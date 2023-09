Dianne Feinstein décède à 90 ans. Qui occupera son siège au Sénat de Californie ?

La sénatrice de Californie Dianne Feinstein, la femme la plus ancienne du Sénat américain et une ardente défenseure des mesures de contrôle des armes à feu, est décédée jeudi soir. Elle avait 90 ans.

Sa mort met fin à un long chapitre désordonné de la politique nationale centré sur son âge et sa santé, alors que des histoires et des inquiétudes se sont répandues au cours de l’année écoulée concernant son déclin mental perçu. La sénatrice démocrate de longue date a annoncé en février de cette année qu’elle ne briguerait pas un autre mandat au Sénat après avoir frustré les membres de son parti, les électeurs et la presse d’être restés silencieux sur cette décision pendant la majeure partie de 2022 et les premières semaines de 2023.

Elle aurait été confrontée à un défi majeur si elle n’avait pas annoncé sa décision de prendre sa retraite à la fin de son mandat. Une multitude de candidats modérés et progressistes avaient déjà commencé à lancer leurs défis électoraux et à rassembler des soutiens, tandis que Feinstein était parsemée de questions sur son avenir. Deux de ces challengers, la représentante Katie Porter (Démocrate-CA) et le représentant Adam Schiff (Démocrate-CA), ont même lancé leurs campagnes avant que Feinstein ne rende publique la nouvelle de sa retraite. Une troisième, la représentante Barbara Lee (Démocrate-CA), a annoncé sa candidature après la décision de Feinstein.

Ces trois-là ont encore cinq mois avant le jour des primaires en Californie, lorsque les électeurs décideront quels deux candidats passeront à une probable élection générale démocrate contre démocrate. Mais pour l’instant, il y a une ouverture au Sénat que le gouverneur de Californie Gavin Newsom devra combler – et il fera face à une pression intense concernant sa décision.

Feinstein avait prévu de se retirer du Sénat

À la base d’une grande partie de la frustration démocrate en Californie et au Sénat se trouvaient les nombreux problèmes que la détérioration de la santé et l’âge avancé de Feinstein ont causés au fonctionnement normal du Sénat – sans compter la manière dont ceux-ci ont contribué à l’idée de la gérontocratie américaine.

Après avoir annoncé qu’elle prendrait sa retraite à la fin de son mandat actuel, Feinstein a quitté la capitale pour la Bay Area afin de se remettre de complications de santé dues à un cas de zona. Elle est restée éloignée du Capitole pendant deux mois, ce qui a contrecarré le programme des démocrates du Sénat visant à confirmer les nominations judiciaires au sein de la commission judiciaire et mis en danger la majorité démocrate du Sénat. Ces limites, et le refus des républicains du Sénat de laisser les démocrates remplacer Feinstein au sein de la commission judiciaire, ont conduit à des appels à sa démission – des exigences qu’elle a ignorées.

Feinstein est finalement revenu au Sénat à la mi-mai. Elle utilisait un fauteuil roulant au Capitole et semblait souffrir d’une paralysie faciale partielle. Ses problèmes de santé persistants ont suscité une nouvelle conversation sur le capacitisme sur la Colline alors que les spéculations se multipliaient sur sa capacité à faire son travail et pourquoi elle ne prendrait pas une retraite anticipée.

La mort de Feinstein pourrait compliquer la course au Sénat en Californie

La Californie est l’un des 38 États qui donnent à leurs gouverneurs le pouvoir de pourvoir les sièges vacants du Sénat par une nomination, et ce pouvoir a été utilisé récemment : le gouverneur de Californie Gavin Newsom a fait appel au secrétaire d’État de l’État, Alex Padilla, en décembre 2020 pour occuper le siège. que Kamala Harris démissionnerait de son poste de vice-présidente – en partie grâce au soutien de Feinstein.

L’énorme influence de Feinstein dans l’État (Padilla travaillait pour elle, elle encadrait Newsom et était de bons amis avec l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi) a largement forcé les dirigeants démocrates de Californie à rester silencieux sur le fonctionnement de ce processus de nomination. Pourtant, Newsom avait promis après la nomination de Padilla qu’il nommerait une femme noire pour occuper le siège de Feinstein, si elle le quittait prématurément.

Il y a également une intense primaire en cours pour occuper le siège de Feinstein, dans laquelle la promesse de Newsom est revenue encore et encore : plus récemment, Newsom a déclaré qu’il ne choisirait personne actuellement en lice pour occuper le siège, déclarant à NBC Rencontrer la presse en septembre, « ce serait complètement injuste envers les démocrates qui ont travaillé d’arrache-pied. Cette primaire n’est que dans quelques mois. Je ne veux pas faire pencher la balance. »

Avant la mort de Feinstein, Newsom avait réitéré qu’il n’avait pas changé sa façon de penser sur la question. Le Sénat ne compte actuellement aucune femme noire et seulement deux membres noirs.

Mais Barbara Lee a rapidement critiqué les propos de Newsom sur Rencontrer la presse, écrivant sur X (anciennement Twitter) : « Je suis troublé par les remarques du gouverneur. L’idée selon laquelle une femme noire devrait être nommée uniquement comme gardienne pour simplement cocher une case est insultante pour les innombrables femmes noires à travers ce pays qui ont porté le Parti démocrate à la victoire élection après élection.

Elle a poursuivi en disant que si Newsom nomme effectivement une femme noire, il devrait nommer « la meilleure personne possible pour ce poste », semblant impliquer qu’elle était cette personne.

Le gouverneur, cependant, a clairement indiqué que Lee ne serait pas son choix, ce qui signifie potentiellement choisir l’une des deux élues noires les plus haut placées de l’État: Shirley Weber, qui a remporté un mandat complet de secrétaire d’État après avoir remplacé Padilla, ou la contrôleure d’État Malia Cohen, qui a repoussé l’année dernière un défi républicain plus serré que prévu. Un autre nom évoqué est celui de la maire de Los Angeles, Karen Bass. Cependant, elle est considérée comme peu probable, car elle vient de remporter son poste lors des intenses élections de mi-mandat de 2022.

Celui qu’il choisirait pourrait décider de participer lui-même à la primaire, dans le but de conserver le siège qui lui a été attribué ; s’ils devaient le faire, ils auraient un avantage de titulaire que les législateurs actuels dans la course pourraient avoir du mal à surmonter. Ou bien ils pourraient devenir un substitut et soutenir l’un des principaux prétendants actuels, donnant ainsi un coup de pouce à Porter ou à Lee, qui sont tous deux à portée de main du leader actuel du peloton, Schiff.

Cela bouleverserait sérieusement la course. À ce stade, nous ne disposons pas de beaucoup de données intéressantes, mais celles dont nous disposons dressent le portrait d’une course où personne ne domine. Porter et Schiff ont tendance à se situer à quelques points de pourcentage l’un de l’autre, Lee arrivant systématiquement à la troisième place.

Avant de lancer sa campagne au Sénat fin janvier, Schiff possédait le plus gros trésor de guerre, avec environ 20 millions de dollars en banque, contre 7 millions de dollars pour Porter et 50 000 dollars pour Lee à la fin de l’année dernière. À la fin du deuxième trimestre 2023, Schiff et Porter ont rapporté des chiffres énormes : Schiff avait levé 8,2 millions de dollars, pour un total de 29,8 millions de dollars de liquidités, tandis que Porter avait levé 3,1 millions de dollars, lui laissant 10,3 millions de dollars disponibles. Lee a collecté 1 million de dollars, pour un total de 1,4 million de dollars.

« Si vous incluez tous les aspects financiers, cela renforce ce que la plupart des gens ont observé et supposé : Adam Schiff est clairement le favori, mais pas prohibitif », Dan Schnur, professeur à l’Institut d’études gouvernementales de l’UC Berkeley et autre Californien de longue date. conseiller politique, m’a dit après la publication des résultats du premier trimestre – qui reflétaient étroitement ceux du deuxième trimestre –. « Il dispose d’une formidable base de collecte de fonds, principalement grâce à sa propre carrière, mais aussi grâce au soutien qu’il a reçu de la délégation du Congrès. »

Bien que Schiff ait désormais un avantage, il n’a pas la même maîtrise de sa primaire que l’ancien président Donald Trump au sein du GOP. Et cela signifie que l’émergence d’une nouvelle figure, temporaire ou non, pourrait modifier la dynamique de la course.

Et, pour compliquer encore les choses, la loi californienne exige qu’une élection spéciale soit organisée pour pourvoir un siège sénatorial vide pour la période comprise entre les dernières élections à l’échelle de l’État et le début du prochain mandat du Congrès (la période entre les élections de novembre 2024 et le début du mandat). le nouveau Congrès en 2025). Cette course se déroulera probablement sur le même bulletin de vote que la course normale pour un mandat de six ans, ce qui signifie que les électeurs californiens voteront pour ce siège au Sénat quatre fois l’année prochaine : deux fois en mars et deux fois en novembre.