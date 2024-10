Diane von Furstenberg présente le spectacle du Centre culturel Skirball

Diane von Fursternberg se tient à côté d’une chronologie de ses réalisations sur un mur rose vif du centre culturel Skirball à Los Angeles. « Quand on vieillit, on reçoit de nombreuses récompenses », dit-elle, ignorant son inclusion parmi les 100 personnes les plus influentes du Time. personnes en 2015 et recevant la plus haute distinction de France, le Chevalier de la Légion D’Honneur à Paris 2020.

C’est la première fois que la créatrice de mode visite une exposition sur sa vie et son œuvre, intitulée « Diane von Furstenberg : la femme avant la mode », qui s’ouvre au Skirball jeudi. Organisée par Nicolas Lor, responsable des expositions et des publications au Musée Mode et Dentelle de Bruxelles (d’où elle est originaire), l’exposition rend hommage, entre autres, à la création signature de Von Furstenberg, la robe portefeuille en jersey tricoté. Présenté au public en 1974, le design est devenu synonyme de libération des femmes et a lancé la carrière du jeune Von Furstenberg.

En 1976, elle avait vendu un million de robes et faisait la couverture de Newsweek. Jeune, féroce et belle, Von Furstenberg est devenue le visage de sa propre marque et, à la fin des années 1970, il était difficile de se retourner sans apercevoir quelqu’un en robe portefeuille. À la fin de cette décennie, les ventes au détail annuelles de son entreprise s’élevaient à plus de 150 millions de dollars (soit environ 617 millions de dollars corrigés de l’inflation).

Diane von Furstenberg examine une exposition de ses robes portefeuille au fil des décennies. (Carlin Stiehl/Pour le temps)

Aujourd’hui âgée de 77 ans, Von Furstenberg dit qu’elle est entrée dans l’hiver de sa vie et qu’elle se concentre sur ce qu’elle appelle « l’opération legs », mais elle n’agit pas comme une personne en train de se détendre. Vêtue d’un superbe délavage de motifs aux couleurs vives avec un épais collier de perles, de grandes créoles et des bas résille blancs, Von Furstenberg rayonne d’un glamour sans effort. Lorsqu’elle s’assoit n’importe où – sur un canapé ou sur le rebord d’un support en bois pour ses robes – elle croise ses longues jambes avec une perfection pratiquée. L’effet est celui d’une femme toujours prête à se faire prendre par un appareil photo, ce qui est logique puisque Von Furstenberg a vécu sa vie sous les projecteurs.

L’attention est arrivée tôt, lorsqu’à 22 ans, elle a épousé Egon von Fürstenberg, un prince suisse d’origine allemande qu’elle a rencontré au pensionnat. Moins de 18 mois après leur mariage, Von Furstenberg a eu deux enfants. C’est à cette époque qu’elle est devenue déterminée à devenir une femme indépendante, une « dure à cuire », dit-elle. Elle ne savait pas exactement ce qu’elle voulait faire de sa vie, mais après que le père d’un ami lui ait fait visiter une usine d’impression sur tissus près de Côme, en Italie, elle a commencé à confectionner des « petites robes T-shirt ». Selon elle, ces créations lui sont venues facilement, menant finalement à des robes t-shirts avec un pantalon en dessous, puis à des hauts avec des jupes portefeuille et enfin à la robe portefeuille elle-même.

«Je me considère comme une designer», explique Von Furstenberg, qui alterne sans effort entre le français, l’espagnol et l’anglais selon les personnes avec qui elle parle dans son entourage. « Mais je suis définitivement un manifestant. »

Les robes de Diane von Furstenberg dans l’exposition du Centre culturel Skirball « Diane von Furstenberg : La femme avant la mode ». (Carlin Stiehl/Pour le temps)

La vie de Von Furstenberg semble en effet guidée par un fil invisible du destin. Prenons, par exemple, la première fois qu’elle a rencontré la légendaire rédactrice en chef de Vogue, Diana Vreeland, à la fin des années 1960. Le mari de Von Furstenberg (qui, étant prince, « connaissait tout le monde ») a aidé à organiser la rencontre, et Von Furstenberg est arrivée avec une grosse valise pleine de dessins, qu’elle a posé sur des cintres sur un grand support. Elle se souvient du bureau comme étant « super glamour, avec des couleurs, des bijoux et des bougies parfumées », et puis « tout d’un coup, cette dame dragon entre, les cheveux noirs, noirs, noirs et rouges, le rouge à lèvres et les ongles rouges et un gros fume-cigarette. .»

La première chose que Vreeland a faite, dit Von Furstenberg, a été de relever le menton.

« Coup de tête ! » » ordonna-t-elle, avant de faire venir deux mannequins maigres de l’âge de Von Furstenberg pour essayer les vêtements.

« Merveilleux, merveilleux, merveilleux », a déclaré Vreeland.

«Avant de m’en rendre compte, j’étais dehors avec ma valise», raconte Von Furstenberg, et l’assistante de Vreeland lui disait qu’elle pensait que Vreeland aimait son travail et qu’il en ferait quelque chose. Elle a dit à Von Furstenberg que c’était presque la semaine du marché, lorsque les acheteurs venaient en ville, et qu’elle devrait prendre une chambre à l’hôtel Gotham, car c’est là que logeaient tous les Californiens. Elle a également demandé à Von Furstenberg de s’inscrire dans le calendrier de la mode et de publier une petite annonce dans Women’s Wear Daily. Von Fustenberg a fait exactement ce qu’on lui avait dit.

Elle a également appelé un ami photographe qui a pris la désormais célèbre photo d’elle assise sur un cube blanc dans une robe à motif de chaîne. « Sentez-vous comme une femme, portez une robe » était écrit sur le cube. Von Furstenberg dit qu’elle a écrit les mots sur une copie de la photographie sur un coup de tête parce qu’elle pensait que la boîte avait l’air trop nue.

Diane von Furstenberg à la fin des années 1960. (Roger Prigent / archives DVF)

Ces mots sont aussi célèbres qu’elle, même si elle réfléchit désormais : « Aujourd’hui, je ne suis même pas sûre que ce soit politiquement correct de dire cela. »

« Pourquoi? » demande Lor, assis à proximité. Il adore cette première histoire sur Von Furstenberg et est fasciné par la façon dont elle mélange le professionnel avec le personnel et vice versa – et par la façon dont elle a réussi à créer une robe dans les années 1970 qui est toujours d’actualité aujourd’hui.

« Parce que ‘se sentir comme une femme, porter une robe’, je suis sûre qu’il y a de nombreuses raisons pour que cela ne soit pas correct », dit-elle avec un sourire.

Mais elle adore porter des robes, même aujourd’hui. Et la robe portefeuille continue de fasciner les nouvelles générations de femmes.

«Ce sont toujours les jeunes qui le redécouvrent», explique Von Furstenberg.

Von Furstenberg a grandi dans l’admiration des femmes comme Gloria Steinem et Angela Davis et défend depuis longtemps la cause des femmes. Ses DVF Awards, qui en sont maintenant à leur 15e édition, ont été créés avec son mari, le magnat des médias Barry Diller, pour soutenir les femmes engagées dans les causes des femmes dans le monde, souvent face à une grande adversité.

Cette force et ce dévouement viennent de sa mère, une survivante de l’Holocauste capturée dans le cadre de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été emprisonnée à Auschwitz puis à Ravensbrück en Allemagne. Elle a donné naissance à Von Furstenberg 18 mois après sa libération, et Von Furstenberg dit qu’elle lui a appris à ne pas avoir peur et à ne jamais être une victime.

Quand on a une mère forte, dit-elle, on peut essayer de la repousser, « mais on finit par être complètement comme elle ».

Le conseil de Von Furstenberg aux jeunes femmes qui débutent est aussi simple qu’elle donne l’impression que tout le reste de sa vie compliquée :

« Vous possédez vos imperfections. Ils deviennent vos atouts. Vous possédez votre vulnérabilité, vous la transformez en force.