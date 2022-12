Diana Rigg et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Jeu des trônes est devenue l’une des séries télévisées les plus populaires de tous les temps. Plusieurs années après l’original Une chanson de glace et de feu les livres sont sortis pour la première fois, le spectacle a été créé en 2011 et est rapidement devenu l’un des drames les mieux notés de tous les temps. Les fans se sont rapidement attachés à l’ensemble de grande envergure, y compris Peter Dinklage, Maisie Williams, Kit Harington, et beaucoup plus.

Suite Jeu des trônes

Au cours des huit saisons de la série et depuis la diffusion du dernier épisode en 2019, quelques acteurs, tels que Diana Rigg, Peter Vaughan, et d’autres sont malheureusement décédés. Avec la première de Maison du Dragon, la Jeu des trônes L’univers continuera de s’étendre, mais certaines stars de la série ne pourront pas voir ce qu’il pourrait devenir. Ici, nous nous souvenons de certains des acteurs de la série qui sont malheureusement décédés.

Diana Rigg

Il y a tellement de femmes mémorables partout Jeu des trônes, et Diana est devenue l’une des plus emblématiques lorsqu’elle a fait ses débuts en tant qu’Olenna Tyrell en 2013. Elle était la matriarche de la maison Tyrell des saisons trois à sept lorsque son personnage a été tué par empoisonnement. Diana est malheureusement décédée en septembre 2020 à l’âge de 82 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer.

Sa fille Rachel Stirling a partagé la nouvelle de sa mort dans un communiqué. “Ma bien-aimée Ma est décédée paisiblement dans son sommeil tôt ce matin, à la maison, entourée de sa famille”, a-t-elle déclaré. “il est décédé d’un cancer diagnostiqué en mars et a passé ses derniers mois à réfléchir joyeusement sur sa vie extraordinaire, pleine d’amour, de rires et d’une profonde fierté pour son métier. Elle va me manquer au-delà des mots.

Une actrice emblématique bien avant de rejoindre le Jeu des trônes franchise, Diana était également notamment une star de l’émission de télévision britannique des années 60 Les Vengeurs, et elle a également joué la femme de James Bond dans le film de 1969 Sur le service secret de Sa Majesté, ainsi que de nombreux autres rôles. Elle a remporté un Emmy en 1997 pour son interprétation de Mme Danvers dans la mini-série Rébecca.

Max von Sydow

Max von Sydow n’était que brièvement dans Jeu des trônes, mais il était facilement l’une des plus grandes performances hors concours. L’acteur franco-suédois a joué le corbeau à trois yeux, que Bran Stark voit dans ses rêves. Le rôle d’invité vedette lui a valu un acteur invité exceptionnel dans une série dramatique en 2011. Il est décédé en mars 2020 à l’âge de 90 ans.

Max a eu une carrière vaste et impressionnante en tant qu’acteur. Il est peut-être plus connu pour son rôle de chevalier qui joue une partie d’échecs contre la mort dans d’Ingar Bergman Le septième sceau. Il a été nominé pour deux Oscars du meilleur acteur dans Pelle eroberen en 1989 puis pour avoir soutenu en 2012 Extrêmement bruyant et incroyablement près. Certains de ses autres rôles majeurs comprenaient Flash Gordon, Star Wars : Le Réveil de la Force, et Rapport minoritaire.

Pierre Vaughan

Pierre Vaughan était un acteur bien-aimé pendant les cinq premières saisons de Jeu des trônes. Il a joué le membre aveugle de Night Watch, Maester Aemon, qui était un personnage gentil et guidant Jon Snow. Peter lui-même était partiellement aveugle dans sa carrière ultérieure. Son rôle dans la série HBO était sa dernière performance. Il est décédé à 93 ans de causes naturelles en décembre 2016. “Il est mort paisiblement avec sa famille autour de lui”, a déclaré son représentant au Bbc à l’époque.

Alors que Jeu des trônes était sa dernière apparition, Peter était un acteur de personnage légendaire avec plus de 200 crédits remontant à 1954 répertoriés sur sa page IMDb. Certains de ses autres grands rôles au cinéma comprenaient des apparitions dans Chiens de paille, Brésil, Mort lors d’un enterrement, et Bandits du temps.

Neil Fingleton

Neil Fingleton n’était pas un habitué Jeu des trônes, mais il a fait trois apparitions dans la série en tant que géant Mag The Mighty. Le rôle lui convenait, car il était l’homme le plus grand de Grande-Bretagne au cours de sa vie. Un représentant a déclaré qu’il était décédé d’une insuffisance cardiaque à 36 ans en février 2017, par Date limite. “Malheureusement, nous avons appris que Neil Fingleton, l’homme le plus grand de Grande-Bretagne, est décédé samedi”, a déclaré le Tall Persons Club dans un communiqué sur Facebook. “Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille.”

Debout à 7’7″, Neil a eu des carrières variées tout au long de sa vie avant sa mort à un jeune âge. Il a joué au basket-ball universitaire à l’UNC Chapel Hill et au College of the Holy Cross, avant un bref passage dans l’ABA, qui est une ligue semi-professionnelle. Après son séjour aux États-Unis, il est retourné au Royaume-Uni pour jouer au basket et a également joué en Espagne.

Après sa carrière de basketteur, Neil a commencé à jouer avec de petits rôles dans X-Men: Première classe et 47 Ronan. Il a également notamment réalisé des cascades et de la capture de mouvement pour le personnage d’Ultron dans Avengers: l’ère d’Ultron en 2015.

Roy Dotrice

Acteur détenteur du record du monde Guinness Roy Dotrice a fait ses dernières apparitions d’acteur dans 2 épisodes de Jeu des trônes, où il a joué le chef de la guilde des alchimistes Hallyne. Bien que son rôle dans la série télévisée ait été mineur, Roy a joué un rôle majeur dans la renommée du livre. Il était le narrateur du livre audio pour le Une chanson de glace et de feu romans, ce qui lui a valu un record du monde Guinness pour la plupart des voix de personnages dans un livre audio. Plus tard dans sa carrière, il s’est éloigné du travail vocal et Julien Glover a pris sa place. Roy est décédé à 94 ans en octobre 2017, par Le journaliste hollywoodien.

Certains des autres rôles notables de Roy comprenaient le rôle du père dans le La belle et la Bête séries télévisées, diffusées de 1987 à 1990, et Sur le fil du rasoir. Peut-être que son plus grand rôle était de jouer Wolfgang Amadeus Mozart père Léopold dans le biopic classique Amédée.

BJ Hogg

BJ Hogg a fait une apparition unique en tant que chevalier Addam Marbrand dans la première saison de la série fantastique. L’acteur nord-irlandais est décédé chez lui à 65 ans en avril 2020, par BBC. Autre que l’apparition solitaire sur Jeu des trônes, BJ était surtout connu pour son rôle dans la sitcom Donne la paix à ma tête. Il a également fait des apparitions dans quelques autres projets de films tels que Faim et Votre Altesse.

