Dianne Buswell a parlé de sa relation avec Joe Sugg et a expliqué pourquoi ils ne sont pas pressés de marcher dans l’allée.

Le professionnel de Strictly Come Dancing, 31 ans, est inséparable de YouTuber Joe, 29 ans, depuis qu’ils ont été jumelés dans la série 2018.

Alors qu’ils avaient l’air aimés sur les réseaux sociaux, avec de nombreux posts ensemble, ainsi que le lancement de vlogs et de podcasts en couple, Dianne a déclaré qu’elle « ne parlait pas vraiment » de mariage ou de leur avenir à long terme avec Joe.

Au lieu de cela, Dianne a dit qu’elle préférerait «jouer à l’oreille» car elle n’aime pas «sur-planifier les choses».

Elle a eu sa première fois forcée loin de Joe à la fin de 2020, car elle a dû s’isoler avec son partenaire Strictly, Max George de The Wanted.

Une fois qu’ils ont été exclus de la série, Dianne a partagé un certain nombre de clichés romantiques d’elle avec Joe alors qu’ils se retrouvaient après quelques semaines loin l’un de l’autre.







(Image: Instagram)



Parler à Hello! magazine, Dianne a parlé du mariage: « Je suis en fait une personne assez peu organisée, Joe et moi ne parlons pas vraiment de ce genre de choses.

« Nous sommes tous les deux tellement détendus que nous le jouons à l’oreille. Nous apprécions tellement la compagnie de l’autre et quoi qu’il arrive, cela arrive. »

La pandémie de coronavirus a signifié que Dianne n’a pas été en mesure de se connecter avec sa famille en Australie et elle a dit qu’elle leur manquait énormément.

Elle a dit que c’était la «chose la plus difficile» à laquelle elle devait faire face chaque jour, d’autant plus qu’elle a été forcée d’annuler son voyage Down Under à Noël.







(Image: joe_sugg / Instagram)



Heureusement, Dianne a déclaré qu’elle adorait être au Royaume-Uni avec Joe et qu’elle était heureuse de pouvoir faire le travail qu’elle aime.

Son retour dans la maison qu’elle partage avec Joe a été tempéré par d’horribles trolls sur les réseaux sociaux, qu’elle a exposés pour aider à sensibiliser à la Semaine anti-intimidation.

Peu de temps après avoir été éliminée de Strictly, elle a frappé un troll qu’il l’a qualifiée de « dégoûtante » et qu’elle avait « des traits de rat ».

Dianne a partagé le DM avec ses followers et a dit qu’elle avait de la chance de pouvoir « balayer » des commentaires horribles comme ça mais a dit « on ne sait jamais ce que les autres vivent ».







(Image: Instagram)



Partageant le message, Dianne a écrit avec lui: «C’est la semaine anti-intimidation! Réfléchissez avant de parler ou de taper, vous ne savez jamais ce que les autres vivent.

«Je reçois des tas de msgs comme celui-ci tous les jours. Heureusement, je peux simplement les ignorer, mais pour certaines personnes, ce n’est pas le cas. Arrêtez la cyberintimidation. (sic).

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.