Dianne Buswell de Strictly riposte contre la « querelle » du juge Craig Revel-Horwood

STRICTEMENT Come Dancing, Dianne Buswell, a parlé du « conflit » de samedi soir entre elle et le juge Craig Revel Horwood.

Le résident “Mr Nasty” a choqué les téléspectateurs lors de la dernière émission en direct lorsqu’il n’a décerné à Dianne et à son partenaire, DJ Tyler West, qu’un score de 6 pour leur Paso Doble, tandis que d’autres comme Anton Du Beke leur ont attribué un 9.

Dianne a dit qu'elle n'était pas d'accord avec le jugement de Craig le week-end dernier

Craig a déclaré que la danse “manquait de toute ligne espagnole” et a déclaré: “C’est censé être un matador, chéri. Là-bas, tu étais très carré, c’était très placé, c’était très carré. Il est juste passé d’une position de pouvoir à une position de pouvoir.

À la suite de leurs scores et du vote en direct, la paire a atterri dans les deux derniers, mais a réussi à éviter la danse lorsque Tony Adams s’est volontairement retiré de la compétition après s’être tiré un ischio-jambier dans la jambe et n’a pas pu jouer.

S’exprimant sur It Takes Two mardi soir, Dianne a répondu à ce que l’hôte Rylan a qualifié de “conflit” et a déclaré qu’elle n’était pas entièrement d’accord avec ses critiques.

« Je veux dire, la danse est tellement subjective, n’est-ce pas ? C’est donc une de ces choses », a-t-elle déclaré nerveusement. “Évidemment, Craig… J’ai compris exactement ce qu’ils voulaient dire à propos de la mise en forme et de vouloir plus de rebondissements. 100%, je suis complètement d’accord.

Elle a ensuite défendu la danse et a déclaré: «Je sens qu’il y avait des lignes espagnoles là-dedans, mais je pense qu’elle aurait pu être davantage tournée, donc je comprends tout cela.

« Mais ouais, c’est juste que… si Craig n’aimait pas ça, je ne peux pas être dans sa tête. Je ne sais pas exactement pourquoi il n’aimait pas ça. C’est juste pour ça qu’ils sont là. Certains pourraient aimer. Certains pourraient le détester.





“Tout le monde a une opinion différente, et c’est comme ça que le spectacle se déroule, je suppose. Essayez simplement de prendre en compte ce qu’ils disent et essayez de revenir, espérons-le. Nous continuons à bouger.

Cette semaine, le couple espère revenir dans les bons livres de Craig et du reste des juges avec

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h30 sur BBC One.

Alors que la plupart des juges ont félicité Dianne et Tyler, Craig n'a accordé qu'un 6

Dianne n'était pas d'accord avec les affirmations de Craig selon lesquelles il n'y avait «pas de ligne espagnole» dans le feu Paso