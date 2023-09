Diaporama : Du nouveau dans les rayons

KANSAS CITY — Les fabricants de snacks proposent de nouvelles saveurs et des formulations axées sur la santé aux détaillants de tout le pays.

La marque Skippy de Hormel Foods Corp. élargit sa gamme PB Bites avec trois nouvelles variétés inspirées des Girl Scout Cookies. Les nouvelles saveurs incluent le caramel à la noix de coco, qui comprend un centre de biscuit au chocolat enrobé de beurre de cacahuète Skippy et garni de flocons de noix de coco grillés ; beurre de cacahuète au chocolat, composé d’un centre de biscuit à la vanille, d’une couche de beurre de cacahuète Skippy et d’une coque en chocolat au lait ; et Adventurefuls, qui comprend un centre de biscuits au chocolat entouré de beurre de cacahuète Skippy, de sel marin et de poussière de brownie.

« Les nouvelles Skippy PB Bites offrent aux fans de Girl Scout Cookie une nouvelle façon de savourer les saveurs de leurs biscuits préférés combinées au beurre de cacahuète Skippy dans cette délicieuse collation en bouchées », a déclaré Kelsey Tynan, directrice principale de la marque chez Skippy. « Les nouvelles saveurs Girl Scout offriront non seulement un délicieux régal à des millions de fans de Skippy à travers le pays, mais elles mettront également en lumière cette organisation exceptionnelle qui propose des expériences qui changent la vie des filles. »

Snack’in For You, une marque meilleure pour la santé de Sigma Foods, lancera au cours des prochains mois une gamme de choux cuits au four à base de légumes et riches en protéines. Les collations sans gluten contiennent 4 grammes de protéines par portion de 1 once et sont formulées avec des légumes. La gamme de produits comprend le chou-fleur Buffalo Ranch, le brocoli Mesquite Barbeque, le brocoli cheddar jalapeno et le chou-fleur à la crème sure et à l’oignon.

« Chez Snack’in For You, l’innovation et la nutrition sont au cœur de nos préoccupations, c’est pourquoi nous avons créé une collation saine qui à la fois satisfait la faim et complète les besoins nutritionnels tout en ayant un goût délicieux », a déclaré Steve Sklar, vice-président de la division snacking. « Nous sommes ravis de présenter notre gamme de collations feuilletées cuites au four meilleures pour la santé et, à terme, de communiquer que la santé et le goût peuvent coexister dans une seule collation. »

Yumi propose ses produits de nutrition fonctionnelle conçus pour les enfants dans les magasins Whole Foods Market. L’expansion de la vente au détail comprend les choux fondants biologiques sans riz et les barres Superfood Veggie Organic existantes de la société. Dans le cadre du lancement de Whole Foods, Yumi ajoute également une nouvelle saveur de barre de légumes à la mangue et au chou frisé qui sera exclusivement disponible chez le détaillant.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Whole Foods, compte tenu de l’engagement de longue date de l’entreprise à améliorer continuellement notre système alimentaire en offrant aux familles des options plus saines », a déclaré Evelyn Rusli, co-directrice générale de Yumi.

