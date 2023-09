Dianne Feinstein : Décès de la sénatrice américaine la plus ancienne | Actualités américaines

La sénatrice californienne Dianne Feinstein, connue pour être une ardente défenseure des mesures de contrôle des armes à feu, est décédée à l’âge de 90 ans.

NBC News, le réseau partenaire américain de Sky, a confirmé que la politicienne du Parti démocrate, qui avait tenté de trouver un terrain d’entente avec les républicains pendant trois décennies au Sénat, était décédée alors qu’elle prévoyait de prendre sa retraite à la fin de son mandat.

Elle était le membre le plus âgé de la chambre et avait été appelée à démissionner en raison de préoccupations concernant sa santé.

Feinstein était également la femme sénatrice la plus ancienne, élue en 1992.

Le président Joe Biden a salué Feinstein comme une « défenseuse passionnée des libertés civiles » après avoir annoncé sa retraite, la décrivant comme « une voix forte pour des politiques de sécurité nationale qui assurent notre sécurité tout en honorant nos valeurs ».

Rendant hommage à son ancien collègue du Sénat, M. Biden a déclaré dans un communiqué : « J’ai servi avec plus de sénateurs américains que n’importe qui d’autre.

« Je peux honnêtement dire que Dianne Feinstein est l’une des meilleures. »

En mars, la porte-parole de Feinstein avait déclaré qu’elle était aux prises avec un « problème de santé » après avoir manqué des votes fin février.

Elle a exprimé son dernier vote lors du premier des trois votes au Sénat jeudi, quelques heures avant l’annonce de son décès.

L’homme politique est enregistré comme n’ayant pas pris part aux deux scrutins restants.

Feinstein, considéré comme un « pionnier » de la politique américaine, a défendu l’interdiction des armes d’assaut promulguée par le président Bill Clinton en 1994.

Elle s’est battue pour des lois restrictives après l’expiration de cette interdiction dix ans plus tard.

Feinstein a également été présidente de la commission sénatoriale du renseignement, dirigeant les examens du programme de détention et d’interrogatoire de la CIA créé après les attentats terroristes du 11 septembre.

Cela a été la clé de l’introduction de lois interdisant le recours aux méthodes de torture.

« Une personne d’une intégrité incontestable »

L’ancienne candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton rend hommage à Feinstein, décrivant à quel point elle était « profondément attristée » par sa mort.

L’ancienne Première Dame a posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : [Feinstein] a ouvert la voie aux femmes en politique et a trouvé une vocation dans la fonction publique.

« Elle va beaucoup me manquer en tant qu’amie et collègue et j’adresse mes condoléances à tous ceux qui l’aimaient. »

Le sénateur du Missouri, Josh Hawley, a décrit son homologue californien comme « dur, intelligent et efficace ».

Il a posté sur X : « Ce fut un honneur de servir avec elle au Sénat et au Comité judiciaire.

« Personne n’a été plus accueillante qu’elle quand je suis arrivée au Sénat, et personne n’a donné un meilleur exemple.

« Elle était dure, incroyablement intelligente et efficace.

« Toujours prête à travailler de l’autre côté de l’allée pour faire avancer les choses, elle était une personne d’une intégrité incontestée. Je l’admirais et elle me manquera au Sénat. »

