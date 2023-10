Dianne Buswell, strictement pro, suscite des craintes partagées avec Joe Sugg alors qu’elle retient ses larmes et appelle Bobby Brazier son « rock »

La pro de STRICTLY Come Dancing, Dianne Buswell, a fait craindre qu’elle se soit séparée de son petit ami avec son apparence émotionnelle ce soir.

L’Australien aux cheveux flamboyants, 34 ans, a ravagé ses larmes et a déclaré célébrité son partenaire Bobby Brazier avait été son « roc » cette semaine.

Cela s’est produit après que les deux hommes aient interprété le tango pour clôturer le spectacle et attendaient leurs partitions tout en discutant avec Claudia Winkleman.

Bobby a d’abord semblé bouleversé après la représentation, malgré les commentaires positifs des juges.

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était pour lui, Bobby a répondu : « Juste émouvant. Cela a été tellement émouvant toute la semaine.

Dianne a ensuite ajouté: « Il a juste été un énorme rocher cette semaine, alors merci. »

Sa voix s’est alors brisée et ses yeux se sont remplis de larmes et elle s’est penchée contre la poitrine de Bobby et l’a serré dans ses bras.

Claudia a ensuite posé une main réconfortante sur les épaules de Dianne, tandis que les fans qui regardaient à la maison s’inquiétaient de la raison pour laquelle la professionnelle semblait si émotive.

Certains se sont même demandé s’il y avait des problèmes dans sa relation avec Joe Sugg, dont elle est tombée amoureuse lorsqu’il a participé à l’émission en 2018.

« Bobby a été un roc cette semaine…. J’espère qu’il n’y aura pas de problème avec Dianne et Joe Sugg. Cette émission teste vraiment les relations », a écrit un téléspectateur sur X, anciennement Twitter.

« Est-ce qu’il s’est passé quelque chose cette semaine ? demanda une seconde.

« Est-ce que Dianne va bien? » » a déclaré un troisième concerné.

« Ne pensez certainement pas que c’était à cause de la danse », a ajouté un quatrième.

Pendant ce temps, un autre pensait que les deux hommes réagissaient à une mauvaise situation. nouvelles hors écran.

Ils ont écrit : « Bobby et Dianne étaient étranges ce soir, ils adorent généralement les regarder danser, mais le énergie était juste à côté. Ils avaient tous les deux l’air si tristes et Dianne n’arrêtait pas d’appeler Bobby son rocher… J’espère que peu importe ce qu’ils traversent, ça ira bientôt mieux.

Cela survient alors que Bobby a admis qu’il « tombait amoureux » de son partenaire professionnel.

Il a dit au Mirror au Fierté of Britain Awards la semaine dernière : « Je pourrais parler de Dianne toute la journée. Elle n’est qu’un diamant – tu sais quoi, je tombe amoureux d’elle. Elle est tout simplement géniale. Je me sens très chanceux.

