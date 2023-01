Diane Keaton n’a pas eu de rendez-vous depuis 15 ans : “Je suis un peu bizarre, mais je vais bien”

Diane Keaton est une icône de la comédie romantique, mais admet que sa propre vie amoureuse n’est pas exactement digne d’un écran.

La femme de 77 ans a avoué que cela faisait un moment qu’elle n’avait pas eu de rendez-vous.

« Allons [say] 15 ans”, a-t-elle dit Extra. “Ils ont probablement juste pensé:” Assez, c’est assez … elle est trop bizarre. Je suis un peu bizarre, mais je vais bien.”

Elle a poursuivi: “Un jour, quelqu’un m’épousera” et a plaisanté en disant que cela pourrait être l’un des hommes à la journée de presse pour sa nouvelle comédie romantique, “Peut-être que oui”, qui met également en vedette Richard Gere, Susan Sarandon et Emma Roberts.

RICHARD GERE, 73 ANS, ET SA FEMME ALEJANDRA SILVA. 39, SUR LE TAPIS ROUGE AVEC LA NIÈCE DE JULIA ROBERTS

Keaton a parlé de sa vie amoureuse dans le passé, mais la chronologie était un peu différente.

En 2019, elle a déclaré à InStyle qu’elle n’avait pas eu de rendez-vous depuis 35 ans. À l’époque, elle a dit: “J’ai beaucoup d’amis masculins. J’ai beaucoup d’amis, mais pas de rendez-vous. Pas de mwah-mwah”, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de baisers.

L’actrice oscarisée a eu sa part de partenaires de premier plan, dont Al Pacino, Warren Beatty et Woody Allen, mais ne s’est jamais mariée.

“Je ne pense pas que ça aurait été une bonne idée pour moi de me marier, et je suis vraiment contente de ne pas l’avoir fait, et je suis sûre qu’ils en sont contents aussi”, a-t-elle déclaré à People en 2019. .

Elle a ajouté, “[I’m not sad] parce que je pense que j’avais besoin de plus d’un aspect maternel.”

La star d'”Annie Hall” a fêté son anniversaire le 5 janvier et a posté un montage de gâteaux d’anniversaire pour marquer l’occasion.

Sa légende disait : “JOYEUX ANNIVERSAIRE À L’AMOUR DE MA VIE… MOI !”

Son dernier film, “Maybe I Do”, est en salles vendredi.

Keaton a également un autre projet qui sortira plus tard cette année, “Book Club: The Next Chapter”, la suite de son hit de 2018, “Book Club”.