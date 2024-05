Diane Hendricks, la femme autodidacte la plus riche des États-Unis, a grandi dans une ferme laitière

ABC Supply a généré un chiffre d’affaires de 20,4 milliards de dollars l’année dernière et compte plus de 900 succursales, selon Forbes.

Trois ans plus tard, elle a demandé le divorce de son amour de lycée et, en tant que mère célibataire, elle s’est débrouillée avec une série de petits boulots – travaillant même comme serveuse pour Playboy Bunny – tout en bâtissant une carrière dans l’immobilier, a-t-elle déclaré.

À l’âge de 10 ans, Hendricks a regardé par la fenêtre et s’est dit : « Je ne veux pas être agricultrice et je ne veux pas épouser un agriculteur », a-t-elle déclaré à Forbes l’année dernière. Au lieu de cela, elle s’imaginait vêtue d’un « costume bleu, possédant une belle voiture et étant indépendante », a-t-elle déclaré.

Le succès n’est pas venu sans controverse. En 2016, la première année où Hendricks était en tête de la liste des femmes autodidactes les plus riches d’Amérique, le Milwaukee Journal Sentinel a rapporté qu’elle « n’avait pas payé un centime d’impôt sur le revenu de l’État de 2012 à 2014 ». Elle ne devait pas non plus d’argent au titre des impôts de l’État en 2010, selon le média.

Ce n’est pas nécessairement illégal, a déclaré le directeur fiscal d’ABC Supply, Scott Bianchini, à CNBC Make It en 2022. La société avait changé sa classification fiscale de C-corp à S-corp au cours de ces années. En vertu de la loi de l’État du Wisconsinles sociétés peuvent demander à devenir S-corps au niveau fédéral et C-corps au niveau de l’État, ce qui signifie qu’ABC Supply pourrait choisir de ne pas bénéficier du statut d’option fiscale hors de l’État – y compris potentiellement tout chèque émis par l’entreprise à Hendricks – si tous les ses impôts fédéraux ont été payés.

Hendricks est toujours basé près de Beloit, qui compte moins de 37 000 habitants. Elle a acheté et transformé plusieurs bâtiments historiques et entreprises plus anciennes de la ville, et a dépensé des millions de dollars dans des projets locaux visant à reconstruire des propriétés abandonnées et à attirer de nouvelles entreprises dans l’État, selon Forbes.

En 2017, Hendricks a ouvert un centre de carrière local pour organiser des ateliers de compétences pour les collégiens et lycéens, sur des sujets tels que le codage et la construction. Le programme visait à exposer les adolescents à « la valeur d’un travail », avait-elle déclaré à l’époque à Forbes.

« Les enfants se disent : « Wow, c’est comme ça que fonctionne un soudeur ? » » Hendricks dit. « Ils peuvent aller dans une école professionnelle et devenir soudeur pour un salaire de 50 000 dollars par an. Ce sont de bons emplois. De très bons emplois. »

Vous voulez être un communicateur efficace et confiant ? Suivez le nouveau cours en ligne de CNBC Devenez un communicateur efficace : maîtrisez la prise de parole en public. Nous vous apprendrons à parler clairement et avec assurance, à calmer vos nerfs, à savoir quoi dire et à ne pas dire, ainsi que des techniques de langage corporel pour faire une bonne première impression. Inscrivez-vous aujourd’hui et utilisez le code EARLYBIRD pour une remise de lancement de 30 % jusqu’au 10 juillet 2024.

Plus, inscrivez-vous à la newsletter CNBC Make It pour obtenir des trucs et astuces pour réussir au travail, avec l’argent et dans la vie.