Diana Taurasi évoque sa retraite après la finale : « Si c’est la dernière fois, c’est comme si c’était la première fois »

Diana Taurasi, qui dispute sa 20e saison en WNBA, n’a pas officiellement annoncé sa retraite jeudi soir après le dernier match de la saison régulière des Phoenix Mercury contre les Seattle Storm. Mais l’icône des Mercury a laissé entendre que la fin pourrait être imminente alors qu’elle s’adressait à son public.

« Si c’est la dernière fois, c’est comme si c’était la première fois », a déclaré Taurasi tandis que la foule scandait « une année de plus ».

« Je vous aime les gars. »

Taurasi a joué 18 minutes jeudi lors de la défaite 89-70 du Mercury face au Storm, où elle a marqué neuf points et enregistré un rebond et deux passes décisives. À 3 minutes et 11 secondes de la fin du quatrième quart-temps, les fans du Footprint Center se sont levés, exhortant l’entraîneur du Mercury, Nate Tibbetts, à remplacer Taurasi dans le match. L’entraîneur de première année a accepté. Taurasi est revenue dans le match où elle a envoyé un baiser et a applaudi la foule, qui l’a couverte d’acclamations.

Les fans du Mercury ont profité d’un moment de silence de 10 secondes pour exprimer leur reconnaissance envers une joueuse historique qui pourrait bien être son dernier match à domicile. Alors que Taurasi quittait le terrain, les fans scandaient : « Encore un an. »

À la fin du match, les lumières se sont atténuées dans les gradins tandis que les projecteurs étaient braqués sur Taurasi sur le court central. Avant qu’elle ne s’adresse à la foule, une vidéo hommage à Taurasi a été diffusée sur l’écran au-dessus. C’était la même vidéo que le compte de médias sociaux Mercury a postée sur X jeudi après-midi, annonçant une éventuelle annonce de retraite.

Taurasi a remercié la ville de Phoenix, un endroit qu’elle considère comme « chez elle ». Elle a félicité ses coéquipières et ses entraîneurs, ainsi que les fans qui ont soutenu sa carrière.

Chère Dee – Amour,

« Je tiens à remercier chaque entraîneur, chaque joueur, chaque personne qui a porté un maillot de la WNBA, car cela touche tout le village », a déclaré Taurasi. « Pour tous ceux qui ont joué avant, cette ligue est là où elle est maintenant. Nous sommes reconnaissants envers vous et nous sommes reconnaissants envers la prochaine génération. »

Plusieurs athlètes et entraîneurs de haut niveau ont assisté au potentiel dernier match de Taurasi, notamment la quadruple championne de la WNBA Sue Bird, la championne de la Coupe du monde et olympique Megan Rapinoe, l’entraîneur de l’UConn Geno Auriemma, l’entraîneur associé de l’UConn Chris Dailey, l’arrière des Phoenix Suns Damion Lee, l’ailier Josh Okogie et les parents de Taurasi, Mario et Lilliana.

Si jeudi devait être la fin de la carrière de Taurasi en WNBA, elle laisserait derrière elle un CV bien rempli. Elle a remporté trois championnats, est devenue la meilleure marqueuse de tous les temps de la ligue, a remporté six médailles d’or avec l’équipe américaine et a participé à 11 matchs des étoiles de la WNBA. Parmi ses records, on compte le fait d’être la première joueuse de la WNBA à marquer 10 000 points en carrière, de devenir la joueuse la plus âgée de la NBA ou de la WNBA à marquer 40 points dans un match et son total de points global (10 646 points).

Pour les Mercury, l’équipe s’est qualifiée pour les playoffs après avoir raté les playoffs l’an dernier pour la première fois depuis une décennie. Mais jeudi soir, il était question de Taurasi, de ses adieux probables et d’une chance pour le public de Phoenix de célébrer l’un des joueurs les plus accomplis de la franchise.

(Photo : Christian Petersen / Getty Images)