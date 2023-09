Dianne Feinstein, la sénatrice la plus ancienne, est décédée à 90 ans

(Bloomberg) – Dianne Feinstein, dont le mandat de plus de 30 ans en tant que sénateur américain a été le plus long de l’histoire pour une femme et s’est distinguée par les batailles qu’elle a menées contre les fabricants d’armes et la communauté du renseignement américain, est décédée. Elle avait 90 ans.

Elle est décédée jeudi soir à son domicile de Washington, selon un communiqué de son chef de cabinet, James Sauls. « Il y a beaucoup à dire sur qui elle était et ce qu’elle a fait, mais pour l’instant, nous allons pleurer le décès de notre patron, mentor et ami bien-aimé », a-t-il déclaré.

Au milieu de questions sur son âge et son aptitude à continuer à servir, Feinstein avait annoncé en février qu’elle ne briguerait pas un septième mandat en 2024. En mai, en fauteuil roulant, elle est retournée au Capitole pour voter pour la première fois en trois mois. après avoir contracté le zona. Son absence prolongée a bloqué une poignée de candidats à la magistrature du président Joe Biden et suscité des appels à sa démission de la part de quelques collègues démocrates.

Avant de devenir la première femme sénatrice américaine issue de l’État le plus peuplé, Feinstein a brisé les plafonds de verre en tant que première femme présidente du conseil de surveillance de San Francisco et première femme maire de San Francisco.

Elle a remporté son siège au Sénat en 1992, dans ce qu’on a appelé « l’année de la femme », car elle a produit quatre nouvelles sénatrices, triplant le nombre de femmes à la chambre haute du Congrès, à six. L’élection s’est déroulée en partie sur la colère du public face à la confirmation, un an plus tôt, du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, accusé de harcèlement sexuel.

Outre Feinstein, parmi les nouvelles sénatrices figuraient une autre Californienne, Barbara Boxer. Mais comme Feinstein a été élue pour remplir le mandat non expiré du républicain Pete Wilson, devenu gouverneur de Californie, elle a prêté serment environ deux mois avant Boxer, faisant d’elle la sénatrice principale de l’État.

Une fois assermentée, les premières se sont poursuivies : Feinstein a été la première femme à siéger à la commission judiciaire et la première à en être la principale démocrate, la première à présider la commission des règles et la première à présider la commission du renseignement. Dans ce dernier rôle, elle a joué un rôle de premier plan dans l’enquête sur les interrogatoires des détenus par la Central Intelligence Agency après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

31e année

Feinstein est devenue la femme sénatrice la plus ancienne de l’histoire en 2022, lorsqu’elle a entamé sa 31e année de mandat. Elle était la sénatrice la plus âgée en exercice, une distinction qui est devenue un problème au cours des dernières années, car son acuité mentale a été remise en question discrètement par certains collègues et plus publiquement par les médias.

Sur le plan législatif, Feinstein était surtout connu comme l’auteur principal de la loi de 1994 interdisant la fabrication de certains types d’armes à feu semi-automatiques – « armes d’assaut », dans le langage de la législation – et de chargeurs de grande capacité. Cette interdiction a expiré en 2004 sans que le Congrès n’ait pris une mesure pour la renouveler. Dans les années qui suivirent, Feinstein tenta sans succès de proposer une nouvelle version au Congrès.

Feinstein avait été témoin de près de la violence armée. Elle était présidente du conseil législatif de San Francisco, le Board of Supervisors, en 1978 lorsqu’un ancien membre mécontent, Dan White, est entré à l’hôtel de ville et a abattu le maire, George Moscone, et le membre du conseil d’administration Harvey Milk, le premier homme ouvertement gay élu. à une fonction publique en Californie. C’est Feinstein qui a découvert le corps de Milk dans son bureau.

«J’ai essayé de prendre le pouls et de mettre mon doigt dans un impact de balle», se souvient-elle dans une interview accordée au San Francisco Chronicle en 2008.

En tant que président de la commission sénatoriale spéciale sur le renseignement de 2009 à 2015, Feinstein a mené un examen minutieux quinquennal du programme de détention et d’interrogatoire de la CIA, au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis.

Au cours de la production d’un rapport de 6 700 pages, Feinstein s’est retrouvé enfermé dans une guerre bureaucratique avec les dirigeants de la CIA au sujet de la divulgation des noms et pseudonymes du personnel de l’agence. La CIA a présenté de rares excuses après qu’une enquête a révélé qu’elle avait espionné de manière inappropriée un réseau informatique utilisé par les enquêteurs du Sénat.

Le tir à la corde a inspiré le film The Report de 2019, avec Annette Bening dans le rôle de Feinstein et Adam Driver dans le rôle de Daniel Jones, l’enquêteur principal du comité.

« Tache sur nos valeurs »

Finalement, un résumé de 500 pages – avec la plupart des noms et pseudonymes expurgés – a été publié le 9 décembre 2014. Feinstein a déclaré que l’enquête montrait que les « techniques d’interrogatoire renforcées » de la CIA avaient été à la fois inefficaces et « bien plus brutales que celles utilisées par la CIA ». la CIA représentait auprès des décideurs politiques et du public américain.

Elle a conclu que certaines de ces méthodes constituaient de la torture, qu’elle a condamnée comme « une tache sur nos valeurs et sur notre histoire ». Elle a qualifié le rapport de travail le plus important de sa carrière.

Grande et royale dans son allure, Feinstein était une passionnée de politique, ouverte au compromis et réticente à s’engager dans la rhétorique partisane qui domine de nombreuses journées à Washington.

« Dianne n’est presque pas adaptée à la politique », a déclaré Willie Brown, alors président de l’Assemblée de Californie, au Los Angeles Times en 1990. « Elle est trop franche, trop directe, trop incapable de jouer. »

Feinstein a adopté des positions nuancées sur de nombreuses questions controversées – rompant avec nombre de ses collègues démocrates pour soutenir la peine capitale, par exemple, et une fois enregistrée, rejetant sommairement des adolescents l’exhortant à soutenir le Green New Deal, une liste de souhaits libéraux d’initiatives gouvernementales.

Son approche centriste de la politique lui a parfois valu des éloges, comme lorsqu’elle a obtenu suffisamment de soutien républicain au Sénat pour faire adopter en 1994 une loi protégeant plus de 7 millions d’acres de désert. Mais à mesure que la Californie s’est rapprochée de la gauche politique au cours des dernières décennies, Feinstein a commencé à être considérée comme trop conservatrice par nombre de ses électeurs.

Frappes de drones

Elle était un fervent partisan des frappes de drones, d’une surveillance renforcée par la National Security Agency et d’autres mesures de guerre secrète. En 2013, lorsque Edward Snowden, ancien employé de la CIA, a divulgué les programmes de surveillance téléphonique de la NSA, elle a condamné cet acte comme une trahison.

« Je sens que j’ai l’obligation de faire tout ce que je peux pour assurer la sécurité de ce pays », a-t-elle déclaré au New York Times. « Alors mets ça dans ta pipe et fume-le. »

Feinstein est née Dianne Emiel Goldman le 22 juin 1933 à San Francisco. Elle était la première des trois filles de Leon Goldman, chirurgien juif, et de Betty Rosenburg, ancienne modèle de l’héritage orthodoxe russe. Reflétant l’influence de ses deux parents, elle a fréquenté une école religieuse juive avant de fréquenter le lycée catholique romain du couvent du Sacré-Cœur, une élite sociale, à San Francisco.

En 1955, Feinstein a obtenu une licence en histoire de l’Université de Stanford. Là-bas, elle a contribué à la création du premier chapitre des Jeunes démocrates de Stanford, signe de son « indépendance croissante par rapport à son fervent père républicain », a rapporté le magazine Stanford dans un profil de 2017. Elle s’est également présentée avec succès au poste de vice-présidente du corps étudiant, qui était alors la plus haute fonction que les femmes pouvaient occuper.

Après l’université, elle a travaillé comme stagiaire au bureau du procureur de San Francisco et, en 1956, elle a épousé un avocat, Jack Berman. Ils eurent une fille, Katherine, avant de divorcer en 1960.

Le deuxième mariage de Feinstein a eu lieu en 1962 avec Bertram Feinstein, un neurochirurgien qui a aidé à financer ses premières campagnes. Il est décédé en 1978. Elle a épousé Richard Blum, banquier d’investissement, en 1980. Il est décédé en 2022 après une longue bataille contre le cancer.

Commission des libérations conditionnelles

Après avoir travaillé sur la campagne présidentielle de John F. Kennedy en 1960, elle a été nommée par le gouverneur de Californie, Edmund G. « Pat » Brown – un patient de son père – à la commission des libérations conditionnelles pour femmes de l’État. Elle a servi de 1960 à 1966.

Feinstein a été élu en 1969 au conseil de surveillance de San Francisco, l’organe législatif de la ville. Elle est restée membre du conseil d’administration lorsqu’elle s’est présentée à la mairie en 1971 et 1975, perdant les deux fois.

Son leadership constant dans les heures et les jours qui ont suivi l’assassinat de Moscone et Milk en 1978 lui a valu des éloges pour avoir calmé la ville. En tant que présidente du conseil d’administration, elle a succédé à Moscone en tant que maire par intérim, puis a remporté deux mandats de maire.

Pendant près de dix ans en tant que maire, jusqu’en 1988, Feinstein a supervisé la réponse initiale de San Francisco à l’épidémie de sida et a obtenu l’approbation d’une loi criminalisant la possession d’armes de poing. Cette loi a été invalidée par le tribunal, mais pas avant que Feinstein elle-même ne s’y conforme en restituant le revolver Smith & Wesson de calibre .38 qu’elle avait acquis dans les années 1970 après une attaque contre sa maison.

À la suite d’une candidature de gouverneur à Wilson en 1990, elle a remporté son siège au Sénat en 1992, battant John Seymour, que Wilson avait nommé pour le remplacer.

Sa dernière réélection, en 2018, était sa victoire la plus serrée depuis 1994 ; elle a battu un compatriote démocrate, Kevin De Leon, 54 % contre 46 %. (Dans le système californien, les deux premiers candidats aux primaires s’affrontent aux élections générales, même s’ils appartiennent au même parti.)

En 2020, Feinstein a démissionné de son poste de principale démocrate de la commission judiciaire du Sénat après avoir été critiquée par des progressistes qui ont déclaré qu’elle avait été beaucoup trop docile lors des audiences de la Cour suprême d’Amy Coney Barrett, qui a ensuite obtenu la confirmation.

Un vase de roses blanches et une bande de velours noir se trouvaient vendredi sur le bureau du Sénat de Feinstein, en reconnaissance de son décès.

« Elle n’a pas seulement fermé les portes aux femmes, elle les a gardées ouvertes aux générations de femmes qui l’ont suivie », a déclaré son collègue démocrate Chuck Schumer, leader de la majorité au Sénat. « Elle a donné une voix, une plateforme, un modèle aux femmes de partout au pays qui aspirent à des rôles de leadership, dans la fonction publique, et qui veulent laisser leur marque sur le monde. »

