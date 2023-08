Diana Taurasi devient la première joueuse de la WNBA à marquer 10 000 points en carrière | Nouvelles de la NBA

Diana Taurasi, 41 ans, est entrée dans l’histoire en devenant la première joueuse de l’histoire de la WNBA à marquer 10 000 points en carrière, atteignant le cap de Phoenix Mercury lors de sa victoire contre Atlanta Dream jeudi soir.

Avec huit minutes et 23 secondes à jouer au troisième quart, Taurasi a balayé un trois points pour donner à Phoenix une avance de 51-39 et a atteint cinq chiffres en carrière.

Elle a terminé la soirée avec 42 points – son total le plus élevé en un seul match depuis 2010 – alors qu’elle effectuait 12 tirs sur 21 depuis le terrain, avec 6 succès sur 13 à trois points et un effort de 12 sur 12. à la ligne de faute.

Mercury a gagné 91-71 alors que Taurasi, 41 ans, est devenu le joueur le plus âgé de l’histoire de la WNBA à produire un match de 40 points.

« Je me sentais juste bien et ils me cherchaient », a déclaré Taurasi, selon ESPN. « Et parfois (les coups) entrent parce qu’ils entrent, parce que c’est ta journée. Et aujourd’hui, c’était ma nuit. »

Taurasi est entrée dans la soirée avec 18 points pour entrer dans l’histoire, et elle avait 10 points à la mi-temps. Elle a rapidement coulé un lay-up et a rapidement ajouté un trois points. Lors de la possession suivante du Mercury, elle a pris une passe de Moriah Jefferson et a vidé le jalon trois.

La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a déclaré dans un communiqué: « Au nom de la WNBA et des fans de basket-ball du monde entier, je tiens à adresser mes sincères félicitations à Diana pour avoir atteint l’incroyable cap des 10 000 points alors qu’elle continue d’écrire de nouveaux chapitres dans une illustre carrière de la WNBA. J’ai eu le plaisir de la voir jouer d’abord en tant que fan et maintenant en tant que commissaire de la WNBA.

« La réussite de Diana témoigne de ses compétences, de sa détermination et de son dévouement inébranlable au jeu, qui, avec sa nature compétitive, a captivé les fans avec son incroyable capacité de marquer, ses performances d’embrayage et son QI de basket-ball inégalé. Nous sommes honorés d’être témoins de cela jalon. »

Taurasi, qui a été repêchée première au classement général par Phoenix en 2004, est trois fois championne de la WNBA, deux fois MVP des finales de la WNBA et MVP de la saison régulière de la ligue en 2009. Elle est 10 fois All-Star et 10- fois lauréat de la première équipe All-WNBA.

En plus de ses exploits WNBA, Taurasi est l’une des olympiennes de basket-ball les plus décorées de tous les temps, ayant remporté cinq médailles d’or avec l’équipe américaine.

À sa 19e saison WNBA, Taurasi est entrée en jeu jeudi avec une moyenne de 16,1 points, 5,1 passes décisives et 3,6 rebonds par match.