Diana Penty a l’air glamour et confiante dans un smoking élégant, les fans disent « elle est en feu »

L’actrice de Bollywood Diana Penty a stupéfié tout le monde lorsqu’elle a opté pour un smoking noir glamour lorsqu’elle a foulé le tapis rouge de Cannes 2023. Elle avait l’air chaude et sexy en posant pour les médias à Paris.

Partageant les photos, l’actrice a écrit : « C’est toujours un plaisir d’être de retour à Cannes avec ma famille @greygoose ! On a choisi un autre type de smoking pour le tapis rouge hier soir. Qu’est-ce que tu en penses ?! »

Les fans ont réagi à son look, l’un d’eux a commenté, « elle est en feu », le second a dit, « parfait ». La troisième personne a commenté: « Mieux qu’Alia, Urvashi n Aish. » Le quatrième a commenté, « beauté et élégance. »