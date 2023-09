Dianne Feinstein, la sénatrice américaine la plus ancienne de l’histoire, est décédée à 90 ans

Washington –

Dianne Feinstein, dont les trois décennies au Sénat ont fait d’elle la sénatrice américaine la plus ancienne de l’histoire, est décédée, selon une source proche. Elle avait 90 ans.

La mort de Feinstein donnera au gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, le pouvoir de nommer un législateur pour le reste du mandat de Feinstein, conservant ainsi la majorité démocrate à la chambre jusqu’au début janvier 2025.

En mars 2021, Newsom a déclaré publiquement qu’il disposait d’une liste de remplaçants « multiples » et s’est engagé à nommer une femme noire si Feinstein prenait sa retraite.

Feinstein, un démocrate, a été un incontournable de la politique californienne pendant des décennies et a été élu pour la première fois au Sénat américain en 1992 après une carrière politique historique à San Francisco.

Feinstein a brisé une série de plafonds de verre tout au long de sa vie et a laissé ses empreintes digitales sur certaines des œuvres les plus marquantes de l’histoire récente de Capitol Hill, notamment l’interdiction fédérale des armes d’assaut, devenue caduque en 1994, et le rapport de la CIA sur la torture de 2014.

Au cours de ses dernières années, la santé de la démocrate californienne a fait l’objet d’un examen minutieux et de spéculations croissantes.

Une hospitalisation pour zona en février a conduit à une absence prolongée du Sénat – suscitant des plaintes de la part des démocrates, car le temps d’absence de Feinstein a ralenti la confirmation des candidats judiciaires nommés par les démocrates – et lorsqu’elle est revenue au Capitole trois mois plus tard, il a été révélé qu’elle avait subi de multiples complications au cours de sa convalescence, notamment le syndrome de Ramsay Hunt et une encéphalite. Une chute en août l’a envoyée brièvement à l’hôpital.

La sénatrice Dianne Feinstein, démocrate de Californie, quitte la salle après une série mouvementée de votes d’amendements et d’adoption finale du grand plafond de la dette et du paquet de coupes budgétaires, au Capitole à Washington, le jeudi 1er juin 2023. (AP Photo/ J. Scott Applewhite)

Feinstein, qui était le membre le plus âgé du Sénat au moment de son décès, a également été confrontée à des questions sur son acuité mentale et sa capacité à diriger. Elle a rejeté ces inquiétudes en déclarant : « La vraie question est de savoir si je suis toujours un représentant efficace de 40 millions de Californiens, et le dossier montre que je le suis. »

Mais de fortes spéculations selon lesquelles Feinstein prendrait sa retraite au lieu de se faire réélire en 2024 ont conduit plusieurs démocrates à annoncer leur candidature à son siège – avant même qu’elle n’annonce ses projets. En février 2023, elle a confirmé qu’elle ne se présenterait pas à la réélection, déclarant à CNN : « Le moment est venu ».

Originaire de San Francisco et leader

Feinstein est né à San Francisco en 1933 et est diplômé de l’Université de Stanford en 1955. Après avoir été superviseur du comté de San Francisco, Feinstein est devenu maire de la ville en 1978 à la suite de l’assassinat du maire George Moscone et du superviseur Harvey Milk, le premier ouvertement homme politique gay de Californie à être élu.

Feinstein a rarement parlé du jour où Moscone et Milk ont ​​été abattus, mais elle a parlé des événements tragiques dans une interview en 2017 avec Dana Bash de CNN.

Feinstein faisait alors partie du conseil de surveillance de San Francisco et l’assassin Dan White était un de ses amis et collègues.

« La porte du bureau s’est ouverte, il est entré et j’ai dit : « Dan ? »

« J’ai entendu les portes claquer, j’ai entendu les coups de feu, j’ai senti la cordite », se souvient Feinstein.

C’est Feinstein qui a annoncé au public le double assassinat. Elle a ensuite prêté serment en tant que première femme maire de San Francisco.

Sa carrière politique a été marquée par une série de premières historiques.

Au moment où elle est devenue maire en 1978, elle avait déjà brisé un plafond de verre, devenant ainsi la première femme présidente du conseil de surveillance de San Francisco.

La première femme californienne nommée au Sénat américain a accumulé de nombreuses autres premières à Washington. Parmi celles-ci : elle a été la première femme à siéger à la commission judiciaire du Sénat, la première femme présidente de la commission sénatoriale du règlement et de l’administration et la première femme présidente de la commission sénatoriale du renseignement.

Feinstein a également siégé à la puissante commission sénatoriale des crédits et a détenu le titre de membre de premier plan de la commission judiciaire du Sénat de 2017 à 2021. En novembre 2022, elle était sur le point de devenir présidente pro tempore du Sénat – troisième dans l’ordre de la présidence – mais a refusé de postuler à ce poste, invoquant le décès récent de son mari.

Feinstein a réfléchi sur son expérience en tant que femme politique dans son entretien avec Bash en 2017, en disant : « Écoutez, être une femme dans notre société, même aujourd’hui, est difficile » et en notant : « Je le sais dans le domaine politique. » Elle dira plus tard dans un communiqué la semaine où elle est devenue la femme la plus ancienne de l’histoire des États-Unis : « Nous sommes passées de deux femmes sénatrices lorsque je me suis présentée aux élections en 1992 à 24 aujourd’hui – et je sais que ce nombre continuera d’augmenter. »

« Cela a été un grand plaisir de voir de plus en plus de femmes parcourir les couloirs du Sénat », a déclaré Feinstein en novembre 2022.

A dirigé les efforts en matière de contrôle des armes à feu et d’enquêtes sur les programmes de torture. Bien qu’elle soit fière d’être originaire de l’une des villes libérales les plus célèbres du pays, Feinstein a acquis au fil des années une réputation au Sénat comme une personne désireuse de travailler de l’autre côté de l’allée avec les Républicains, et parfois a suscité des réactions et des critiques de la part des progressistes.

« Je crois sincèrement qu’il existe un centre dans le spectre politique qui est le meilleur endroit pour diriger quelque chose lorsque l’on a une communauté très diversifiée. L’Amérique est diversifiée ; nous ne sommes pas tous un seul peuple. Nous sommes de différentes couleurs, religions, origines, niveaux d’éducation, tout cela », a-t-elle déclaré à CNN en 2017.

Une biographie du bureau sénatorial de Feinstein indique que ses réalisations notables incluent « la promulgation de l’interdiction fédérale des armes d’assaut en 1994, une loi qui interdisait la vente, la fabrication et l’importation d’armes d’assaut de type militaire » (l’interdiction est depuis caduque) et l’influent rapport sur la torture de 2014, un « examen complet sur six ans du programme de détention et d’interrogatoire de la CIA », qui a mis en lumière pour la première fois de nombreux détails du programme de l’ère George W. Bush.

La carrière très médiatisée de Feinstein au Sénat a marqué la culture pop lorsqu’elle a été interprétée par l’actrice Annette Bening dans le film « The Report » de 2019, qui abordait le sujet du recours à la torture par la CIA après les attentats du 11 septembre et les efforts déployés pour faire en sorte que la CIA ait recours à la torture après les attentats du 11 septembre. ces pratiques soient rendues publiques.

En novembre 2020, Feinstein a annoncé qu’elle quitterait la première place démocrate de la commission judiciaire du Sénat l’année suivante à la suite de vives critiques de militants libéraux sur sa gestion des audiences de la candidate à la Cour suprême du président Donald Trump de l’époque, Amy Coney. Barrett.

Alors que les sénateurs démocrates n’ont pas pu bloquer à eux seuls la nomination de Barrett au Sénat dirigé par les républicains, les militants libéraux étaient en colère lorsque Feinstein a sapé la tentative incessante des démocrates de présenter le processus comme illégitime lorsqu’elle a loué le leadership du président du pouvoir judiciaire de l’époque et républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham. il.

Feinstein avait déclaré à l’époque qu’elle continuerait à siéger en tant que démocrate de haut rang au sein des panels du pouvoir judiciaire, du renseignement, des crédits, des règles et de l’administration, travaillant sur des priorités telles que la sécurité des armes à feu, la justice pénale et l’immigration.

Cette histoire est en rupture et sera mise à jour.