existe encore un marché pour ceux qui choisissent de s’abstenir de boire. La valeur marchande des produits sans alcool et à faible teneur en alcool a dépassé 11 milliards de dollars en 2022, contre 8 milliards de dollars en 2018, selon les données de la société d’analyse du marché des boissons basée à Londres, IWSR.

La société d’eau pétillante Aura Bora s’associe à la société d’huile d’olive Graza pour faire ses débuts dans la catégorie des cocktails sans alcool. Les entreprises lancent le martini à l’huile d’olive Aura Bora x Graza. Le martini à l’huile d’olive sans alcool est formulé à partir d’un mélange d’eau gazeuse d’Aura Bora et d’huile d’olive extra vierge picual de Graza. Il présente les saveurs de l’extrait de yuzu, de l’huile de genièvre et de l’huile d’olive extra vierge, avec des « nuances chaudes et herbacées », selon l’entreprise. Les cocktails sans alcool en conserve sont zéro proof, sans sucre et sont formulés avec de vraies plantes.

Free AF, fondé par l’entrepreneur AAPI Lisa King, fait également partie de la catégorie des cocktails en conserve. Free AF ​​a lancé sa gamme de cocktails en conserve sans alcool, qui comprend les variétés Aperol spritz, paloma, Cuba libre et vodka spritz. Chaque option de cocktail à l’épreuve zéro comprend Afterglow, un extrait botanique naturel qui imite la chaleur de la consommation d’alcool, selon l’entreprise.

Dans la catégorie des spiritueux sans alcool, Abstinence Spirits a présenté une gamme d’apéritifs sans alcool, inspirée du royaume floral du Cap en Afrique du Sud. La gamme comprend deux saveurs, orange sanguine et citron, de la boisson pétillante prête à boire. Il rejoint la gamme existante de quatre spiritueux botaniques sans alcool de la société, disponibles dans les variétés Cape Citrus, Cape Floral et Cape Spice et Epilogue X.

« Ce qui me motive, c’est chaque fois que je vois quelqu’un éprouver la surprise et le plaisir de goûter des spiritueux d’abstinence pour la première fois », a déclaré Ranwei Chiang, PDG d’Abstinence Spirits. « Il y a tellement de raisons pour lesquelles les gens choisissent de réduire leur consommation d’alcool, et je suis heureux que nous puissions faire partie de ce voyage pour trouver des alternatives savoureuses. »

