Diandra Maselli Architect rénove une maison historique en briques rouges à Montréal

L’architecte montréalaise Diandra Maselli a rénové une maison centenaire pour elle et sa famille, modernisant la résidence tout en conservant un certain caractère historique.

Le fondateur de Diandra Maselli Architecte a acquis la propriété une semaine avant que la pandémie de Covid-19 ne provoque des confinements mondiaux et a dû faire face à une bataille difficile lors de la rénovation de la structure historique.

« La maison a eu son lot d’obstacles, notamment la dégradation structurelle, les fourmis charpentières, les souris, les infiltrations d’eau, les trous de fondation et la réduction de l’amiante », a déclaré Maselli.

« Cependant, au milieu de ces défis, il y avait un côté positif : la démolition et l’incorporation d’une structure en acier ont ouvert la voie à une rénovation sur mesure, conçue pour répondre aux besoins modernes et aux nouvelles réalités. »

Une fois les travaux de structure du bâtiment de 3 512 pieds carrés (326 mètres carrés) terminés, l’architecte a pu adapter les intérieurs aux besoins de sa famille.

Par exemple, ils avaient besoin de deux bureaux à domicile – un à chaque étage – qui pourraient également devenir des espaces familiaux le soir et le week-end.

La disposition compartimentée de l’ancien bâtiment était restrictive, Maselli a donc exploré le jeu avec les frontières publiques et privées.

Elle y est parvenue en introduisant une variété de portes personnalisées, utilisant différents designs et matériaux afin que « chaque seuil assume un objectif distinctif ».

Une porte en verre et en acier sépare le bureau à domicile du rez-de-chaussée de la cuisine et du salon, permettant à la lumière et aux vues de passer entre les deux espaces.

Pour dissimuler la buanderie de la cuisine, une porte encastrée de 2,7 mètres de haut a été installée, tandis qu’une grande cloison coulissante a été ajoutée pour ouvrir la cuisine sur un patio extérieur.

« En conférant des caractéristiques uniques à ces transitions, la dynamique de la maison change de manière réactive », a déclaré Maselli.

L’utilisation du chêne blanc pour les menuiseries, les meubles intégrés et d’autres détails unit la majorité des espaces, offrant ainsi une cohérence visuelle dans toute la maison.

L’application la plus étendue du matériau se situe dans la cuisine, formant une façade pour les armoires, un îlot central et une station de café en face.

Le chêne blanc enveloppe également les murs et les placards de la chambre principale, où il est détaillé avec des coins arrondis et des poignées de porte presque invisibles.

Une cloison mi-hauteur divise les zones de couchage et de dressing, offrant une vue sur le bureau du deuxième étage à travers des doubles portes battantes en miroir.

La rénovation a également permis de moderniser les systèmes de chauffage, de ventilation et d’électricité de la maison.

Cela comprenait la réutilisation des radiateurs en fonte d’origine pour prendre en charge un système de chauffage à double énergie.

Tous les stores, l’éclairage et le chauffage par le sol sont automatisés pour se synchroniser avec les routines quotidiennes de la famille.

« L’essence du projet est de mélanger l’héritage d’une maison centenaire avec les besoins d’aujourd’hui, en veillant à ce que son charme historique soit conservé tout en intégrant de manière transparente des fonctionnalités modernes qui répondent à nos nouvelles réalités », a déclaré l’architecte.

Maselli a fondé son studio éponyme en 2020 et a depuis également réalisé une maison unifamiliale à Lasalle, au Québec.

La photographie est de Maxime Brouillet.