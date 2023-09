Dianne Feinstein, la sénatrice la plus ancienne de Californie, est décédée à 90 ans

La sénatrice américaine Dianne Feinstein Californie est décédé à l’âge de 90 ans, ont déclaré vendredi à NBC News deux sources proches du dossier.

Feinstein, un démocrate, était le membre le plus âgé du Sénat. Elle a eu le mandat le plus long de toutes les femmes à la Chambre et de tous les sénateurs de Californie.

Sa mort met fin à une carrière politique repoussant les limites qui a duré plus d’un demi-siècle, parsemée de réalisations législatives majeures sur des questions telles que le contrôle des armes à feu et l’environnement.

Au cours des dernières années de Feinstein, elle a eu des problèmes de santé et de mémoire de plus en plus visibles, ainsi qu’un conflit avec ses collègues démocrates concernant son refus de démissionner.

Elle avait prévu de prendre sa retraite à la fin de son mandat actuel, en 2024.

La mort de Feinstein laisse vacant son puissant siège au Sénat, obligeant le gouverneur Gavin Newsom à nommer un successeur temporaire.