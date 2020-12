Dianne Buswell se sentait frustrée après avoir été forcée de changer ses plans de Noël après avoir été incapable de rentrer en Australie.

Comme de nombreuses familles touchées par les dernières restrictions de Covid-19, la star de Strictly Come Dancing, 31 ans, n’a pas pu quitter le pays comme prévu.

Même si elle était « triste » d’avoir été empêchée de passer Noël avec sa famille, elle a admis que le côté positif était qu’elle pouvait passer plus de temps avec son petit ami Joe Sugg.

La danseuse professionnelle – qui a récemment été jumelée à Max George – s’est tournée vers les médias sociaux pour parler du changement de ses projets de Noël.

La rousse a partagé une photo joyeuse d’elle-même et de Joe se blottissant sous un arbre de Noël alors qu’elle abordait le récent changement de plans.

« C’était censé être la nuit avant que je me rende en Australie pour voir la famille, c’est très triste et frustrant, mais beaucoup d’entre nous sont dans des positions similaires cette année sinon pire », a révélé Dianne aux fans.







« Envoi d’amour à tous ceux qui ne peuvent pas voir leurs proches ce Noël! »

La danseuse a également juré qu’elle retournerait en Australie dès que possible.

Elle a ajouté: « La doublure est que je peux rester et ennuyer celui-ci un peu plus longtemps que prévu! Et en Australie, je serai là dès que possible. »

La star de Strictly a également déclaré à l’un de ses amis que ses vols avaient été « tous modifiés » afin qu’elle revienne finalement à la maison.







Dianna a été rapidement inondée de messages alors que les fans partageaient leur frustration avec la star à propos des projets de Noël lancés en l’air.

« Je suis vraiment désolé que vos plans aient échoué. J’espère que votre Noël est beau de toute façon », a écrit un disciple.

Un autre a ajouté: « vidé pour vous mais vous envoyant tellement d’amour. »

« Je suis tellement vidé pour vous, mais j’espère que vous pourrez encore profiter au maximum de ce Noël, autant que vous le pouvez », a écrit un troisième.







De nombreux autres fans ont remercié Dianne pour ses performances incroyables sur Strictly de cette année.

Dianne avait été jumelée avec Max George de The Wanted cette année et le couple a atteint la quatrième semaine avant d’être éliminé.

