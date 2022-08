Diana, princesse de Galles : comment c’était de couvrir sa mort

LONDRES —

Diana, princesse de Galles, n’avait que 36 ans lorsque le véhicule qui la transportait avec son amant s’est écrasé dans un tunnel parisien alors qu’il s’éloignait des photographes. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le correspondant international en chef de CTV National News, Paul Workman, raconte la scène à Paris lorsqu’il est arrivé pour couvrir la tragédie.

La princesse n’avait que 36 ans lorsque la limousine qui la transportait avec son amant Dodi al-Fayed s’est écrasée dans le tunnel sous le pont alors qu’elle s’éloignait rapidement des photographes qui la poursuivaient à moto.

Le téléphone a sonné vers deux heures du matin. J’étais en vacances en famille à Ottawa. Notre fille Caitlin a été la première à s’y mettre. Elle avait 15 ans à l’époque.

“Bonjour. C’est la CBC qui appelle de Toronto. Puis-je parler à Paul, s’il vous plaît ?

“Tu ne sais pas que c’est le milieu de la nuit”, a déclaré Caitlin, plein de sarcastique adolescente.

“La princesse Diana vient de mourir. Puis-je parler à Paul s’il vous plaît ?

Elle m’a réveillé.

C’était vraiment l’histoire de deux villes, Paris et Londres, historiquement rapprochées par une tragédie si énorme, si assourdissante, qu’elle secoue le monde aujourd’hui avec autant d’intensité, d’intrigues et de devinettes qu’il y a 25 ans.

Nous sommes pris dans une machine à voyager dans le temps Diana. Sa modeste Ford Escort, qu’elle conduisait avant d’épouser le prince Charles, s’est vendue cette semaine aux enchères pour 850 000 dollars.

« La femme qui ne meurt pas », me disait cette semaine un ami américain.

La CBC voulait me mettre sur un vol supersonique Concorde au départ de New York. Le téléphone de la cuisine était chaud dans mes mains alors qu’ils essayaient de régler les détails, manquant finalement de temps et de connexions. Nous sommes rentrés à Paris ce soir-là avec un billet qui avait été réservé des semaines plus tôt. Je me souviens avoir pensé : « J’ai besoin de dormir » parce que je savais que je n’allais pas en avoir pendant un certain temps.

Paris tourbillonnait et bouillonnait dans une convulsion d’incrédulité, de blâme et de complot. Des rumeurs et des gros titres qui vous ont fait écarquiller les yeux. Pour les journalistes, qui couraient frénétiquement à la recherche de pistes, c’était comme être dans une version de la même poursuite à grande vitesse qui a tué Diana.

Qui conduisait la voiture ? Qui étaient les paparazzi qui la poursuivaient dans le tunnel ? C’était sauvage et presque hystérique. Il y avait des rumeurs infondées selon lesquelles elle était enceinte de l’enfant de Dodi Fayed. La famille royale l’a fait tuer avant qu’elle ne puisse épouser un musulman.

Des détails ont commencé à fuir selon lesquels Henri Paul, le chauffeur, était ivre et des traces de médicaments sur ordonnance avaient été trouvées dans son sang. Il était sous-chef de la sécurité à l’Hôtel Ritz, où Diana et Fayed séjournaient.

Des caméras de sécurité ont enregistré le couple debout à une entrée arrière, attendant que Paul les emmène dans sa Mercedes-Benz W140 Classe S. Un véhicule leurre est parti de la façade de l’hôtel où 30 reporters et photographes attendaient.

On s’est précipité dans l’appartement parisien de Paul, on a filmé de l’extérieur, on a essayé de parler à ses voisins, à des gens du bar d’à côté qui pourraient confirmer qu’il buvait beaucoup. Recherche approfondie. C’était inutile.

Nous avons loué une Mercedes et y avons en quelque sorte attaché une caméra et avons traversé le tunnel du Pont de l’Alma à grande vitesse. Gimmicky, mais tout le monde le faisait.

Et nous avons soumis la foule au-dessus du tunnel, à toute heure du jour et de la nuit, à un déluge de caméras et de microphones, empiétant sur le sentiment très réel de chagrin des gens. Une statue qui n’avait rien à voir avec Diane a été soudainement transformée en sanctuaire, enterrée de fleurs et couverte de messages d’amour et de perte.

Au loin se trouvait la tour Eiffel et invisible en dessous, le treizième pilier du tunnel, que la Mercedes a percuté à une vitesse estimée à 105 km/h. Nous avons traversé plusieurs fois, nous efforçant de voir et de filmer tout ce qui ressemblait à la preuve d’un accident mortel.

Le choc qui a consumé Paris s’est déplacé vers le deuil et le chagrin qui ont submergé Londres et tout le Royaume-Uni. Les images de deux jeunes princes marchant derrière le cercueil de leur mère sont indélébiles, transmettant un sentiment de pure tristesse, du moins pour moi, en tant que père d’un adolescent à l’époque. C’était quelque chose auquel nous pouvions tous nous associer – même une princesse royale peut être tuée dans un accident de voiture.

Je pense que la seule autre image qui perdurera de la même manière est celle de la reine, assise seule, vêtue de noir et portant un masque facial, alors qu’elle enterrait son mari Philip pendant la pandémie.

Diane est bien sûr devenue la princesse du peuple, mère d’un futur roi, toujours objet de fascination et d’adoration. Et les gens reviennent dans ce tunnel à Paris, attirés par la tragédie qui s’y est déroulée il y a 25 ans le dernier jour d’août.