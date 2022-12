Dianne Buswell de Strictly étourdit en maillot de bain en Australie après avoir laissé son petit ami Joe Sugg à la maison

La star de STRICTLY Come Dancing, Dianne Buswell, a fait battre le cœur après avoir posé en maillot de bain en vacances en Australie.

La danseuse professionnelle s’est rendue sur son Instagram pour montrer ses vibrations prêtes pour la plage – alors qu’elle enfilait un maillot de bain orange vif.

Dianne a montré sa silhouette dans un maillot de bain orange

La star de la télé s’est blottie contre sa nièce[/caption]

Dianne, 33 ans, s’est rendue sur son Instagram pour montrer sa silhouette incroyable alors qu’elle posait sur la plage avec sa famille.

La star de la télévision – qui a rejoint le casting de Strictly Come Dancing en 2017 – a provoqué une tempête sous le soleil Down Under.

Elle arborait un chapeau seau au crochet alors qu’elle posait sur le côté dans le maillot de bain orange aux couleurs vives.

Apparaissant sans maquillage, la star a laissé ses cheveux roux flotter dans le vent alors qu’elle capturait les vagues derrière elle.

Plus tard, Dianne a partagé un deuxième cliché où elle a attaché ses cheveux prêts à se baigner dans l’eau, montrant ses boucles d’oreilles en or.

La danseuse a enfilé une paire de lunettes de soleil foncées et accessoirisée avec une montre et un simple collier pour compléter son look.

Elle a ensuite été photographiée avec sa jeune nièce alors qu’elles jouaient dans le sable, la jeune portant un maillot de bain tout-en-un et une casquette à l’envers.

Cela vient après que les fans se soient inquiétés de la relation entre Dianne et Joe Sugg alors qu’elle s’envolait seule pour l’Australie cette semaine.

La pro de Strictly a partagé une photo d’elle à bord de l’avion alors qu’elle partait rendre visite à sa famille pour la période des fêtes.

Alors que ses collègues danseurs Strictly se sont précipités pour lui souhaiter un voyage incroyable, certains fans s’inquiétaient de savoir où se trouvait Joe.

Une personne a demandé : « Le pauvre Joe est parti tout seul », une seconde a ajouté : « Je pense qu’ils ont rompu ? Ils n’ont pas publié depuis des mois.

Joe a rencontré Dianne lorsqu’il a participé à Strictly en 2018 et ils sont ensemble depuis – emménageant dans une immense maison à la campagne.

Le YouTuber s’est déjà rendu en Australie pour passer Noël avec la famille de Dianne l’année dernière.

La rousse est généralement très occupée avant la pause à cause du spectacle de danse, qui l’a vue s’associer à Tyler West cette année.

Parlant précédemment de leur avenir, Dianne a déclaré: “Je suis en fait une personne assez désorganisée, Joe et moi ne parlons pas vraiment de ce genre de choses [marriage].

«Nous sommes tous les deux tellement détendus que nous jouons juste à l’oreille. Nous apprécions tellement la compagnie l’un de l’autre et quoi qu’il arrive, cela arrive.

L’année dernière, les fans craignaient que Dianne et Joe ne se soient séparés après qu’elle soit partie en vacances en solo.

Dianne s'est envolée seule plus tôt cette semaine