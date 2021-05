Diana Penty collabore avec Ketto India pour fournir un soutien financier aux individus dans le cadre du COVID-19 | Nouvelles des gens

La bataille pour mettre fin aux effets ravageurs du COVID-19 en Inde se poursuit toujours sans relâche. Après que plusieurs célébrités se soient réunies pour collecter des fonds pour aider à lutter contre la crise sanitaire, l’acteur et mannequin de Bollywood Diana Penty s’est engagé à collaborer avec Ketto India afin de soutenir les personnes dans le besoin.

Pour beaucoup de personnes qui luttent contre le COVID-19 en Inde, le traitement et l’hospitalisation représentent un fardeau financier énorme que beaucoup d’entre eux ne peuvent pas assumer. Sans aide à l’horizon, beaucoup se tournent vers le financement participatif pour aider à alléger le fardeau.

Avec «Every Life Matters», une initiative de Diana en association avec Ketto India, l’objectif est de sensibiliser et d’aider à fournir des secours et un soutien financier à ces personnes pendant ces périodes de test.

Grâce à cette initiative, Diana utilisera ses médias sociaux pour mettre en évidence les personnes ayant désespérément besoin d’un soutien financier pour un traitement médical et soutiendra également les nombreux bons héros du COVID-19 à travers le pays qui se sont mobilisés en temps de crise majeure, pour aider ceux en besoin.

Beaucoup d’entre eux n’ont pas les plates-formes pour que leurs collectes de fonds soient suffisamment amplifiées pour avoir un impact, et cette initiative les aidera à le faire.

Prenant à son compte des médias sociaux, l’acteur de «Cocktail» a partagé une vidéo avec une légende sincère.

Elle a déclaré: << Au cours des dernières semaines, d'innombrables personnes et organisations se sont mobilisées pour aider leurs concitoyens face aux effets dévastateurs de la deuxième vague de cette pandémie. réconfortant et je pense que nous devons faire de notre mieux pour les soutenir de toutes les manières possibles. C'est pourquoi je me suis associé à @kettoindia pour lancer l'initiative #EveryLifeMatters. "

«Grâce à cette initiative, nous prévoyons de collecter des fonds pour aider les personnes ayant un besoin urgent de soutien financier pour un traitement médical, et également de fournir un soutien pour amplifier le travail des innombrables héros covid qui font de leur mieux pour aider. tout cela pour aider de toutes les manières possibles, car ensemble, nous pouvons faire une différence », a-t-elle ajouté.

Diana était également à la tête de « The Khaki Project » l’année dernière, fournissant à la police de Mumbai des kits de sécurité COVID-19 tels que des masques, des désinfectants, etc.

À la suite de la flambée des cas de coronavirus, de nombreuses célébrités de Bollywood comme Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Amitabh Bachchan, Sonu Sood, Varun Dhawan, Akshay Kumar, Anupam Kher et d’autres se sont manifestées pour contribuer afin d’aider les personnes paralysées par le Pandémie COVID-19 dans le pays.

Au milieu de la flambée des cas, de nombreuses stars comme Katrina Kaif, Taapsee Pannu, Alia Bhatt, Mira Rajput, Bhumi Pednekar, entre autres, ont utilisé les médias sociaux pour amplifier la voix de ceux qui en ont besoin.