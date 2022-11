Dianne Buswell de Strictly fond en larmes après que Tyler West a livré un message émotionnel

Dianne Buswell de STRICTLY Come Dancing a fondu en larmes lorsque Tyler West a livré un message émouvant.

La danseuse professionnelle de 33 ans a été submergée d’émotion alors que Tyler lui rendait hommage après son élimination.

Bbc

Bbc

Après que les juges aient choisi de sauver Molly Rainford, Tyler a été renvoyé de la salle de bal.

S’adressant aux hôtes Tess Daly et Claudia Winkleman après le résultat, il a déclaré: “J’ai eu la chance d’avoir le meilleur.”

“Elle est vraiment ce qu’est Strictly, elle a changé ma vie et elle y restera sans aucun doute pour toujours.”

Son bel hommage a laissé Dianne en larmes alors qu’il la serrait dans ses bras.





Les fans ont tous dit la même chose sur les réseaux sociaux après l’élimination de Tyler.

“Ce résultat m’a choqué, je ne m’attendais pas à ce que Tyler et Dianne soient dans la danse et encore moins éliminés. Dommage », a déclaré un spectateur.

Un autre a déclaré: «Je pense aussi que Tyler a été volé ce soir. Il a définitivement dansé mieux que Molly. Elle a également été dans la danse la plus hors de tout le monde.

« Quelle partie de « BASED ON THIS DANCE OFF ALONE » les juges n’ont-ils pas compris ? La danse de Tyler et Dianne était à des lieues au-dessus de celle de Molly et Carlos. Comment se fait-il que ce soit le seul Anton qui comprenne le format », a fulminé un troisième spectateur.

Au début de l’émission des résultats, les téléspectateurs ont été émus lorsque des enfants danseurs ont participé à une routine spectaculaire.

Au moment de la diffusion de l’émission, un ensemble vidéo a été diffusé montrant les professionnels parlant de leurs débuts dans la danse lorsqu’ils étaient enfants.

Le spectacle s’est ensuite déroulé dans la salle de bal alors qu’une performance de la star de l’Eurovision Sam Ryder a eu lieu alors qu’il chantait You’re the Voice de John Farnham.

Les danseurs professionnels ont pris la parole aux côtés de leurs homologues plus jeunes, ce qui a séduit le public et les téléspectateurs.

Bbc

Bbc