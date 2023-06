Diana Magnay de Sky sur les reportages de la Russie de Poutine | Nouvelles du monde

Dans un discours prononcé devant un forum d’affaires à Saint-Pétersbourg, le président Vladimir Poutine a nié que la Russie soit isolée du reste du monde.

Mais alors que les entreprises étrangères se retirent et que de nombreux journalistes russes fuient le pays, il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui se passe dans l’une des nations les plus puissantes du monde.

Sur le Sky News Daily, Niall Paterson est rejoint par la correspondante de Sky à Moscou, Diana Magnay, pour discuter de la façon dont la Russie a changé au cours de la décennie depuis qu’elle a commencé à y faire des reportages, et de ce que c’est que de travailler en tant que journaliste dans un État autoritaire de plus en plus isolé.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Productrice du podcast : Rosie Gillott

Éditeur : Paul Stanworth