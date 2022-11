Dianne Buswell de Strictly rompt le silence sur le “balayage” de Shirley Ballas alors qu’elle ouvre la “semaine difficile”

STRICTEMENT Come Dancing pro Dianne Buswell a rompu son silence après que les fans aient soupçonné que Shirley Ballas l’avait attaquée lors de l’émission de samedi.

L’Australienne, 33 ans, qui est jumelée avec DJ Tyler West, 26 ans, s’est rendue sur sa page Instagram pour remettre les pendules à l’heure après que les fans aient qualifié Shirley de “au-delà de l’ignorance” pour l’avoir appelée le mauvais nom.

Dianne Buswell, pro de Strictly Come Dancing, a rompu son silence après que les fans aient accusé Shirley Ballas d’une fouille sournoise[/caption]

Ils ont appelé le juge en chef pour avoir appelé Dianne Diana – mais la danseuse a dit qu’elle n’était «pas offensée»[/caption]

La juge en chef de l’émission de la BBC, 62 ans, qui portait une superbe combinaison Karen Millen à franges pour l’épisode Strictly, a irrité les téléspectateurs avec ses commentaires.

Alors que Shirley lui donnait son point de vue sur la valse de Dianne et Tyler – une routine avec laquelle ils avaient eu du mal tout au long de l’entraînement – elle a appelé la pro comme “Diana”.

Dianne est maintenant allée sur sa page pour télécharger un paragraphe écrit qui dit : « Tout d’abord, merci les gars pour tout le soutien apporté à notre danse d’hier soir.

«Ce fut une semaine difficile, mais je suis toujours impressionné par le travail acharné et le dévouement que Tyler apporte chaque semaine.

“Un autre point que je veux aborder est que j’ai vu beaucoup de commentaires haineux visant Shirley pour avoir simplement ajouté un” a “à la fin de mon nom, ce qui ne m’offense pas – mais ce qui me dérange, c’est que quelqu’un est victime d’intimidation en ligne. .

« Nous sommes tous humains et faisons de notre mieux.

«Soyons tous gentils les uns envers les autres et ne nous dénigrons pas.

“Encore une fois merci pour tous vos messages positifs, cela signifie vraiment beaucoup pour nous tous.”





Hier soir, pour sa part, Dianne a laissé le commentaire la submerger alors qu’ils écoutaient le reste de la critique.

Dianne a fait ses débuts avec Strictly en 2017 – la même année que la reine de la salle de bal Shirley.

Les fans ont pris le lapsus comme une marque d’irrespect, l’un d’entre eux faisant rage : « 2 semaines de suite, Shirley a appelé Dianne « Diana » – wtf ? C’est au-delà de l’ignorance étant donné que son nom est mentionné juste avant ma Tess, les autres juges et elle fait Strictly depuis 5 ans. Mettez Shirley à la poubelle #Strictly.

Un autre a dit: « Pas Shirley appelant à nouveau Dianne Diana … quand cela devient-il irrespectueux? #strictement.”

Un troisième a poursuivi: «Pourquoi Shirley continue-t-elle à appeler Diane du mauvais nom semaine après semaine?! Ce n’est pas Diane. Juste ignorant à ce stade #Strictly.

L’un d’eux a alors plaisanté : « Diana ? C’est qui Shirley ? #Strictement “, comme un fan a réfléchi:” Dianne est l’une des professionnelles les plus populaires, fait toutes les tournées et tout, pourtant Shirley l’appelait toujours ‘Diana’ ??? Si quelqu’un nommait mal l’un des juges, il aurait quelque chose à dire. Le manque de respect .”

Un autre a alors supposé: «Pourquoi Shirley insiste-t-elle pour l’appeler Diana honnêtement, ce n’est même plus une chose unique à ce stade, ça fait bizarre? #strictement.”

Pourtant, malgré l’accident de nom, les téléspectateurs étaient tout aussi en colère alors que les juges semblaient favoriser le couple lors de leur notation.

Bien que ce ne soit pas de loin la meilleure performance de Tyler, il a quand même réussi à marquer 29 points, même si les juges ont relevé certaines erreurs.

La juge en chef Shirley a déclaré qu’il y avait “trop ​​d’erreurs, trop de jeux de jambes incorrects, vous pouvez pardonner un peu… effondré dans le cadre, je l’ai mieux vu, je vous ai mieux vu.”

Pendant ce temps, Anton Du Beke a ajouté: «Ce qui m’a le plus dérangé, c’est la ligne du haut. Ce n’est pas mal juste un peu bancal.

Le favori des fans, Hamza Yassin, a dominé le classement tandis que Tony Adams s’est retrouvé en bas avec 21 points.

Strictly Come Dancing est diffusé le samedi sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.

Dianne, qui a reçu les commentaires après sa valse avec Tyler, a supplié les fans d’être “gentils”[/caption]

Cela est venu après que le duo ait eu du mal à s’entraîner pour sa valse – et elle a raconté comment cela avait été une “semaine difficile”[/caption]

Dianne a remercié les fans pour leur soutien et leur a dit que cela n’était pas passé inaperçu[/caption]