Dianne Buswell de Strictly brise le silence sur les craintes partagées de Joe Sugg après avoir ravagé ses larmes lors d’une émission en direct

Dianne Buswell de STRICTLY a rompu son silence sur les craintes partagées de Joe Sugg après avoir ravagé ses larmes lors de l’émission en direct de samedi.

La Strictly pro était pleine d’émotion après son Tango avec son partenaire célèbre Bobby Brazier.

Éclaboussure

Dianne Buswell de Strictly a rompu son silence sur les craintes partagées de Joe Sugg après avoir ravagé ses larmes lors de l’émission en direct de samedi[/caption] BBC

Dianne était émue samedi soir et cela a inquiété les fans[/caption]

Interrogé par Claudia Winkleman sur ce que c’était pour lui, Bobby a répondu : « Juste émouvant. Cela a été tellement émouvant toute la semaine.

Alors qu’elle serrait Dianne dans ses bras, elle ajouta en larmes : « Il a juste été un énorme rocher cette semaine, alors merci. »

Cela a laissé se demander s’il y avait des problèmes dans sa relation avec Joe, 32 ans, dont elle est tombée amoureuse lorsqu’il a participé à l’émission en 2018.

« Bobby a été un roc cette semaine…. J’espère qu’il n’y aura pas de problème avec Dianne et Joe Sugg. Cette émission teste vraiment les relations », a écrit un téléspectateur sur X, anciennement Twitter.

Un autre a ajouté : « Est-ce que Dianne va bien ? tandis qu’un troisième a tweeté : « Ne pensez certainement pas qu’il s’agissait de la danse. »

Mais aujourd’hui, Dianne, 34 ans, n’a pas tardé à rassurer ses fans sur le fait que tout allait bien entre elle et Joe, en republiant une vidéo de lui regardant sa routine à la télévision et louant à quel point c’était bon.

Il a écrit : « J’ai adoré. INCROYABLE »à côté du cœur émojis.

Puis plus tard, elle a posté une vidéo sur ses histoires Instagram de Joe cuisson un copieux dîner de rôti du dimanche pour eux deux.

Elle a ensuite republié une photo que Joe avait prise de son visage souriant. suivant à son assiette de rôti où il a plaisanté: « ‘Ce sont les meilleures pommes de terre rôties que j’ai jamais mangées de ma vie, Joe, tu es le meilleur rôtissoire de pommes de terre que le monde ait jamais vu, je t’aime bien plus que moi même je l’ai déjà fait ! »

Dianne a répondu : « Ce sont les meilleures pommes de terre rôties que j’ai jamais mangées. »

Strictly Come Dancing est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.