Diana Taurasi marque le sommet de la saison avec 42 points et devient la première joueuse de la WNBA avec 10 000

Diana Taurasi a reçu une passe et en un instant, le tir lui a échappé. C’était un 3 points qui a traversé le filet, comme tant d’autres.

Taurasi est devenu le premier joueur de la WNBA à atteindre 10 000 points, atteignant la marque avec 8:23 à jouer au troisième quart contre l’Atlanta Dream jeudi soir. Après le tir, la foule à Phoenix a éclaté en acclamations et les coéquipiers de Taurasi l’ont entourée en cercle, sautant de haut en bas et célébrant.

Cela faisait partie d’une soirée vintage pour Taurasi, qui a rappelé à tout le monde à quel point elle avait été incroyable dans sa carrière avec un sommet de la saison de 42 points sur 12 tirs sur 21, dont 6 sur 13 à 3 points. Elle a également réussi ses 12 lancers francs et le Mercury a gagné 91-71.

Le garde de 41 ans a commencé la soirée avec 18 points pour atteindre 10 000 – et a terminé à 10 024.

« Au nom de la WNBA et des fans de basket du monde entier, je tiens à adresser mes sincères félicitations à Diana pour avoir atteint l’incroyable cap des 10 000 points alors qu’elle continue d’écrire de nouveaux chapitres est une illustre carrière de la WNBA. » La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a déclaré dans un communiqué.

« La réussite de Diana témoigne de ses compétences, de sa détermination et de son dévouement inébranlable au jeu, qui, avec sa nature compétitive, a captivé les fans avec son incroyable capacité de marquer, ses performances d’embrayage et son QI de basket-ball inégalé. Nous sommes honorés d’être témoins de cela jalon. »

Taurasi a commencé son score jeudi avec un corner à 3 points environ deux minutes après le début du match, puis a traversé la défense d’Atlanta pour un lay-up quelques minutes plus tard. Elle avait 10 points à la mi-temps.

Elle était de retour au troisième quart, frappant un lay-up sur la première possession du Mercury. Puis elle a frappé 3 points consécutifs – le dernier un 25 pieds qui l’a amenée à 10 000 points.

Taurasi est la pierre angulaire de la franchise Phoenix depuis qu’elle a été repêchée pour la première fois en 2004 par UConn. Elle est non seulement la meilleure marqueuse en carrière en saison régulière, mais détient également cette marque en séries éliminatoires. Elle a remporté trois championnats WNBA pour le Mercury et a été deux fois MVP des finales.

Taurasi a récolté en moyenne plus de 19 points dans sa carrière, dont un sommet en carrière de 25,3 points en 2006. Elle a plus de 2 500 points d’avance sur Tina Thompson, qui est deuxième sur la liste des buteurs avec 7 488 points.

Reportage de l’Associated Press.

