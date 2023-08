Diana Taurasi devient la première joueuse de la WNBA à dépasser les 10 000 points en saison régulière

Avec son 18e point jeudi contre le Dream d’Atlanta, Diana Taurasi a passé le cap des 10 000 points en saison régulière dans sa carrière WNBA. Elle est la première joueuse de l’histoire de la ligue à atteindre cette marque, le faisant à sa 19e saison, qui sont toutes venues pour le Phoenix Mercury.

Depuis son entrée dans la ligue en tant que premier choix de repêchage en 2004 dans le Connecticut, Taurasi a révolutionné le poste de gardien de tir. Elle a été l’une des premières vraies marqueuses à trois niveaux de la WNBA et sa campagne de 2006 reste la plus grande saison pour n’importe quel buteur de l’histoire de la ligue. Elle a établi des marques pour les points par match (25,3), le total des points (860) et les marques de 3 points (121) qui tiennent toujours aujourd’hui.

La 10 fois All-Star a été élue la plus grande de tous les temps de la WNBA par les fans en 2021, lors de la 25e saison de la ligue. Depuis lors, elle a mené le Mercury à une autre apparition en finale et a aidé à prolonger la séquence de séries éliminatoires de la franchise à 10 années consécutives, bien que cette marque soit en danger cette saison avec Phoenix assis à 6-19 entrant dans le match de jeudi.

Voici ce que vous devez savoir :

Taurasi est la meilleure marqueuse de tous les temps de la ligue depuis 2017, lorsqu’elle a dépassé le record de 7 488 points détenu par Tina Thompson.

Aucun joueur actif n’est à moins de 3 000 points du total de Taurasi. Le plus proche est l’ancien coéquipier de Mercury DeWanna Bonner, qui est actuellement huitième sur la liste de tous les temps avec 6680 points.

Taurasi est également le meilleur buteur de tous les temps de l’histoire des séries éliminatoires de la WNBA avec 1 455 points en séries éliminatoires. Elle a remporté trois championnats à Phoenix (2007, 2009 et 2014) et s’est qualifiée pour une autre finale de la WNBA en 2021.

Réactions des joueurs de la ligue

« (Elle est) vraiment dans une ligue à part parce que j’ai l’impression que c’est ce qu’elle a été dans la ligue », a déclaré la garde du Minnesota Kayla McBride. « J’espère juste qu’elle sera capable d’en tenir compte et de réfléchir à tout ce qu’elle a fait pour notre ligue, au nombre de jeunes joueurs qu’elle a inspirés, y compris moi-même, et à quel point elle a changé cette ligue depuis qu’elle y est entrée. jusqu’à 10 000 points plus tard.

« Elle a tout signifié (pour la ligue) », a déclaré Los Angeles Spark Chiney Ogwumike. «Je veux dire, elle montre le plein engagement d’être un hooper fil à fil. Ce qu’elle a fait pour le jeu, qu’il s’agisse, vous savez, de collégial à pro aux championnats pour rendre la prochaine génération meilleure. Le style pro du basket-ball, tirer pendant 3 secondes, défier la jante, jouer au pick-and-roll avec un poste dynamique comme (Brittney Griner). Comme nous l’avons vu, elle incarne vraiment ce style pro et elle est mortelle. Et je pense que c’est cool que quoi qu’il arrive, tu vas la voir abattre un 3, et tu vas être en colère contre ça. C’est ce qu’elle fait ressortir de ses adversaires, et je pense que c’est une belle chose.

(Photo : Michael Gonzales/NBAE via Getty Images)