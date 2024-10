Diane Keaton aperçue à Los Angeles avec son compagnon préféré

Diane Keaton a été vue avec son compagnon à quatre pattes Reggie près de son quartier de Brentwood à Los Angeles.

Comme Courrier en ligne Selon des informations, l’actrice de 78 ans a été vue en train de se promener avec son animal de compagnie, montrant son sens unique du style.

Pour la sortie, le Parrain actrice a enfilé un haut à col roulé noir, un jean bleu et de grosses bottes noires. Elle portait également une doudoune et un chapeau melon sur la tête.

Sa sortie intervient après avoir déclaré que L’autre soeur L’actrice ne sort plus maintenant, quant à elle, Reggie est « plus qu’un simple compagnon de compagnie ».

Diane Keaton a adopté Reggie en 2020

« Je ne l’ai même pas demandée », a déclaré l’actrice oscarisée lors de son entretien avec le AARP : Le magazine.

« Il est venu vers moi et m’a dit : ‘Je pense que tu as besoin de ce chien' », a-t-elle poursuivi, en disant : « Je me suis dit : ‘OK, je suppose ?’ Bien sûr, maintenant je l’aime.

Selon Keaton, les chiens sont irrésistibles. « Ce ne sont que des idiots », a-t-elle dit, ajoutant : « Reggie est un gros con, et c’est une super con, et elle est hilarante. »

Keaton a adopté Reggie, un Labrador Retriever, en 2020.